ETV Bharat / sports

'என்னங்க சார் உங்க சட்டம்' - அபிமன்யு ஈஸ்வரனுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி; கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்!

உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டால் மட்டுமே இந்திய அணியில் இடம் என்று பிசிசிஐ கூறும் நிலையில், சிறப்பாக செயல்பட்டும் அபிமன்யு ஈஸ்வரன், சர்ஃப்ராஸ் கான் போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க மறுப்பதை என்னவென்று கூறுவது.

அபிமன்யு ஈஸ்வரன்
அபிமன்யு ஈஸ்வரன் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து அபிமன்யு ஈஸ்வரன் நீக்கப்பட்டுள்ளது அவரது ரசிகர்களை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்றைய தினம் (செப்.25) அறிவிக்கப்பட்டது. ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்த அணியில், அணியின் துணக்கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான ரிஷப் பந்த் காயம் காரணமாக இடம்பெறவில்லை. இதனால் இந்த டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியின் துணைக்கேப்டனாக ரவீந்திர ஜடேஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கருண், அபிமன்யூ நீக்கம்

இதுதவிர்த்து, தமிழக வீரர் நாராயண் ஜெகதீசனும் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இங்கிலாந்து தொடரில் இடம் பிடிக்காத தேவ்தத் படிக்கல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல் ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் இங்கிலாந்து தொடரில் விளையாடிய கருண் நாயர், அபிமன்யு ஈஸ்வரன் ஆகியோர் டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதில் கருண் நாயர், 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இங்கிலாந்து தொடரின் மூலம் டெஸ்ட் அணிக்கு கம்பேக் கொடுத்திருந்தார். இருப்பினும் அவர் தனக்கான வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்த தவறினார். இதனால் அவருக்கு இந்த அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. கருண் நாயருக்கு கூறப்பட்ட காரணத்தை கூட ரசிகர்கள் ஓரளவு ஏற்ற நிலையில், அபிமன்யு ஈஸ்வரன் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அபிமன்யுவிற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி

உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து அபாரமாக செயல்பட்டு, கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு இந்திய டெஸ்ட் அணிக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட அபிமன்யு ஈஸ்வரன், கிட்டத்திட்ட மூன்று ஆண்டுகளாகியும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் தற்போது டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். அதிலும், அபிமன்யு ஈஸ்வரன் அணியில் சேர்க்கப்பட்டதற்கு பிறகு மட்டுமே 16 இந்திய வீரர்கள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகியுள்ளது தான் வேதனை தரும் விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

அபிமன்யு ஈஸ்வரன்
அபிமன்யு ஈஸ்வரன் (Getty Images)

ஏனெனில் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் தொடருக்கும் இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்கும் அபிமன்யு ஈஸ்வரனுக்கு, இதுநாள் வரை எந்தவொரு போட்டியிலும் விளையாடும் வாய்ப்பை கொடுக்காமல், அணியில் இருந்து வெளியேற்றியது எந்தவகையில் நியாயம் என்று ரசிகர்கள் கொந்தளிக்க தொடங்கியுள்ளனர். ரசிகர்களின் கொந்தளிப்பிற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு.

இதற்கு மேல் என்ன செய்ய வேண்டும்?

அபிமன்யு ஈஸ்வரன் உள்ளூர் மற்றும் முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 167 இன்னிங்ஸில் மட்டுமே விளையாடி 25 சதங்களையும், 30 அரைசதங்கள் என 7,404 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் அவரது சராசரியானது 49.03ஆகவும், அதிகபட்ச ஸ்கோராக 233 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். இப்படி அபாரமான ஃபார்மில் இருக்கும் பேட்டருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல், அணியில் இருந்து வெளியேற்றியது பலரையும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், தேர்வாளர்கள் மீது கோபத்தையும் வரவழைத்துள்ளது.

அதிலும், உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டால் மட்டுமே இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்கும் என்று பிசிசிஐ கூறும் நிலையில், உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டும் அபிமன்யு ஈஸ்வரன், சர்ஃப்ராஸ் கான், கருண் நாயர் போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க மறுப்பதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. இலங்கையை வீழ்த்தி ஆதிக்கத்தை தொடருமா இந்திய அணி?
  2. வங்கதேசத்தை வீழ்த்திய பாகிஸ்தான் - வரலாற்றில் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவுடன் மோதல்!

இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா (துணைக்கேப்டன்), கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்ஷன், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், நாராயண் ஜெகதீசன், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்ஸர் படேல், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHIMANYU EASWARANABHIMANYU EASWARAN STATSABHIMANYU EASWARAN VS OTHER OPENERSஅபிமன்யு ஈஸ்வரன்INDIA VS WEST INDIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.