முத்தரப்பு டி20 தொடரில் மகுடம் சூடுவது யார்? பாகிஸ்தான் vs ஆப்கானிஸ்தான்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன.

பாகிஸ்தான் vs ஆஃப்கானிஸ்தான்
பாகிஸ்தான் vs ஆஃப்கானிஸ்தான் (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 முத்தரப்பு தொடர் ஆகஸ்ட் 29 முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தினர். அதே சமயம் தொடரை நடத்திய ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பை தவறிவிட்டது.

இந்த நிலையில் நாளை (செப்டம்பர் 7) நடைபெற இருக்கும் முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டி ஷார்ஜா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக இந்த தொடரில் இரு அணிகளும் மோதிய போட்டிகளில் ஒன்றில் பாகிஸ்தானும், மற்றொன்றில் ஆஃப்கானிஸ்தானும் வெற்றி பெற்று அசத்தின.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி (IANS)

இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் காணப்படுவதால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. மேலும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இரு அணிகளும் மோதும் கடைசி டி20 போட்டி இது என்பதால், இந்த போட்டியின் மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்புகளும் உள்ளது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி

ரஷித் கான் தலைமையிலான ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், முகமது நபி, கரிம் ஜானத், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் உள்ளிட்ட அதிரடி வீரர்கள் நிறந்துள்ளனர். அணியின் பந்துவீச்சை எடுத்துக்கொண்டால் ரஷித் கான், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, நவீன் உல் ஹக் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாகிஸ்தான் அணி

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (IANS)

மறுபக்கம் சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளும். பேட்டிங்கில் ஃபகர் ஜமான், சைம் அயூப், முகமது ஹாரிஸ், சாஹிப்சாதா ஃபர்கான் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப், சுஃபியான் முகீம். ஹசன் அலி உள்ளிட்டோரும் இருப்பது எதிரணிக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தலாம்.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் தலா 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி 6 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி இரண்டு முறை பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. இதனால் இந்த இறுதி போட்டியிலும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்று பாகிஸ்தானுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

பாகிஸ்தான் vs ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள்

பாகிஸ்தான்: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், ஃபகர் ஜமான், சல்மான் அகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், முகமது ஹாரிஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரப், ஷஹீன் அப்ரிடி, ஹாரிஸ் ரவூப், சுஃப்யான் முகிம், ஹசன் அலி, ஹசன் அலி, ஹுமத் அலி, சல்மான் அலி, சல்மான் அலி, சல்மான் அலி. ஜூனியர்

ஆஃப்கானிஸ்தான்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் சத்ரான், செடிகுல்லா அடல், தர்வீஷ் ரசூலி, அஸ்மத்துல்லா உமர்சாய், முகமது இஷாக், குல்பாடின் நைப், முகமது நபி, கரீம் ஜனத், ஷராபுதீன் அஷ்ரஃப், ரஷித் கான் (கேப்டன்), நூர் அஹ்மத், முஜீப் உர் ரஹ்மான், ஏ.எம். கசன்ஃபர், ஃபரீத் அஹ்மத் மாலிக், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, அப்துல்லா அஹ்மத்ஸாய்.

