நியூசிலாந்தை 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி; கார்ட்னர், டிவைன் சாதனை!
மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிவேகமாக சதமடித்த மூன்றாவது வீராங்கனை என்ற சாதனையை ஆஷ்லே காட்னர் படைத்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மகளிர் உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து, நியூசிலாந்தை பவுலிங் செய்ய அழைத்தது.
ஆஷ்லே கார்ட்னர் அதிரடி
இதையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் ஆஷ்லே கார்ட்னர் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதமடித்து அசத்தினார். மேலும் இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் 16 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 115 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவர் தவிர்த்து போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் 45 ரன்களையும், கிம் கார்த் 38 ரன்களையும், எல்லிஸ் பெர்ரி 33 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து, மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர்.
இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 49.3 ஓவர்களில் 326 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து மகளிர் அணி தரப்பில் ஜெஸ் கெர், லியா தஹுஹு தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் சூசி பேட்ஸ், ஜார்ஜியா பிளிம்மர் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் இணைந்த அமெலியா கெர் - சோஃபி டிவைன் இணை சிறப்பாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர்.
சோஃபி டிவைன் சதம் வீண்
இதில் அமெலியா கெர் 33 ரன்னில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த ப்ரூக் ஹாலிடே 28, மேடி க்ரீன் 20, இசபெல்லா கஸ் 28 என வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். அதேசமயம் மறுபக்கம் அணிக்கு நம்பிக்கையளித்து வந்த கேப்டன் சோஃபி டிவைன் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். பின் 12 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 112 ரன்களை எடுத்த நிலையில், சோஃபி டிவைனும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர்.
இதனால் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி 43.2 ஓவர்களில் 237 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி தரப்பில் அனபெல் சதர்லேண்ட், சோஃபி மோலினக்ஸ் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
சாதனைகள்
இந்நிலையில் இந்த போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய ஆஸ்திரேலியாவின் ஆஷ்லே கார்ட்னர், நியூசிலாந்தின் சோஃபி டிவைன் ஆகியோர் சாதனை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர். அந்தவகையில், இப்போட்டியில் ஆஷ்லே கார்ட்னர் 71 பந்துகளில் சதம் விளாசியதன் மூலம், மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிவேகமாக சதமடித்த மூன்றாவது வீராங்கனை மற்றும் முதல் ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிவேக சதமடித்த வீராங்கனைகள்
- 71 - டியான்ட்ரா டோட்டின் vs பாகிஸ்தான், லெய்செஸ்டர், 2017
- 76 - நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் vs பாகிஸ்தான், லெய்செஸ்டர், 2017
- 77 - ஆஷ்லீ கார்ட்னர் vs நியூசிலாந்து, இந்தூர், 2025*
- 79 - நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் vs ஆஸ்திரேலியா, ஹாமில்டன், 2022
அதேசமயம் இப்போட்டியில் நியூசிலாந்து கேப்டன் சோஃபி டிவைன் சதமடித்து அசத்தி இருந்தார். இதன் மூலம் மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சதமடித்த மூன்றாவது மிக அதிக வயதுடைய வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். இந்த பட்டியலில் நியூசிலாந்தின் முன்னாள் வீராங்கனை பார்ப் பெவேஜ் 39 வயது, 48 நாள்களில் சதம் விளாசி முதலிடத்திலும், இங்கிலாந்தின் ஜானெட் பிரிட்டின் 38 வயது, 161 நாகளில் சதம் விளாசி இரண்டாம் இடத்தையும், சோஃபி டிவைன் 36 வயது 30 நாள்களில் சதம் விளாசி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.
இதுதவிர்த்து சர்வதே மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 4ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த நான்காவது நியூசிலாந்து வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் சோஃபி டிவைன் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன், சுஸி பேட்ஸ் (5,896 ரன்கள்), எமி சாட்டர்த்வைட் (4,639 ரன்கள்), மற்றும் டெபி ஹாக்லி (4,046 ரன்கள்) ஆகியோர் மட்டுமே நியூசிலாந்து அணிக்காக இந்த மைல் கல்லை எட்டியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.