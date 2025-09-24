கார் ரேசில் நரேன் கார்த்திகேயனுடன் இணையும் அஜித் குமார் - மலேசியாவில் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் விருந்து!
மலேசியாவில் நடைபெற உள்ள கார் பந்தயத்தில் நரேன் கார்த்திகேயனுடன் இணைந்து நடிகர் அஜித்குமார் பந்தயத்தில் பங்கேற்கிறார்.
சென்னை: கார் பந்தயத்தில் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டு வரும் நடிகர் அஜித் குமார், முதன்முறையாக வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ள ஆசிய லீ மேன்ஸ் தொடர் (Asian Le Mans Series 2025) பந்தயத்தில் பங்கேற்க உள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக இருந்து வரும் நடிகர் அஜித் குமார் சமீபகாலமாக கார் பந்தயத்தில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதற்காக அவர் கடந்த ஆண்டு ‘அஜித் குமார் ரேஸிங்’ (Ajith Kumar Racing) என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கி, பல்வேறு விதமான கார் பந்தயங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
பெல்ஜியத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற ஜிடி3 சாம்பியன்ஷிப் (GT3 Championship) கார் பந்தயத்தில், அஜித் குமார் ரேஸிங் அணி முதலிடத்தையும், துபாயில் நடந்த பந்தயத்தில் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்து அசத்தியது.
இதற்கிடையில், கடந்த ஜீலை மாதம் இத்தாலியில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அஜித் குமாரின் கார் விபத்தில் சிக்கியது. ஆனால், நல்வாய்ப்பாக அவருக்கு காயங்கள் எதுவும் ஏற்படாமல் உயிர் தப்பினார். இந்நிலையில், ஸ்பெயினில் தற்போது நடைபெற உள்ள கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்பதற்காக அஜித் குமார் அங்கு சென்றுள்ளார்.
ஆகிய 4 கார் பந்தயங்களில் அஜித் குமார் தனது அணியுடன் பங்கேற்கிறார்.
இந்த நிலையில், அஜித் குமார் முதன்முறையாக ஆசிய லீ மேன்ஸ் தொடர் (Asian Le Mans Series 2025) பந்தயத்தில் பங்கேற்க உள்ளதாக அவரது மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.
நரேன் கார்த்திகேயனுடன் இணையும் அஜித் குமார்
இதில், "அஜித்குமார், இந்தியாவின் முதல் ஃபார்முலா 1 (F1) பந்தய வீரர் நரேன் கார்த்திகேயனுடன் இணைந்து கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்கிறார். இதனால் அவரது ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். இதன் தொடக்க பந்தயம் வருகிற டிசம்பர் 12 மற்றும் 14 ஆம் தேதிகளில் மலேசியாவில் நடைபெற உள்ள நிலையில், இருவரும் Team Virage அணியின் கீழ் பந்தயத்தில் பங்கேற்கின்றனர். இந்த பந்தயத்திலும் அவர் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார் என அவரது ரசிகர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்" என்று சுரேஷ் சந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.