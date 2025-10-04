புரோ கபடி லீக் தொடரில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸை வீழ்த்தி தமிழ் தலைவாஸ் அபார வெற்றி!

ETV Bharat / sports

2018 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி தனது முதல் சொந்த மைதானத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ் தலைவாஸ்
தமிழ் தலைவாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 10:34 AM IST

சென்னை: ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸுக்கு எதிரான புரோ கபடி லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 45-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலில் 8ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்றைய தினம் சென்னையில் உள்ள விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற 61-வது லீக் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி மற்றும் யுபி யோதாஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி 17 புள்ளிகளையும், யுபி யோதாஸ் அணி 13 புள்ளிகளையும் பெற்றிருந்தன.

தபாங் டெல்லி ஆதிக்கம்

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் முன்னிலையை தக்கவைத்த தபாங் டெல்லி அணி, அபாரமாக விளையாடி 10 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட் மற்றும் 4 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 26 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய யுபி யோதாஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 13 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தபாங் டெல்லி 43-26 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யுபி யோதாஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி நடப்பு சீசனில் தங்களுடைய 9ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, 18 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தை தக்கவைத்தது. மறுபக்கம் யுபி யோதாஸ் அணி தங்களுடைய 6ஆவது தோல்வியைத் தழுவி பட்டியலில் 9ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் தலைவாஸ் வெற்றி

நேற்று நடைபெற்ற 62-வது லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் மற்றும் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 15 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 13 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்து, 2 புள்ளிகள் வித்தியாசத்துடன் பின்னடைவை சந்தித்திருந்தது.

அதன் பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட தமிழ் தலைவாஸ் அணி கம்பேக் கொடுத்ததுடன், அடுத்தடுத்த புள்ளிகளையும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 19 ரைட் புள்ளிகளையும், 7 டேக்கிள் புள்ளிகளியும், 6 ஆல் அவுட்டையும் செய்து 32 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியும் முன்னிலையை தக்கவைக்கும் முனைப்பில் 14 ரைட் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 18 புள்ளிகளை எடுத்தது.

இதன் மூலம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 45-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 10 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் 8-ம் இடத்திற்கு முன்னேறியது. மேலும் 2018-ம் ஆண்டிற்கு பிறகு தமிழ் தலைவாஸ் அணி தங்களுடைய சொந்த மைதானத்தில் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

