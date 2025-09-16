ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கம் வென்று சாதித்த தமிழக வீரர்!
ஜூனியர் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆடவர் 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்தியாவின் இளம் வீரர் கிரிஷ் சர்மா தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
September 16, 2025
ஹைதராபாத்: ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஆடவருக்கான 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த் குமார் வேல்குமார் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது சீனாவில் கடந்த செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில் ஆடவருக்கான 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்திய வீரரும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவருமான ஆனந்த் குமார் வேல்குமார் பங்கேற்றார். இந்த போட்டியில் அவர் இலக்கை 1 நிமிடம், 23 நொடிகள் 924 வினாடிகளில் எட்டி முதலிடம் பிடித்ததுடன் தங்கப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதன் மூலம் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக தங்க பதக்கம் வென்ற முதல் வீரர் எனும் சாதனையையும் ஆனந்த் குமார் படைத்துள்ளார். இதுதவிர அவர் இத்தொடரில் நடைபெற்ற 500 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியிலும் இலக்கை 43 நொடிகள், 072 வினாடிகளில் எட்டிய மூன்றாம் இடத்தை பிடித்ததுடன், வெண்கலப்பதக்கத்தையும் வென்றார். அப்போதே அவர் இத்தொடரில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய எனும் பெருமையை பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
What a glorious moment for Indian sports!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 15, 2025
Anandkumar Velkumar clinches Gold in the 1000m Sprint at the Speed Skating World Championship 2025, becoming the first-ever Indian World Champion in the sport.
Proud of you, Champ! pic.twitter.com/DbXd4NowX4
இதையடுத்து தங்கம் வென்ற ஆனந்த் குமாருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "2025 ஆம் ஆண்டு ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் ஆடவர் 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்டில் தங்கம் வென்றதற்காக ஆனந்த் குமார் வேல்குமாரை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன். அவரது மன உறுதி, வேகம் மற்றும் உற்சாகம் அவரை ஸ்கேட்டிங்கில் இந்தியாவின் முதல் உலக சாம்பியனாக்கியுள்ளது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Proud of Anandkumar Velkumar for winning the Gold at the Senior Men’s 1000m Sprint in the Speed Skating World Championships 2025. His grit, speed and spirit have made him India’s first World Champion in skating. His accomplishment will inspire countless youngsters.… pic.twitter.com/uewup1bGir— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
மேலும் அவர் தனது பதிவில், "ஆனந்த் குமாரின் இந்த சாதனை எண்ணற்ற இளைஞர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதுடன், அவரின் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன்" என்றார்.
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பதிவில், "உலக ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப் 2025-ல் 1000 மீட்டர் ஸ்பிரின்டில் இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று வரலாறு படைத்த சென்னையைச் சேர்ந்த ஆனந்த் குமார் வேல்குமாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைத்தின் மிஷன் சர்வதேச பதக்கத் திட்ட தடகள வீரரான இவர், ஒரு நாள் முன்பு 500 மீட்டர் ஸ்பிரிண்டிலும் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார். சர்வதேச அரங்கில் நமது மாநிலத்தையும் நாட்டையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளார் ஆனந்த் குமார். அவர் தொடர்ந்து பல விருதுகளைப் பெற வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Congratulations to Anandkumar Velkumar from Chennai on creating history by winning India’s first-ever Gold Medal in the 1000m event at the World Roller Speed Skating Championships 2025 in Beidahe, China.— Udhay (@Udhaystalin) September 16, 2025
This super-talented SDAT's Mission International Medal Scheme athlete, just… pic.twitter.com/fT1qk7OCOa
அதேபோல் ஜூனியர் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆடவர் 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்தியாவின் இளம் வீரர் கிரிஷ் சர்மா தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். இதன் மூலம் ஜூனியர் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் எனும் சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார். இதைனையடுத்து ஜூனியர் பிரிவில் தங்கம் வென்ற கிரிஷ் சர்மாவுக்கும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.