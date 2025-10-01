தீப்தி சர்மா, ஸ்நே ரானா, அமஞ்சோத் கவுர் அசத்தல் - இலங்கையை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி!

ETV Bharat / sports

இலங்கையை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 9:30 AM IST

ஹைதராபாத்: இலங்கை மகளிர் அணிக்கு எதிரான ஐசிசி உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் அணி 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 13ஆவது சீசன் நேற்று தொடங்கியது. இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறும் இத்தொடரில், 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் நேற்று கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய-இலங்கை மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை வென்ற இலங்கை மகளிர் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து, இந்திய அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனையான பிரதிகா ராவால் 37 ரன்னிலும், ஹர்லீன் தியோல் 48 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்புகளை தவறவிட்டனர். மேற்கொண்டு ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகளும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

பின்னர் இணைந்த தீப்தி சர்மா-அமஞ்சோத் கவுர் இணை அபாரமாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அரைசதம் கடந்த தீப்தி சர்மா 53 ரன்னிலும், அமஞ்சோத் கவுர் 57 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஸ்நே ரானா 28 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன்மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 47 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 269 ரன்களைச் சேர்த்தது. மழை குறுக்கீட்டின் காராணமாக இந்திய அணியின் இன்னிங்ஸ் முடிவுக்கு வந்ததுடன், இலங்கை அணிக்கு 270 ரன்கள் இலக்காகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணிக்கு கேப்டன் சமாரி அத்தபத்து அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். இந்த ஆட்டத்தில் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த அத்தபத்து விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரமா 29 ரன்களையும், நிலாக்‌ஷி டி சில்வா 35 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதன் காரணமாக இலங்கை மகளிர் அணி 45.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து, 211 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் அசத்திய தீப்தி சர்மா ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.

