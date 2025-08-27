ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றிபெற ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் கேப்டனும், பயிற்சியாளருமான ஜஸ்டின் லாங்கர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணி சமீபத்தில் இந்திய அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற இந்த டெஸ்ட் தொடரை 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் செய்தது. குறிப்பாக இங்கிலாந்து அணி இந்த தொடரை வெல்ல வாய்ப்புகள் இருந்தும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் 6 ரன்களில் தோல்வியைத் தழுவி தொடரை வெல்லும் வாய்ப்பையும் இழந்தது.
இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணி எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதன்பின், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது.
மேற்கொண்டு இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் இதுவரை 73 முறை மோதிய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா 34 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து 32 போட்டிகளிலும் 7 போட்டிகள் முடிவு எட்டப்படாமலும் முடிந்துள்ளன.
மேலும் கடந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ள நிலையில், இந்த முறை தொடரை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் எதிர்வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் கேப்டனும், பயிற்சியாளருமான ஜஸ்டின் லாங்கர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “இங்கிலாந்தின் டெஸ்ட் அணுகுமுறையை பாஸ்பால் அல்லது ஆக்ரோஷமான அணுகுமுறை என்று எப்படி வேண்டுமானலும் அழைக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் தொடரை வெல்ல வேண்டும் எனில் அதே பாணியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை, ஏனென்றால் அவர்களின் அணுகுமுறை எதிரணியை அழுத்ததில் தள்ள உதவும். ஏனெனில், மெக்ராத், வார்னே ஆகியோருக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்பட்ட அனைவரும் அவர்களின் அதிரடியான அணுகுமுறை காரணமாகவே அதனை செய்தனர்.
தற்போதுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியில் மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் பாட் கம்மின்ஸ் போன்ற பந்துவீச்சாளரை எதிர்கொள்ள வேண்டும் எனில், இங்கிலாந்து நிச்சயம் அதிரடியான அணுகுமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். என்னைப் பொறுத்தவரையில் இந்த தொடரை எந்த அணி வெல்லும் என்பதை கணிப்பது கடினமாகும். இதில் இரு அணிகளும் கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் இங்கிலாந்து அணிக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், கிடைக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தொடரை வெல்லும் தைரியம் இருக்கிறதா? என்பது தான்” என்றார். இதனால் இந்த தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன.