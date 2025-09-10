ETV Bharat / sports

AFGHANISTAN VS HONG KONG: ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி!

ஆப்கானிஸ்தான் அணி வீரர்கள்
ஆப்கானிஸ்தான் அணி வீரர்கள் (ETV Bharat)
சென்னை: ஆசிய கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் சுற்று போட்டியில் ஹாங்காங் அணியை 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றது.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் (20 ஓவர்) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் இன்று (செப்டம்பர் 9) தொடங்கி வருகிற செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி வரையில் நடக்கிறது. இந்தியாவில் நடைபெறுவதாக இருந்த கிரிக்கெட் போட்டி பாகிஸ்தான் அணி வருவதில் எழுந்த சிக்கல் காரணமாக திடீரென அமீரகத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த கிரிக்கெட் தொடரில் மொத்தம் 8 அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த கிரிக்கெட் தொடர் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. அதன்படி ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. பி பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த அணிகள் உள்ளன. அதேப்போல லீக் சுற்று, சூப்பர் ஃபோர் சுற்று மற்றும் இறுதி சுற்று என 3 கட்டங்களாக ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடத்தப்பட இருக்கிறது.

ஒவ்வொரு அணியும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் 2 பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் ஃபோர் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும். அதில் இருந்து இரு அணி இறுதிச் சுற்று போட்டிக்குத் தேர்வு செய்யப்படும். இன்றைய (செப்டம்பர் 9) லீக் சுற்று போட்டி துபாயில் உள்ள அபுதாபி ஷேக் சயீத் மைதானத்தில் இரவு 8:00 IST நேரப்படி நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் vs ஹாங்காங் அணிகள் பங்கேற்றன. ஆப்கானிஸ்தான் அணி ‘டாஸ்’ வென்று பேட்டிங்கை தொடங்கிய நிலையில் ஆட்டம் திருப்திகரமாக அமையவில்லை. ரமனுல்லா குர்பாஸ் 8 ரன், இப்ராகிம் ஜட்ரன் ஒரு ரன்னில் வீழ்ந்தனர். முகமது நபி 33 ரன், குல்படின் நைப் 5 ரன்னில் வெளியேறினர். 95 ரன்னுக்குள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து (13 ஓவர்) நெருக்கடிக்கு உள்ளான ஆப்கானிஸ்தானை மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரர் செடிகுல்லா அடல், ஆல்-ரவுண்டர் அஸ்மத்துல்லா ஒமர்ஜாய் தூக்கி நிறுத்தினர்.

இறுதியில் அதிரடி காட்டிய ஒமர்ஜாய், வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆயுஷ் சுக்லாவின் ஓவரில் ‘ஹாட்ரிக்’ சிக்சர் மற்றும் பவுண்டரி விளாசி முதலாவது அரை சதத்தை 20 பந்துகளில் ஈட்டினார். பின்னர் ஒமர்ஜாய் 53 ரன்களில் (21 பந்து, 2 பவுண்டரி, 5 சிக்சர்) கேட்ச் ஆனார். 20 ஓவர் முடிவில் ஆப்கானிஸ்தான் 6 விக்கெட்டுக்கு 188 ரன்கள் குவித்தது.

3 முறை கண்டம் தப்பிய செடிகுல்லா அடல் 73 ரன்களுடன் (52 பந்து, 6 பவுண்டரி, 3 சிக்சர்) இறுதி வரை களத்தில் இருந்தார். இதன் பின்னர் 189 ரன் இலக்கை நோக்கி ஆடிய ஹாங்காங் அணியால் 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுக்கு 94 ரன்களே எடுக்க முடிந்ததால் ஆப்கானிஸ்தான் 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

பாபர் ஹயாத் (39 ரன்), கேப்டன் யாசிம் முர்தசா (18 ரன்) தவிர மற்றவர்கள் யாரும் இலக்க ரன்னை தாண்டவில்லை. பரூக்கி, குல்படின் நைப் தலா 2 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்த போட்டிகள் விபரம்:

செப்டம்பர் 10:

அணி: இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 11:

அணி: வங்கதேசம் vs ஹாங்காங்

இடம்: ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியம், அபுதாபி

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 12:

அணி: பாகிஸ்தான் vs ஓமன்

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 13:

அணி: வங்கதேசம் vs இலங்கை

இடம்: ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியம், அபுதாபி

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 14:

அணி: இந்தியா vs பாகிஸ்தான்

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 15:

அணி: ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் vs ஓமன்

இடம்: ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியம், அபுதாபி

நேரம்: மாலை 5:30 PM IST

செப்டம்பர் 15:

அணி: இலங்கை vs ஹாங்காங்

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 16:

அணி: வங்கதேசம் vs ஆப்கானிஸ்தான்

இடம்: ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியம், அபுதாபி

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 17:

அணி: பாகிஸ்தான் vs ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 18:

அணி: இலங்கை vs ஆப்கானிஸ்தான்

இடம்: ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியம், அபுதாபி

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 19:

அணி: இந்தியா vs ஓமன்

இடம்: ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியம், அபுதாபி

நேரம்: இரவு 8:00 IST

சூப்பர் ஃபோர் சுற்று போட்டிகள்:

செப்டம்பர் 20:

அணி: B1 vs B2

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST


செப்டம்பர் 21:

அணி: A1 vs A2

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 23:

அணி: A2 vs B1

இடம்: ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியம், அபுதாபி

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 24:

அணி: A1 vs B2

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 25:

அணி: A2 vs B2

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

செப்டம்பர் 26:

அணி: A1 vs B1

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST


இறுதி சுற்று போட்டி

செப்டம்பர் 28:

அணி: தேர்வு செய்யப்படும் அணிகள்

இடம்: சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், துபாய்

நேரம்: இரவு 8:00 IST

