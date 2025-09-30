ETV Bharat / sports

இந்திய தொடருக்கு முன் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு விழுந்த பேரிடி..! மற்றொரு நட்சத்திர வீரர் விலகல்!

இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் எதிர்வரும் அக்டோபர் 2 முதல் 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி (IANS)
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் அல்ஸாரி ஜோசப் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் எதிர்வரும் அக்டோபர் 2 முதல் 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி அகமதாபாத்திலுள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்திலும், இரண்டாவது போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணியானது சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. ரோஸ்டன் சேஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில் டேகனரின் சந்தர்பால் மற்றும் அலிக் அதானாஸ் ஆகியோருக்கு மீண்டும் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இருவரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் இடம் பிடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவர்களுடன் அறிமுக வீரரான காரி பியருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களைத் தவிர, ஷாய் ஹோப், பிராண்டன் கிங், அல்ஸாரி ஜோசப், ஷமார் ஜோசப், ஜோமல் வாரிக்கன், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். இந்த நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் அல்ஸாரி ஜோசப் காயம் காரணமாக டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் அவர் இடுப்பு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்து விலகியாதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தொடரில் இருந்து விலகிய அல்ஸாரி ஜோசப்பிற்கு பதிலாக ஜெடியா பிளேட்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக ஜேசன் ஹோல்டர் மாற்று வீரராக தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாட மறுத்ததன் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஏற்கெனவே வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர் ஷமார் ஜோசப் காயம் காரணமாக இந்திய டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து விலகிய நிலையில், தற்சமயம் அல்ஸாரி ஜோசபும் தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது அந்த அணிக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் சமீப காலங்களில் இந்த இரு வீரர்கள் தான் எதிரணி பேட்டர்களுக்கு சவாலை கொடுத்து வந்த நிலையில், இருவரும் காயத்தை சந்தித்துள்ளதால் அது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக மாறியுள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணி: ரோஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), ஜோமல் வாரிக்கன் (துணைக் கேப்டன்), கெவ்லான் ஆன்டர்சன், அலிக் அதனேஸ், ஜான் கேம்பல், டேக்னரைன் சந்தர்பால், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், ஷாய் ஹோப், டெவின் இம்லாக், ஜெடியா பிளேட்ஸ், ஜோஹன் லேன், பிராண்டன் கிங், ஆண்டர்சன் பிலிப், காரி பியர், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.

இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா (துணைக் கேப்டன்), கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்ஷன், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், நாராயண் ஜெகதீசன், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்ஸர் படேல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ்.

