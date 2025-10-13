ETV Bharat / sports

வரலாற்று சாதனைகளை படைத்த அலிசா ஹீலி, ஸ்மிருதி மந்தனா!

சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 5ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த வீராங்கனை என்ற சாதனையை இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார்.

அலிசா ஹீலி
அலிசா ஹீலி (IANS)
ஹைதராபாத்: மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் சதம் விளாசிய முதல் விக்கெட் கீப்பர் கேப்டன் என்ற சாதனையை ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் அலிசா ஹீலி படைத்துள்ளார்.

ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிர் அணி 48.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 330 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஸ்மிருதி மந்தனா 80 ரன்களையும், பிரதிகா ராவல் 75 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அனபெல் சதர்லேண்ட் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டன் அலிசா ஹீலி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதமடித்து அசத்தினார். மேலும் இந்த போட்டியில் அவர் 21 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 142 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தார். மேற்கொண்டு போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் 40 ரன்களையும், ஆஷ்லே கார்ட்னர் 45 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த எல்லிஸ் பெர்ரி 47 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 49 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் தங்களின் மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. மேலும் இந்த ஆட்டத்தில் சதமடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த அலிசா ஹீலி ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.

வரலாறு படைத்த மந்தனா

இந்த நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் அலிசா ஹீலி ஆகியோர் சில சாதனைகளை தங்கள் பெயரில் பதிவு செய்துள்ளனர். அந்தவகையில், இப்போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 80 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் 1000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

இதுதவிர, சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் 5,000 ரன்களையும் கடந்தார். இதன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 5ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார். முன்னதாக வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஸ்டெஃபானி டெய்லர் 129 இன்னிங்ஸில் 5ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ஸ்மிருதி மந்தனா 112 இன்னிங்ஸில் 5ஆயிரம் ரன்களைப் பூர்த்தி செய்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 5,000 ரன்கள் எடுத்தவர்கள்:

  • 112 இன்னிங்ஸ் - ஸ்மிருதி மந்தனா (இந்தியா)
  • 129 இன்னிங்ஸ் - ஸ்டெஃபனி டெய்லர் (மேற்கிந்திய தீவுகள்)
  • 136 இன்னிங்ஸ் - சுசி பேட்ஸ் (நியூசிலாந்து)
  • 144 இன்னிங்ஸ் - மிதாலி ராஜ் (இந்தியா)
  • 156 இன்னிங்ஸ் - சார்லோட் எட்வர்ட்ஸ் (இங்கிலாந்து)

அலிசா ஹீலி சாதனை

அதேசமயம் நேற்றைய ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் அலிசா ஹீலி சதமடித்ததுடன், 142 ரன்களையும் சேர்த்திருந்தார். இதன் மூலம் மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் சதம் விளாசிய முதல் விக்கெட் கீப்பர் கேப்டன் என்ற சாதனையை படைத்தார். இதுதவிர மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்களைக் குவித்த விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் என்ற சாதனையையும், மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீராங்கனை என்ற சாதனைகளையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

இன்றைய ஆட்டம்

ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 14ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் வங்கதேச மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இரு அணியிலும் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் இருப்பதால், இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

