ஹைதராபாத்: மான்செஸ்டர் யுனைடெட் எஃப்சி அணிக்கு எதிரான பிரீமியர் லீக் கால்பந்து லீக் போட்டியில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்தின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் தொடரின் 2025-26 சீசன் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் எஃப்சி அணியை எதிர்த்து அர்செனல் எஃப்சி அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான டிஃபென்ஸை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியை கோல் அடிக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்தின.
அதேச மயம், ஆட்டத்தின் 18-வது நிமிடத்தில் கிடைத்த வாய்ப்பை, சரியாக பயன்படுத்திய அர்செனல் வீரர் ரிக்கார்டோ கலாஃபியோரி (Riccardo Calafiori) அதனை கோலாக மாற்றி அசத்தினார்.
அதன்பின், இரு அணி வீரர்களும் எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன. இதனால் முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணி வீரர்கள் அபாரமான டிஃபென்ஸை வெளிப்படுத்தி எதிரணியை அழுத்தத்தில் தள்ளினர். இதனால் ஆட்ட நேர முடிவில் அர்செனல் எஃப்சி அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்தது.
Kickstarting our campaign with three points ✨— Arsenal (@Arsenal) August 17, 2025
Watch all of the key moments from our 1-0 win over Manchester United 🎞️ pic.twitter.com/oMzNB8WaSU
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பாண்டு பிரீமியர் லீக் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ள அர்செனல் எஃப்சி அணி 3 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6-ம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளது. அதே சமயம், முதல் போட்டியிலேயே தோல்வியை தழுவிய மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி, புள்ளிகள் ஏதுமின்றி 15-ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, ஆகஸ்ட் 24-ம் தேதி நடைபெறும் போட்டியில் ஃபுல்ஹாம் எஃப்.சி. அணியை எதிர்த்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இது தவிர, நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் எஃப்.சி. மற்றும் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்.சி. அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நாட்டிங்ஹாம் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 5-வது மற்றும் முதல் பாதி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+2-வது நிமிடங்களில் கிறிஸ் வுட் கோல்களை அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதற்கிடையே 42-வது நிமிடத்தில் டேன் என்டோயேயும் கோலடித்து அசத்த, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் நாட்டிங்ஹாம் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
|இதையும் படிங்க: பிரீமியர் லீக் 2025: முதல் ஆட்டத்திலேயே போர்ன்மவுத்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்ற லிவர்பூல்! - PREMIER LEAGUE 2025
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியில் நாட்டிங்ஹாம் அணி வீரர்கள் டிஃபென்ஸ் செய்ய, எதிரணி வீரர்கள் கோலடிக்க முடியாமல் தடுமாறினர். பின் ஆட்டத்தின் 78-வது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய பிரெண்ட்ஃபோர்ட் அணியின் இகோர் தியாகோ, அதனை கோலாக மாற்றினார். ஆனால், அதன்பின் அந்த அணி வீரர்களால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் எஃப்சி அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரெண்ட்ஃபோர்ட் எஃப்சி அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.