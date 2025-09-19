ETV Bharat / sports

நியூசிலாந்து தொடரில் இருந்து விலகிய ஜோஷ் இங்கிலிஸ்! அலெக்ஸ் கேரி கம்பேக்!

நியூசிலாந்து தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து ஜோஷ் இங்கிலிஸ் விலகியதை அடுத்து, மாற்று வீரராக அலெக்ஸ் கேரி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஜோஷ் இங்கிலிஸ்
ஜோஷ் இங்கிலிஸ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஏற்கெனவே ஸ்டார்க், கம்மின்ஸ் இல்லாத நிலையில், தற்போது ஜோஷ் இங்கிலிஸும் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடரை முடித்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, அடுத்ததாக நியூசிலாந்து மற்றும் இந்தியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் வரும் அக்டோபர் மாதம் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.

அதனைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 19-ம் தேதி முதல் இந்திய அணிக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் அடங்கிய தொடரில் சொந்த மண்ணில் விளையாடவுள்ளது. இந்த நிலையில், நியூசிலாந்து டி20 தொடரில் பங்கேற்கும் ஆஸ்திரேலிய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான இந்த அணியில், ஆல் ரவுண்டர் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார்.

இது தவிர, டிராவிஸ் ஹெட், கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஜோஷ் ஹெசில்வுட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் இங்கிலிஸ் ஆகியோருடன் மிட்செல் ஓவன், மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோருக்கும் இடம் கிடைத்துள்ளது. அதே சமயம் இந்த டி20 தொடரில் இடம்பிடிக்க வாய்ப்பிருந்த நட்சத்திர வீரர் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஓய்வை அறிவித்ததன் காரணமாகவும், பாட் கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாகவும் இந்த தொடரில் இருந்து விலகினர். இது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் விதமாக நட்சத்திர வீரர் ஜோஷ் இங்கிலிஸும் காயம் காரணமாக நியூசிலாந்து தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். கடந்த வாரம் உடற்பயிற்சி மேற்கொண்ட போது அவரது கணுக்கால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னர் அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் காயத்தின் தன்மை தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து, நியூசிலாந்து தொடரில் இருந்து ஜோஷ் இங்கிலிஸ் விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 36 டி20 போட்டிகளில் 2 சதங்கள், 2 அரைசதங்கள் என 878 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுபோன்ற சூழலில் அவர் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ஜோஷ் இங்கிலிஸுக்கு மாற்றாக மற்றொரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் அலெக்ஸ் கேரிக்கு ஆஸ்திரேலிய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் தொடரில் அலெக்ஸ் கேரி தனது ஃபார்மை நிரூபிப்பதுடன், சிறப்பாக செயல்பட்டு இடத்தை தக்க வைப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.

நியூசிலாந்து தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், அலெக்ஸ் கேரி*, மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், சீன் அபோட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மேட் குஹ்னெமன்.

