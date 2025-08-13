சென்னை: டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக சேப்பாக்கம் மைதான சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவடையும் என டிஎன்சிஏ தலைவர் அசோக் சிகாமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அகில இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற, தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் பெருமை மிகு கிரிக்கெட் தொடரான புஜ்ஜி பாபு கோப்பை தொடர் 2025-26 சென்னையில் ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி நிறைவு பெறுகிறது. இந்திய அளவில் 16 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது சென்னையில் உள்ள முக்கிய கிரிக்கெட் மைதாங்களில் நடைபெறவுள்ளன.
மேலும் இந்த தொடரில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து டிஎன்சிஏ பிரசிடென்சி 11 மற்றும் டிஎன்சிஏ 11 அணிகளும், இந்திய அளவில் சத்தீஸ்கர், ஒடிசா, ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா, ஜார்கண்ட், பிகார், பஞ்சாப் மற்றும் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட அணிகள் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளன.
அகில இந்திய புஜ்ஜி பாபு கோப்பை தொடர் குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் அசோக் சிகாமணி, புஜ்ஜி பாபு கோப்பை கமிட்டி தலைவர் ரவி மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய புஜ்ஜி பாபு கோப்பை கமிட்டி தலைவர் ரவி கூறுகையில், “சென்னை முழுவதும் உள்ள முக்கிய கிரிக்கெட் மைதானங்களிலும், புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள கோஜன் கிரிக்கெட் மைதானத்திலும் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் இருந்து டிஎன்சிஏ பிரசிடெண்ட்ஸ் 11, டிஎன்சிஏ 11 ஆகிய அணிகள் களமிறங்குகின்றன.
இந்தியா முழுவதும் இருந்து 16 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடுகின்றன. இந்த போட்டிகளை தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் யூடியூப் பக்கத்தில் நேரலையாக காணலாம். அதே போல நேரலையாக ஸ்கோர்கள் அப்டேட் செய்யப்படும். வெற்றி பெறும் அணிக்கு ரூ.2 லட்சமும், இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் அணிக்கு ரூ.1 லட்சமும் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படும்" என்று கூறினார்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் அசோக் சிகாமணி கூறுகையில், “புஜ்ஜி பாபு கிரிக்கெட் தொடர் அகில இந்திய அளவில் பெருமைமிகு தொடராகும். ரஞ்சி கோப்பைக்கு இணையாக இந்த போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சென்னையில் முக்கிய இடங்களில் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த கிரிக்கெட் தொடர் பரிசுத் தொகைக்காக நடத்தப்படுவதில்லை, இதன் பெருமைக்காக நடத்தப்படுகிறது” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் புனரமைப்பு பணிகள் எப்போது நிறைவடையும் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அசோக் சிகாமணி, “ இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தின் புனரமைக்கும் பணிகள் முழுமையாக நிறைவு பெறும். அடுத்த ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்குள் இந்த மைதானம் முழுமையாக தயாராகும்” என்றார்.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 5 போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. இதில் ஒரு போட்டியில் இந்திய அணி விளையாட உள்ளது.
