ஹைதராபாத்: இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு பிறகு யு20 ஆசியா கோப்பை தொடருக்கு தகுதிப்பெற்றுள்ள இந்திய மகளிர் அணிக்கு, ரூ.22 லட்சம் பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.
மகளிருக்கான யு20 ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வந்தன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற குரூப் டி அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில் மியான்மர் மகளிர் அணியை எதிர்த்து இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த இந்திய அணி, ஆட்டத்தின் 27ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடித்தது. இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டத்தின் போதே இந்திய மகளிர் அணி முன்னிலைப் பெற்றிருந்தது.
பின்னர் தங்களின் முன்னிலையைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட இந்திய அணி இரண்டாம் பாதியில் கோல் ஏதும் அடிக்கவில்லை என்றாலும், எதிரணியையும் கோலடிக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்தியது. ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் மியான்மர் மகளிர் அணியை வீழ்த்தியது.
AIFF announces reward for India U20 Women’s Team 🇮🇳— Indian Football Team (@IndianFootball) August 10, 2025
More details 🔗 https://t.co/oxvtUUkik5#U20WAC #YoungTigresses #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/vZ6Nsgrr0o
இந்த வெற்றியின் மூலம், அடுத்தாண்டு நடைபெற இருக்கும் ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு தகுதிப்பெற்று அசத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்திய யு20 மகளிர் கால்பந்து அணி ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேலும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு தகுதிப்பெற்ற இந்திய மகளிர் கால்பந்து அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகளும், பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் இந்திய மகளிர் அணியை கவுரவிக்கும் விதமாக அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பானது (AIFF) இந்திய கால்பந்து அணிக்கு ரூ.22 லட்சம் (தோராயமாக) பரிசுத்தொகை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப். வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “இரண்டு தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக யு20 மகளிர் ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதிப்பெற்றுள்ள யு20 மகளிர் அணிக்கு, அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு (AIFF) $25,000 அமெரிக்க டாலர் வெகுமதியை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது” என்று தெரிவித்துள்ளது.
