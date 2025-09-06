ஜோகோவிச்சுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அல்காரஸ்..! இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சின்னர்..!

யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் செர்பியாவின் நட்சத்திர வீரர் நோவாக் ஜோகோவிச் தோல்வியடைந்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் மற்றும் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் ஆகியோர் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ் பெற்ற தொடர்களில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இத்தொடரில் இன்றைய தினம் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான அரையிறுதி போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி உலகின் 7ஆம் நிலை வீரரான செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச் எதிர்த்து உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி
இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய அல்காரஸ் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைற்றினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் ஜோகோவிச் கம்பேக் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 6-7 என்ற கணக்கில் போராடி செட்டை இழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்திலும் கார்லோஸ் அல்காரஸ் ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில் 6-2 என்ற கணக்கில் அதனையும் கைப்பற்றினார்.
இதன் மூலம் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-4, 7-6-6-2 என்ற செட் கணக்கில் நோவாக் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி, நடப்பு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் அல்காரஸ் தொடர்ச்சியாக தனது மூன்றாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறியுள்ளார். அதேசமயம் இத்தொடரில் பட்டம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோகோவிச் அரையிறுதி சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
சின்னர் அபார வெற்றி
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் முதல் நிலை வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து, கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகர் அலியாசிம் எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை ஜானிக் சின்னர் 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்த, அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டை ஃபெலிக்ஸ் ஆகர் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.
இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தன. பின்னர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சின்னர் மூன்றாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், நான்காவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஃபெலிக்ஸ் ஆகரை வீழ்த்தி யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் உலகின் முதலிரண்டு நிலையில் உள்ள இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் மற்றும் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.