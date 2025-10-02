ஐஎல்டி20 ஏலத்தில் விலை போகாத அஸ்வின்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
ஐஎல்டி20 தொடரின் வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்பாக ஷார்ஜா வாரியர்ஸ், இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் தினேஷ் கார்த்திக்கை ஒப்பந்தம் செய்தது.
Published : October 2, 2025 at 1:42 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐஎல்டி20 தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலத்தில், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினை ஏலம் எடுப்பதற்கு எந்த அணியும் ஆர்வம் காட்டாதது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர ஸ்பின்னர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின். இந்திய அணிக்காக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான அஸ்வின் இதுநாள் வரையிலும், மூன்று வடிங்களிலும் சேர்த்து 287 போட்டிகளில் விளையாடி 765 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இது தவிர்த்து பேட்டிங்கில் 6 சதங்கள், 15 அரைசதங்கள் என 4,500க்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.
அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் 16 சீசன்கள் விளையாடிய அஸ்வின், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக மொத்தம் 221 போட்டிகளில் விளையாடி, பேட்டிங்கில் 833 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 187 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், கடந்த டிசம்பர் மாதம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த அஸ்வின், சமீபத்தில் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருந்தார்.
Carrom ball saar,— Kunal (@MSDignite) October 1, 2025
YouTube analysis saar,
Blud Ashwin goes unsold in ILT20 auction 😭😭😭pic.twitter.com/e5A5HdjqQr
இருப்பினும் அவர் மற்ற நாடுகளில் நடைபெறும் டி20 லீக் தொடர்களில் விளையாட ஆர்வமாக இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். இதனையடுத்து கடந்த வாரம், பிக் பேஷ் லீக் டி20 தொடரில் சிட்னி தண்டர் அணிக்காக விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். இதுதவிர, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் ஐஎல்டி20 தொடரிலும் விளையாடுவதற்காக, அஸ்வின் தனது பெயரை ஏலத்தில் பதிவு செய்திருந்தார். மேலும் அவர் தனது அடிப்படை தொகையாக ரூ.1.06 கோடியை ($120,000) நிர்ணயம் செய்திருந்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற ஐஎல்டி20 தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலத்தில், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினை ஏலம் எடுப்பதற்கு எந்த அணியும் ஆர்வம் காட்டாத சம்பவம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. சர்வதேச கிரிக்கெட் மற்றும் உள்ளூர் போட்டிகளில் பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ள ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினை, எந்த அணியும் ஏலம் எடுக்காதது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும் இதற்கான காரணம் அவர் அதிகபட்ச ஏலத்தொகையை நிர்ணயித்தது தான் என்று கூறப்படுகிறது.
Rounding up the milestone-makers and bank breakers at the first-ever #DPWorldILT20Auction! 💰— International League T20 (@ILT20Official) October 1, 2025
What a brilliant evening for the men who had the paddles up in the air & bids going strong for them. 💥#AllInForCricket #WhereTheWorldPlays pic.twitter.com/rJMnVwnQgy
அதேசமயம் இந்த ஏலத்தில் அதிகபட்சமாக வெஸ்ட் இண்டீஸைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரே ஃபிளெட்சரை $2,60,000 டாலர்களுக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் எமிரேட்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதுதவிர, ஸ்காட் கரியை $2,50,000 டாலர்களுக்கு துபாய் கேபிடல்ஸ் அணியும், ஜுனைத் சித்திக்கை $1,70,000 டாலர்களுக்கு ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணியும், லியாம் டௌசனை $1,70,000 டாலர்களுக்கு கல்ஃப் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுதவிர்த்து, முன்னாள் இந்திய ரஞ்சி வீரர் அக்ஷய் வகாரேவை துபாய் கேபிடல்ஸ் $10,000 டாலர்களுக்கும், தற்போது அமெரிக்காவிற்காக விளையாடி வரும் முன்னாள் இந்திய அண்டர்19 அணி கேப்டன் உன்முக்த் சந்த்தை அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் $40,000 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு வாங்கியுள்ளது. மேலும், வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்பாக ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் இலங்கை விக்கெட் கீப்பர் குசல் மெண்டிஸுக்கு பதிலாக, இந்திய அணியின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் தினேஷ் கார்த்திக்கை ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.