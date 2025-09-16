இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சராக அப்போலோ டயர்ஸ் தேர்வு!
இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்ஸி ஸ்பான்சராக அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவனம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ரூ.579 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : September 16, 2025 at 5:04 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சராக அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI), இந்திய அணிக்கு புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சரைத் தேடி வருகிறது. முன்னதாக, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சராக கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ட்ரீம்11 நிறுவனம் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. முன்னதாக, பைஜூஸ் நிறுவனம் இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, ட்ரீம்11 நிறுவனம் புதிய ஸ்பான்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும் மூன்று ஆண்டுகால ஒப்பந்த தொகையாக அந்நிறுவனம் ரூ.358 கோடியை பிசிசிஐக்கு வழங்கி இருந்தது. இந்நிலையில், ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மூலம் ஏற்படும் நிதி மோசடி காரணமாக, நாடாளுமன்றத்தில் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கான ஒழுங்குமுறை மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன் காரணமாக, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சராக இருக்கும் ட்ரீம்11 நிறுவனம் அணியின் ஸ்பான்சன்ஷிப்பில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் அறிவித்தது.
🚨 APOLLO TYRES WILL SPONSOR TEAM INDIA JERSEY. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 16, 2025
- Apollo set to be India's jersey sponsor at 4.5cr per match more than DreamXI's 4cr per match contract. (TOI). pic.twitter.com/dSshHhBQXk
இதனையடுத்து புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சர்களுக்கான தேடலில் பிசிசிஐ கவனம் செலுத்தியது. மேலும் புதிய ஸ்பான்சர்களுக்கான விண்ணப்பங்களை பிசிசிஐ கடந்த செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி வெளியிட்ட நிலையில், விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதியாக இன்று (செப்டம்பர் 16) நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதனால் நடைபெற்று வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் இந்திய அணி ஸ்பான்சர் செய்யப்படாத ஜெர்சிகளையே அணிந்து விளையாடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சராக அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளனர்.
Apollo Tyres locked in as new jersey sponsor for the Indian cricket team: senior BCCI official to PTI— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2025
இதுகுறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் தங்கள் எக்ஸ் பக்கத்தில், "இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சராக அப்போலோ டயர்ஸ் இணைந்துள்ளதாக பிசிசிஐ மூத்த அதிகாரி பிடிஐயிடம் தெரிவித்துள்ளார்" என்று பதிவு செய்துள்ளது. மேலும் இந்திய அணியின் ஜெர்ஸி ஸ்பான்சராக அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவனம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ரூ.579 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது முந்தைய ஒப்பந்த தொகையை விட பன்மடங்கு அதிகமாகும்.
இருப்பினும், இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்தோ அல்லது அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்தோ எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, எதிர்வரும ஆஸ்திரேலிய தொடரில் இருந்து இந்திய அணி புதிய ஜெர்ஸியில் களமிறங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.