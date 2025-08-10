Essay Contest 2025

கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025: அர்ஜுன் எரிகைசி, பிரனேஷ் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் - CHENNAI GRAND MASTERS 2025

இந்த போட்டியில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய வைஷாலி 62வது நகர்த்தலின் போது தோல்வி அடைந்து அதிர்ச்சி அளித்தார்.

இந்திய வீரர் பிரனேஷ்
இந்திய வீரர் பிரனேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 7:47 AM IST

சென்னை: கிராண்ட்மாஸ்டர்ஸ் 2025 போட்டியில் 3-வது சுற்றில் அர்ஜுன் எரிகைசியும், சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் பிரனேஷும் வெற்றி பெற்றனர்.

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 போட்டி தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து 19 சிறந்த கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் மற்றும் ஒரு சர்வதேச மாஸ்டர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இந்தப் போட்டி, மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் சேலஞ்சர்ஸ் என இரண்டு பிரிவுகளில் நடைபெறுகிறது. இரு பிரிவிலும் தலா 10 வீரர்கள் கலந்து கொண்டுள்ள இந்த தொடர் ரவுண்ட்-ராபின் முறையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. போட்டியின் 3-வது நாளான இன்று மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு 3-வது சுற்றில் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர், இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான கார்த்திக்கேயன் முரளியுடன் மோதினார்.

இந்திய வீராங்கனை ஆர்.வைஷாலி
இந்திய வீராங்கனை ஆர்.வைஷாலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய வின்சென்ட் கீமர் 30-வது நகர்த்தலின் போது வெற்றியை வசப்படுத்தினார். இது அவருக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றியாக அமைந்தது. இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான வி.பிரணவ், நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டம் 71-வது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர்களான விதித் குஜராத்தி, நிஹால் சரின் மோதினார்கள். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய விதித் குஜராத்தி 61-வது நகர்த்தலின் போது வெற்றி பெற்றார். இது அவருக்கு முதல் வெற்றியாக அமைந்தது. உலக தரவரிசையில் 5-வது இடத்தில் உள்ள அர்ஜுன் எரிகைசி, அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான ரே ராப்சனுடன் மோதினார்.

இதில் அர்ஜுன் எரிகைசி வெள்ளை காய்களுடனும், ரே ராப்சன் கருப்பு காய்களுடனும் விளையாடினார்கள். இந்த ஆட்டத்தில் 46-வது நகர்த்தலின் போது அர்ஜுன் எரிகைசி வெற்றி பெற்றார். அமெரிக்காவின் அவாண்டர் லியாங், நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் பாரஸ்டுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய அவாண்டர் லியாங் 34வது நகர்த்தலின் போது வெற்றியை வசப்படுத்தினார். சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவின் 3-வது சுற்றில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர்களான அபிமன்யு புராணிக், சர்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹர்ஷ்வர்தன் மோதினார்கள். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய அபிமன்யு புராணிக் 41-வது நகர்த்தலின் போது வெற்றி கண்டார்.

அதேவேளையில் ஆர்.வைஷாலி, லியோன் லூக் மென்டோன்காவிடம் தோல்வி அடைந்தார். இந்த ஆட்டத்தில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய வைஷாலி 62-வது நகர்த்தலின் போது தோல்வி அடைந்தார். முதல் இரு ஆட்டங்களிலும் தோல்வி அடைந்த ஹரிகா துரோணவல்லி 3-வது சுற்று ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார். அதிபன் பாஸ்கரனுடன் மோதிய அவர், வெள்ளை காய்களுடன் களமிறங்கினார். இந்த ஆட்டம் 24-வது நகர்த்தலின் போது டிரா ஆனது.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் எம்.பிரனேஷ், பா.இனியனை எதிர்கொண்டார். இதில் வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய எம்.பிரனேஷ் 44-வது நகர்த்தலின் போது இனியனை தோற்கடித்தார். திப்தாயன் கோஷ், ஆர்யன் சோப்ரா மோதிய ஆட்டம் 61-வது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.

