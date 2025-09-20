சர்வதேச டி20-ல் 100 விக்கெட்டுகள்: முதல் இந்தியராக சாதனை படைத்த அர்ஷ்தீப் சிங்!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்களில் மூன்றாம் இடத்தையும், வேகப்பந்து வீச்சாளராக முதல் இடத்தையும் அர்ஷ்தீப் சிங் பிடித்துள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 11:08 AM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அர்ஷ்தீப் சிங் படைத்துள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 56, அபிஷேக் சா்மா 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்கள் உள்பட 38 ரன்களையும் எடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 188 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஓமன் அணி தரப்பில் ஷா ஃபைசல், ஜிதன் ராமானந்தி, ஆமிா் கலீம் ஆகியோா் தலா 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தனா்.
பின்னா் 189 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஓமன் அணி பேட்டா்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்து, இந்திய வீரர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர். இதில் அதிகபட்சமாக ஆமிா் கலீம் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 64, ஹம்மத் மிா்ஸா 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்கள் உள்பட 51 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெடுகள் இழப்பிற்கு 167 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
For his brisk half-century to power #TeamIndia to 188/8, Sanju Samson bagged the Player of the Match award as India won the match by 21 runs. 👍👍— BCCI (@BCCI) September 19, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/XAsd5MHdx4#INDvOMA | #AsiaCup2025 | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/6qp6n10ILs
இந்திய தரப்பில் ஹா்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், ஹா்திக் பாண்டியா, அா்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோா் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினா். இதன் மூலம் இந்திய அணி 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், லீக் சுற்றின் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது.
அர்ஷ்தீப் சிங் சாதனை
இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் அர்ஷ்தீப் சிங் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றி இருந்தாலும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சிறப்பு சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அர்ஷ்தீப் சிங் படைத்துள்ளார். இதுதவிர, அதிவேகமாக 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்களில் மூன்றாம் இடத்தையும், வேகப்பந்து வீச்சாளராக முதல் இடத்தையும் பிடித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 Milestone Alert 🚨— BCCI (@BCCI) September 19, 2025
𝗔 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 💯! 👏 👏
Arshdeep Singh becomes the First Indian (in Men's Cricket) to pick 1⃣0⃣0⃣ T20I wickets! 🔝
Updates ▶️ https://t.co/XAsd5MHdx4#TeamIndia | #INDvOMA | #AsiaCup2025 | @arshdeepsinghh pic.twitter.com/KD1lGnzaPB
இந்திய அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகள் (டி20)
- அர்ஷ்தீப் சிங் -100 விக்கெட்டுகள்
- யுஸ்வேந்திர சஹால் - 96 விக்கெட்டுகள்
- ஹர்திக் பாண்டியா - 96 விக்கெட்டுகள்
- ஜஸ்பிரித் பும்ரா - 92 விக்கெட்டுகள்
- புவனேஷ்வர் குமார் - 90 விக்கெட்டுகள்
அதிவேகமாக 100 விக்கெட்டுகள் (டி20)
- 53 போட்டிகள்- ரஷித் கான் (ஆஃப்கானிஸ்தான்)
- 63 போட்டிகள்- வநிந்து ஹசரங்க (இலங்கை)
- 64 போட்டிகள்- அர்ஷ்தீப் சிங்*(இந்தியா)
- 71 போட்டிகள்- ஹாரிஸ் ரவுஃப்(பாகிஸ்தான்)
- 72 போட்டிகள்- மார்க் அதிர் (அயர்லாந்து)
இதையும் படிங்க:
அதிவேக 100 விக்கெட்டுகள் (வேகப்பந்து வீச்சாளர்)
- அர்ஷ்தீப் சிங்- 64 போட்டிகள்
- ஹாரிஸ் ராவுஃப் - 71 போட்டிகள்
- மார்க் அதிர் - 72 போட்டிகள்