ETV Bharat / sports

கேரளா வரும் மெஸ்ஸி! நட்புரீதியிலான போட்டியில் பங்கேற்கும் அர்ஜென்டினா! - MESSI AND TEAM TO KERALA

நட்புரீதியிலான போட்டியில் விளையாட அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி கேரளா வரவுள்ளதாக அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி
அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 5:27 PM IST

1 Min Read

ஹைதராபாத்: நடப்பு உலகக் கோப்பை சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி வரும் நவம்பர் மாதம் கேரளாவில் ஒரு நட்புரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளதாக அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான வீரர்களில் ஒருவர் அர்ஜென்டினா அணியின் லியோனல் மெஸ்ஸி. தற்போது 38 வயதாகும் லியோனல் மெஸ்ஸி கால்பந்து விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து தனக்கென ஒரு சரித்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்திருந்தது.

தன்னுடைய அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் உலங்கெங்கிலும் பல கோடி ரசிகர்களைக் கொண்டிருக்கும் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு இந்தியாவிலும் பெரும் ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக கேரளாவில் அவருக்கென தனி இளைஞர் கூட்டம் உள்ளது. இந்த நிலையில் கேரள கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைக்கும் வகையில் வரும் நவம்பர் மாதம் அர்ஜென்டினா அணி கேராளவில் நட்புரீதியிலான போட்டிகளில் விளையாடும் என அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும் இந்த அணிக்கு லியோனல் ஸ்கலோனி பயிற்சியாளராக இருப்பார் என்றும், 2025 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது நட்புரீதியிலான போட்டி அக்டோபர் 6 முதல் 14 வரை, அமெரிக்காவில் நடைபெறும் (எதிரணிகள் மற்றும் இடம் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படும்) என்றும் கூறியுள்ளது. இரண்டாவது போட்டி, நவம்பர் 10 முதல் 18-ம் தேதி வரை, அங்கோலாவின் லுவாண்டா மற்றும் இந்தியாவின் கேரளாவில் நடைபெறும் (எதிரணிகள் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படும்) என்று அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, கடந்த 2022 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் மெஸ்ஸி தலைமையில் அர்ஜென்டினா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற போது இந்தியா குறிப்பாக கேரளா, பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த ரசிகர்கள் தங்களுக்கு அளித்த ஆதரவிற்காக அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் நன்றி தெரிவிப்பதாக எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. புரோ கபடி தொடருக்கான விதிமுறைகளில் புதிய மாற்றம்!
  2. தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: மகளிர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றது தமிழ்நாடு அணி!

இருப்பினும் இந்த போட்டிகளில் மெஸ்ஸி விளையாடுவாரா என்பது தற்போது வரையிலும் உறுதிப்படுத்தபடவில்லை. இருப்பினும் அர்ஜென்டினா அணி இந்தியாவில் விளையாடவுள்ளது என்ற செய்தி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேலும் இந்த போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.

ஹைதராபாத்: நடப்பு உலகக் கோப்பை சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி வரும் நவம்பர் மாதம் கேரளாவில் ஒரு நட்புரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளதாக அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான வீரர்களில் ஒருவர் அர்ஜென்டினா அணியின் லியோனல் மெஸ்ஸி. தற்போது 38 வயதாகும் லியோனல் மெஸ்ஸி கால்பந்து விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து தனக்கென ஒரு சரித்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளார். மேலும் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதனை படைத்திருந்தது.

தன்னுடைய அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் உலங்கெங்கிலும் பல கோடி ரசிகர்களைக் கொண்டிருக்கும் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு இந்தியாவிலும் பெரும் ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக கேரளாவில் அவருக்கென தனி இளைஞர் கூட்டம் உள்ளது. இந்த நிலையில் கேரள கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைக்கும் வகையில் வரும் நவம்பர் மாதம் அர்ஜென்டினா அணி கேராளவில் நட்புரீதியிலான போட்டிகளில் விளையாடும் என அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும் இந்த அணிக்கு லியோனல் ஸ்கலோனி பயிற்சியாளராக இருப்பார் என்றும், 2025 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது நட்புரீதியிலான போட்டி அக்டோபர் 6 முதல் 14 வரை, அமெரிக்காவில் நடைபெறும் (எதிரணிகள் மற்றும் இடம் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படும்) என்றும் கூறியுள்ளது. இரண்டாவது போட்டி, நவம்பர் 10 முதல் 18-ம் தேதி வரை, அங்கோலாவின் லுவாண்டா மற்றும் இந்தியாவின் கேரளாவில் நடைபெறும் (எதிரணிகள் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படும்) என்று அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, கடந்த 2022 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் மெஸ்ஸி தலைமையில் அர்ஜென்டினா அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற போது இந்தியா குறிப்பாக கேரளா, பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த ரசிகர்கள் தங்களுக்கு அளித்த ஆதரவிற்காக அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் நன்றி தெரிவிப்பதாக எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. புரோ கபடி தொடருக்கான விதிமுறைகளில் புதிய மாற்றம்!
  2. தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: மகளிர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றது தமிழ்நாடு அணி!

இருப்பினும் இந்த போட்டிகளில் மெஸ்ஸி விளையாடுவாரா என்பது தற்போது வரையிலும் உறுதிப்படுத்தபடவில்லை. இருப்பினும் அர்ஜென்டினா அணி இந்தியாவில் விளையாடவுள்ளது என்ற செய்தி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. மேலும் இந்த போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

ARGENTINA FOOTBALL TEAM KERALAARGENTINA FRIENDLY MATCH INDIALIONEL MESSI KERALAஅர்ஜென்டினா கால்பந்து அணிMESSI AND TEAM TO KERALA

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.