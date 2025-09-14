ETV Bharat / sports

​​ இந்திய அணிக்கு எதிர்பாராத ஒரு ஹீரோ கிடைப்பார் - அஸ்வின் நம்பிக்கை!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் விளையாடும் இந்தியா அணியில் எந்தெந்த வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசியக் கோப்பை போட்டியின்போது, ​​எதிர்பாராத ஒரு ஹீரோ இந்தியாவுக்கு கிடைப்பார் என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டி இன்று துபாயில் நடைபெறவுள்ளது. இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் போட்டிக்காக, உலங்கெங்கிலும் உள்ள பல கோடி ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். எப்போது சுவாரஸ்யத்திற்கும், விறுவிறுப்புக்கும் பஞ்சாமில்லாமல் நடைபெறும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியின் மீது இந்த முறை கூடுதல் எதிர்பார்ப்புகளும் உள்ளன.

ஏனெனில் இரு நாட்டுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட போர் பதற்றம் காரணமாக, இந்த போட்டியின் மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. மேலும் இன்றைய போட்டிக்கான இந்தியா அணியில் எந்தெந்த வீரர்கள் இடம் பிடிப்பார்கள் என்ற கேள்வியும் உள்ளன. ஏனெனில் முதல் லீக் போட்டியின் போது இந்திய அணியில் மூன்று சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மட்டுமே ஒரே பிரதான வேகப்பந்து வீச்சாளராக லெவனில் இடம் பிடித்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?, ஒருவேளை அர்ஷ்தீப் சிங் அணியில் சேர்க்கப்படும் பட்சத்தில் எந்த வீரர் லெவனில் இருந்து நீக்கப்படுவார்? என்ற கேள்விகள் ரசிகர்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசியக் கோப்பை போட்டியின் போது, ​​எதிர்பாராத ஒரு ஹீரோ இந்திய அணிக்கு கிடைப்பார் என்று முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது யூடியூப் பக்கத்தில் பேசிய அவர், "இந்திய அணியில் அனைவரும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளனர், அணி அனைத்து துறைகளிலும் அற்புதமாக உள்ளது. பாகிஸ்தான் போட்டியில் இந்திய அணிக்கு எதிர்பாராத ஹீரோவாக திலக் வர்மா இருக்கலாம். ஏனென்றால் இதுவரையிலும் அவருக்கு பேட்டிங் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. என்னை பொறுத்தவரையில் எதிர்பாராத ஹீரோ பெஞ்சிலிருந்து வருவார் என்று நம்புகிறேன், அது அர்ஷ்தீப் சிங். ஏனென்றால் இந்த போட்டியிலும் அவர் விளையாட மாட்டர் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள்" என்று கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. Explainer: ஆசியக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறிய இந்தியா! புதிய அணி உதயமானது எப்படி?
  2. ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை காண முடியாத போட்டி..! இந்த முறை வாய்ப்பு கைகூடுமா?

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்

இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.

பாகிஸ்தான்: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், ஹாரிஸ் ரவூஃப், ஹசன் அலி, ஹசன் நவாஸ், ஹுசைன் தலாத், குஷ்தில் ஷா, முகமது ஹாரிஸ், முகமது நவாஸ், முகமது வசீம் ஜூனியர், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் மிர்சா, ஷஹீன் ஷா அப்ரிடி மற்றும் சுஃபியான் முகீம்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWIN POINTS TO ARSHDEEP SINGHARSHDEEP SINGHINDIA VS PAKISTAN MATCHஇந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிINDIA VS PAKISTAN MATCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.