ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் செதிகுல்லா அடல், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் ஆகியோர் அரை சதம் கடந்து அணியின் வெற்றியில் பங்கு வகித்தனர்.
ஆசிய கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் நிலையில், இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, பாகிஸ்தான், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியுடன் இணைந்து முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 4-வது போட்டியில், பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
ஜத்ரான், அடல் அசத்தல்
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில், தொடக்க வீரர் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த செதிகுல்லா அடல் மற்றும் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் அரை சதங்கள் கடந்து அசத்தியதுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 113 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.
𝟏𝟎𝟎 𝐑𝐮𝐧𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩! 🤝— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
Sediqullah Atal (59*) and @IZadran18 (48*) bring up an incredible 100-run stand for the second wicket. 👏
Keep going, Atalano! 🙌👍#AfghanAtalan | #AFGvPAK | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/Gcgqabgkk4
அதன்பின், 3 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களுடன் 64 ரன்களை எடுத்த கையோடு செதிகுல்லா அடல் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 8 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 65 ரன்களைச் சேர்த்த இப்ராஹிம் ஜத்ரானும் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்க தவறியதால், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 169 ரன்களை எடுத்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பாகிஸ்தான் அதிர்ச்சி தோல்வி
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் சைம் அயுப் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபர்ஹான் 18 ரன்களுக்கும், அதிரடியாக விளையாடிய ஃபகர் ஜமான் 25 ரன்களிலும், கேப்டன் சலமான் ஆகா 20 ரன்களிலும், ஹசன் நவாஸ் 9 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர்.
𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐧! 🙌#AfghanAtalan have put on a clinical bowling performance to successfully defend their total and win the game by 18 runs. @rashidkhan_19 (2/30), @noor_ahmad_15 (2/20), @MohammadNabi007 (2/20), and @fazalfarooqi10 (2/21) all produced excellent… pic.twitter.com/JI5TSwNc0v— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2025
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஹாரிஸ் ராவுஃப் 4 சிக்ஸர்களை விளாசி 34 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து, மற்ற வீரர்கள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 151 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, ரஷித் கான், முகமது நபி, நூர் அஹ்மத் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
An all-round bowling display helps Afghanistan pull one back against Pakistan in the T20I tri-series 👊#AFGvPAK 📝: https://t.co/k1zH7M2o63 pic.twitter.com/pnRa3495DS— ICC (@ICC) September 2, 2025
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முத்தரப்பு டி20 தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்ததுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடிய மூன்று போட்டிகளில் 2 வெற்றி ஒரு தோல்வி என 4 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது.