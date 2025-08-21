ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ரஞ்சி கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக மும்பை அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக இந்திய வீரரும், மும்பை அணியின் அனுபவ வீரருமான அஜிங்கியா ரஹானே இன்று அறிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரர்களில் ஒருவருமாகவும் இருப்பவர் அஜிங்கியா ரஹானே. இந்திய அணிக்காக கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ரஹானே, 85 டெஸ்ட், 90 ஒருநாள் மற்றும் 20 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இடைபட்ட காலங்களில் அவர் இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளதுடன், அதில் பல வரலாற்று வெற்றிகளையும் பெற்று தந்துள்ளார்.
மேலும் அவர், 85 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 12 சதங்கள், 26 அரைசதங்களுடன் 5,077 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 90 போட்டிகளில் 3 சதங்கள், 24 அரைசதங்களுடன் 2,962 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 20 போட்டிகளில் ஒரு அரைசதத்துடன் 375 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார்.
உள்ளுர் போட்டிகளில் மும்பை அணிக்காக விளையாடி வரும் ரஹானே, முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 201 போட்டிகளில் விளையாடி 41 சதங்கள், 59 அரைசதங்களுடன் 14,000 ரன்களையும், லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் 192 போட்டிகளில் விளையாடி 10 சதங்கள், 49 அரைசதங்களுடன் 6,853 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர்த்து ஐபிஎல், சையத் முஷ்டாக் அலி உள்ளிட்ட டி20 கிரிக்கெட்டில் 284 போட்டிகளில் விளையாடி 2 சதங்கள், 51 அரைசதங்கள் என 7, 242 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
அதேசமயம், ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்காக இதுவரை 198 போட்டிகளில் விளையாடி 2 சதங்கள், 33 அரைசதங்களுடன் 5,032 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதில் அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார். இதுதவிர, உள்ளூர் போட்டிகளில் மும்பை அணியின் கேப்டனாகவும் அஜிங்கியா ரஹானே செயல்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், மும்பை அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து அஜிங்கியா ரஹானே விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்த அறிவிப்பை ரஹானே தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் இன்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Captaining and winning championships with the Mumbai team has been an absolute honour.— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 21, 2025
With a new domestic season ahead, I believe it’s the right time to groom a new leader, and hence I’ve decided not to continue in the captaincy role.
I remain fully committed to giving my best…
அவரது எக்ஸ் பதிவில், "மும்பை அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு, சாம்பியன் பட்டங்களை வென்றது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரும் மரியாதையாக பார்க்கிறேன். தற்போது அடுத்த சீசன் உள்ளூர் போட்டிகள் தொடங்கவுள்ள காரணத்தால், அணியின் புதிய கேப்டனைத் தேர்ந்தெடுக்க இதுவே சரியான நேரம் என்று நம்புகிறேன். எனவே நான் மும்பை அணியின் கேப்டன் பதவியில் தொடர வேண்டாம் என்ற முடிவை எடுத்துள்ளேன். இருப்பினும், ஒரு வீரராக எனது சிறந்ததை வழங்க உறுதியாக உள்ளேன். மும்பை அணியுடன் எனது பயணத்தை தொடர்வேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இதன் காரணமாக எதிர்வரும் ரஞ்சி கோப்பை, விஜய் ஹசாரே கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர்களில் ரஹானே மும்பை அணிக்காக சாதாரண வீரராக களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் ரஹானே தனது கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளதன் காரணமாக, மும்பை அணியின் அடுத்த கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது. ஏனெனில் கடந்த சீசனின் போதும் ரஹானே இல்லாத நிலையில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மும்பை அணியை வழிநடத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க