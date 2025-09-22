சமூக வலைதளத்திலும் பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுத்த அபிஷேக், ஷுப்மன் - வைரலாகும் பதிவுகள்!
ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
Published : September 22, 2025 at 10:39 AM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற பிறகு இந்திய வீரர்கள் ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் பதிவிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்று பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், அபாரமாக செயல்பட்ட இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்து வருகிறது.
வீரர்கள் மோதல்
இந்த நிலையில், இப்போட்டியின்போது இரு அணி வீரர்களும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த வகையில் இந்திய அணி வீரர்கள் ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோருக்கும், பாகிஸ்தான் பவுலர்கள் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப் ஆகியோரும் இன்னிங்ஸின்போது அவ்வபோது வார்த்தை மோதல்கள் ஏற்பட்டன.
அதிலும் குறிப்பாக, அபிஷேக் சர்மா -ஹாரிஸ் ராவுஃப் இடையேயான மோதலில் கள நடுவர், வீரர்களை சமாதானம் செய்து வைக்கும் அளவுக்கு நிலை போனது. இந்த சம்பவம் போட்டி மீதான பரபரப்பை அதிகரித்ததுடன், ரசிகர்களுக்கு விருந்தாகவும் அமைந்தது. அதன்பின் அபிஷேக் சர்மா - ஷுப்மன் கில் இணை அதிரடியாக விளையாடி பாகிஸ்தான் பவுலர்களை பிரித்து மேய்ந்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டனர்.
வீரர்கள் பதிலடி
இதில் அபிஷேக் சர்மா அரைசத்தை கடந்ததுடன், 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 74 ரன்களையும், ஷுப்மன் கில் 8 பவுண்டரிகளுடன் 47 ரன்களையும் சேர்த்தனர். மேலும் இந்த போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருதையும் அபிஷேக் சர்மா வென்றார். இந்த நிலையில், போட்டி முடிவுக்கு பிறகு அபிஷேக் சர்மா மற்றும் ஷுப்மன் கில் ஆகியோர் பதிவிட்ட எக்ஸ் பதிவானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Game speaks, not words 🇮🇳🏏 pic.twitter.com/5yNi2EO70P— Shubman Gill (@ShubmanGill) September 21, 2025
அதில் இருவரும் பாகிஸ்தானை சாடும் வகையில் பதிவிட்டுள்ளனர். இதில் அபிஷேக் சர்மா, ‘நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், நாங்கள் வெற்றி பெறுகிறோம்’ என்றும், ஷுப்மன் கில் ‘உங்கள் ஆட்டம் பேச வேண்டுமே தவிர, நீங்கள் இல்லை’ என்றும் பதிவு செய்துள்ளார். ஏற்கெனவே களத்தில் இரு வீரர்களும் பாகிஸ்தானை வம்பிழுத்த நிலையில், தற்சமயம் எக்ஸ் பதிவிலும் பாகிஸ்தானை சீண்டியுள்ள சம்பவம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW— Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025
போட்டி நிலவரம்
டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 171 ரன்களைச் சேர்த்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சாஹிப்சதா ஃபர்ஹான் 58 ரன்களையும், சைம் அயுப், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் தலா 21 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் ஷிவம் தூபே 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா 74 ரன்களையும், ஷுப்மன் கில் 47 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். இறுதிவரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா 30 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது.