வாழ்வா, சாவா ஆட்டத்தில் களமிறங்கு ஆஃப்கானிஸ்தான்; இலங்கையுடன் இன்று மோதல்!

இலங்கை அணிக்கு எதிரான இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி விளையாடவுள்ளது.

இலங்கை vs ஆஃப்கானிஸ்தான்
இலங்கை vs ஆஃப்கானிஸ்தான் (ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 12:07 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் 11ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 11ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற நிலையில், அடுத்த போட்டியில் வங்கதேசத்துடன் அதிர்ச்சித் தோல்வியை தழுவியுள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு அந்த அணி தள்ளப்பட்டுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், செதிகுல்லா அடல், கரீம் ஜானத், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ரஷித் கான், நூர் அஹ்மத், முஜீப் உர் ரஹ்மான், அல்லா கசான்ஃபரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்று சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.

இலங்கை அணி

மறுபக்கம் சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன், இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஆட்டத்தில் அந்த அணி குறைந்த ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவினாலும், சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை தக்கவைத்துள்ளதால், இலங்கை அணியின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருகின்றனர்.

இலங்கை அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில், பதும் நிஷங்கா, குசால் மெண்டிஸ், குசால் பெரேரா, கமில் மிஷாரா, தசுன் ஷனகா, கமிந்து மெண்டிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றனர். பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் மதீஷா பதிரனா, துஷ்மந்தா சமீரா, நுவான் துஷாரா போன்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன், வநிந்து ஹசரங்கா, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துனித் வெல்லாலகே உள்ளிட்டரும் இருப்பது பெரும் பலமாக உள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இலங்கை - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளனர். இதில் இலங்கை அணி 5 போட்டிகளிலும், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய போட்டியில் எந்த அணி ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.

பிட்ச் ரிப்போர்ட்

அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 95 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 44 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 51 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.

உத்தேச லெவன்

ஆஃப்கானிஸ்தான்: செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், முகமது நபி, குல்பதின் நைப், அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், கரீம் ஜனத், ரஷீத் கான் (கேப்டன்), நூர் அஹ்மத், அல்லா கசன்ஃபர், ஃபசல்ஹாக் ஃபரூக்கி.

இலங்கை: பதும் நிஷங்க, குசல் மெண்டிஸ், கமில் மிஷார, குசல் பெரேரா, சரித் அசலங்கா (கேப்டன்), கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனக, வனிந்து ஹசரங்க, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துஷ்மந்த சமீரா, நுவான் துஷார.

