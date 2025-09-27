ETV Bharat / sports

டி20 ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாதனைகள் படைத்த அபிஷேக் சர்மா, பதும் நிஷங்கா!

டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் சதமடித்த மூன்றாவது வீரர் மற்றும் முதல் இலங்கை வீரர் என்ற சாதனைகளை பதும் நிஷங்கா படைத்துள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 10:42 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை டி20 தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் 300 ரன்களை விளாசிய மற்றும் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற சதனைகளை இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா படைத்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற கடைசி சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமின்றி நடைபெற்று முடிந்த இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி சூப்பர் ஓவரில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் தோல்வியையே காணாமல் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ரோஹித் சாதனையை சமன் செய்த அபிஷேக் சர்மா

இந்த போட்டியின் மூலம் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணி வீரர்கள் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளனர். அந்தவகையில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா தனது பெயரில் சில சாதனைகளை படைத்து அசத்தியுள்ளார். இந்த போட்டியிலும் அபிஷேக் சர்மா அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 25 பந்துகளுக்குள்ளாக அதிக முறை அரைசதம் விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை அவர் சமன்செய்துள்ளார்.

முன்னதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா 6 முறை டி20 கிரிக்கெட்டில் 25க்கும் குறைவான பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி இருந்தார். தற்சமயம் அபிஷேக் சர்மா 6 முறை 25க்கும் குறைவான பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து இரண்டாம் இடத்தை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 7 முறை 25க்கும் குறைவான பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

25க்கும் குறைவான பந்துகளில் அதிக அரைசதங்களை அடித்த இந்திய வீரர்கள்

  • 7 - சூர்யகுமார் யாதவ்
  • 6 - ரோஹித் சர்மா
  • 6 - அபிஷேக் சர்மா*
  • 4 - யுவராஜ் சிங்
  • 3 - கே.எல். ராகுல்

ஆசிய கோப்பை தொடரில் புதிய வரலாறு படைத்த அபிஷேக்

இந்த ஆட்டத்தில் அபிஷேக் சர்மா 61 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் தனது 300 ரன்களையும் பூர்த்தி செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம், ஆசிய கோப்பை டி20 தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் 300 ரன்களை விளாசிய மற்றும் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற சாதனைகளை அவர் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான் 281 ரன்களை எடுத்திருந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா அதனை முறியடித்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் ஒரு சீசனில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர்கள் (டி20)

  • அபிஷேக் சர்மா - 309 ரன்கள் (2025)
  • முகமது ரிஸ்வான் - 281 ரன்கள் (2022)
  • விராட் கோலி - 276 ரன்கள் (2022)

டி20 ஆசிய கோப்பையில் மூன்றாவது சதம்

நேற்றைய ஆட்டத்தில் இலங்கை அணியின் தொடக்க வீரர் பதும் நிஷங்கா ஆபாரமாக விளையாடி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்தார். இந்நிலையில், டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் சதமடித்த மூன்றாவது வீரர் மற்றும் முதல் இலங்கை வீரர் என்ற சாதனைகளை அவர் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் ஹாங்காங் அணியின் பாபர் ஹையாத் (2016), இந்திய அணியின் விராட் கோலி (2022) ஆகியோர் மட்டுமே டி20 ஆசிய கோப்பை தொடரில் சதம் அடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான்

நாளை நடைபெறும் ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன். இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. ஆசிய கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் முதல் முறையாக இறுதிப் போட்டியில் விளையாடவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறி உள்ளது.

