ETV Bharat / sports

ஜத்ரான், அடல் அதிரடியில் பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஆஃப்கானிஸ்தான்! - T20I TRI SERIES

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான்
ஆஃப்கானிஸ்தான் (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் செதிகுல்லா அடல், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் ஆகியோர் அரை சதம் கடந்து அணியின் வெற்றியில் பங்கு வகித்தனர்.

ஆசிய கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் நிலையில், இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, பாகிஸ்தான், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியுடன் இணைந்து முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 4-வது போட்டியில், பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

ஜத்ரான், அடல் அசத்தல்

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில், தொடக்க வீரர் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த செதிகுல்லா அடல் மற்றும் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் அரை சதங்கள் கடந்து அசத்தியதுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 113 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.

அதன்பின், 3 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களுடன் 64 ரன்களை எடுத்த கையோடு செதிகுல்லா அடல் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 8 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 65 ரன்களைச் சேர்த்த இப்ராஹிம் ஜத்ரானும் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்க தவறியதால், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 169 ரன்களை எடுத்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பாகிஸ்தான் அதிர்ச்சி தோல்வி

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் சைம் அயுப் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபர்ஹான் 18 ரன்களுக்கும், அதிரடியாக விளையாடிய ஃபகர் ஜமான் 25 ரன்களிலும், கேப்டன் சலமான் ஆகா 20 ரன்களிலும், ஹசன் நவாஸ் 9 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஹாரிஸ் ராவுஃப் 4 சிக்ஸர்களை விளாசி 34 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து, மற்ற வீரர்கள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 151 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, ரஷித் கான், முகமது நபி, நூர் அஹ்மத் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க:

  1. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் மிட்செல் ஸ்டார்க்!
  2. நெருங்கும் ஆஷஸ் தொடர்...! டெஸ்ட்-ல் இருந்து விடுப்பு எடுத்த ஓவர்டன்..!

இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முத்தரப்பு டி20 தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்ததுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடிய மூன்று போட்டிகளில் 2 வெற்றி ஒரு தோல்வி என 4 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது.

ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியின் செதிகுல்லா அடல், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் ஆகியோர் அரை சதம் கடந்து அணியின் வெற்றியில் பங்கு வகித்தனர்.

ஆசிய கோப்பை தொடர் நெருங்கி வரும் நிலையில், இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, பாகிஸ்தான், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியுடன் இணைந்து முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 4-வது போட்டியில், பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.

ஜத்ரான், அடல் அசத்தல்

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில், தொடக்க வீரர் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த செதிகுல்லா அடல் மற்றும் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இருவரும் அரை சதங்கள் கடந்து அசத்தியதுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 113 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.

அதன்பின், 3 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களுடன் 64 ரன்களை எடுத்த கையோடு செதிகுல்லா அடல் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 8 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 65 ரன்களைச் சேர்த்த இப்ராஹிம் ஜத்ரானும் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்க தவறியதால், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 169 ரன்களை எடுத்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பாகிஸ்தான் அதிர்ச்சி தோல்வி

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் சைம் அயுப் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபர்ஹான் 18 ரன்களுக்கும், அதிரடியாக விளையாடிய ஃபகர் ஜமான் 25 ரன்களிலும், கேப்டன் சலமான் ஆகா 20 ரன்களிலும், ஹசன் நவாஸ் 9 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஹாரிஸ் ராவுஃப் 4 சிக்ஸர்களை விளாசி 34 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து, மற்ற வீரர்கள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 151 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, ரஷித் கான், முகமது நபி, நூர் அஹ்மத் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இதையும் படிங்க:

  1. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் மிட்செல் ஸ்டார்க்!
  2. நெருங்கும் ஆஷஸ் தொடர்...! டெஸ்ட்-ல் இருந்து விடுப்பு எடுத்த ஓவர்டன்..!

இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முத்தரப்பு டி20 தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்ததுடன், இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி விளையாடிய மூன்று போட்டிகளில் 2 வெற்றி ஒரு தோல்வி என 4 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

AFG BEAT PAKAFGHANISTAN STUNS PAKISTANAFGHANISTAN T20 RECORDSஆஃப்கானிஸ்தான் VS பாகிஸ்தான்T20I TRI SERIES

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.