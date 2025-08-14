ஹைதராபாத்: கிரிக்கெட் வீரர் அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கும், சானியா சந்தோக்கிற்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பல்வேறு சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரரான இவர், கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மனதில் நீங்கா இடத்தையும் பிடித்துள்ளார். சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் என்ற மகனும், சாரா டெண்டுல்கர் என்ற மகளும் உள்ளனர். இதில் தந்தையைப் போலவே கிரிக்கெட் மீதுள்ள ஆர்வம் காரணமாக அர்ஜுன் டெண்டுல்கரும் ஆல் ரவுண்டராக கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார்.
உள்ளூர் போட்டிகளில் மும்பை அணிக்காக விளையாடிய அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், கடந்தாண்டு கோவா அணிக்காக விளையாடினார். அதிலும் குறிப்பாக கோவா அணிக்காக களமிறங்கிய முதல் ஆட்டத்திலேயே சதமடித்தும் அசத்தினார். இதுவரை 17 முதல் தர போட்டிகள், 18 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அர்ஜுன், பேட்டிங்கில் ஒரு சதம், 2 அரை சதங்களுடன் 532 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் ஒரு ஐந்து விக்கெட் ஹாலுடன் 62 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.
Sachin Tendulkar Son Arjun Tendulkar gets engaged to Saniya Chandok. 💍❤️ pic.twitter.com/Sudp8obnjr— Sachin Parihar (@cricketnewsh) August 14, 2025
இது தவிர்த்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தமான அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், இதுவரை 5 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இனி வரும் சீசன்களில் அவருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்ப ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கும் மும்பையைச் சேர்ந்த பிரபல தொழிலதிபர் ரவி கையின் பேத்தி சானியா சந்தோக்கிற்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும் இந்த நிகழ்வில் இரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நெருங்கிய நண்பர்களும், உறவினர்களும் மட்டுமே கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் - சானியா சந்தோக் இருவரும் மோதிரம் மாற்றிக் கொள்வது போன்ற புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது. இருப்பினும் இதுகுறித்து அர்ஜுன் அல்லது சானியா தரப்பில் இருந்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
யார் இந்த சானியா சந்தோக்?
மும்பையின் பிரபல தொழிலதிபர் ரவி காயின் பேத்தி சானியா சந்தோக். காய் குடும்பம் ஹோட்டல் மற்றும் உணவுத் தொழில்களில் பிரபலமானது. மேலும் காய் குடும்பம் இன்டர் கான்டினென்டல் ஹோட்டல், பிரபலமான ஐஸ்கிரீம் பிராண்டான புரூக்ளின் க்ரீமரி ஆகியவற்றை சொந்தமாக கொண்டுள்ளது. மேலும், ரவி காயின் தந்தை தான் குவாலிட்டி ஐஸ்கிரீம் பிராண்டின் நிறுவனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய அரசாங்க பதிவுகளின்படி சானியா சந்தோக், மும்பையில் உள்ள மிஸ்டர் பாவ்ஸ் பெட் ஸ்பா & ஸ்டோர் எல்.எல்.பி.யில் பங்குதாரர் மற்றும் இயக்குநராக உள்ளார். மேலும் அவர் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸில் பட்டம் பெற்றுள்ளார். 2024 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் கால்நடை தொழில்நுட்ப வல்லுநர் டிப்ளமோ படிப்பிலும் சானியா பட்டம் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
