காத்தாடியை பறக்க விட்டு அதற்காக கொண்டாடுகிறீர்கள் - ஃபர்ஹானுக்கு பதிலடி கொடுத்த ஆகாஷ் சோப்ரா!

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் வீரர் ஃபர்ஹானின் கொண்டாட்டம் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்த கருத்து பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ஃபர்ஹானின் கொண்டாட்டம்
சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ஃபர்ஹானின் கொண்டாட்டம் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 12:38 PM IST

ஹைதராபாத்: உலகம் ரஃபேலை பறக்க விடுகிறது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு காத்தாடியை பறக்க விட்டு அதற்காக கொண்டாடுகிறீர்கள் என்று பாகிஸ்தானின் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹானுக்கு இந்திய முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா- பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. துபாயில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 171 ரன்களைச் சேர்த்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 58 ரன்களையும், சைம் அயுப், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் தலா 21 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் ஷிவம் தூபே 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா 74 ரன்களையும், ஷுப்மன் கில் 47 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். இறுதிவரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா 30 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய அபிஷேக் சர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இந்நிலையில், இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரைசதம் அடித்ததை கொண்டாடும் விதமாக, துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்று சைகை செய்திருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஃபர்ஹானின் இந்த கொண்டாட்டத்தை நெட்டிசன்கள் சிலர் பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் ஒப்பிட்டு விமர்சித்தனர். இந்நிலையில், ஃபர்ஹானின் கொண்டாட்டம் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா தனது பதிலடியைக் கொடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஆகாஷ் சோப்ரா தனது எக்ஸ் பதிவில் வெளியிட்டுள்ள காணொளியில், "வெறும் 129 ஸ்டிரைக் ரேட்டில் விளையாடிவிட்டு, இவ்வளவு கொண்டாட்டமா? கடந்த முறை இந்தியாவுக்கு எதிராக உங்களால் ஒரு பவுண்டரியைக் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இப்போது உங்களது ஸ்டிரைக் ரேட் வெறும் 129 தான். உலகம் ரஃபேலை பறக்கவிடுகிறது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு காத்தாடியை பறக்கவிட்டு அதற்காக கொண்டாடுகிறீர்கள்" என்று கூறியுள்ளார்.

தொடர்ந்து ஹாரிஸ் ரவுஃப் குறித்து பேசிய ஆகாஷ், "பவுண்டரி எல்லையில் ஹாரிஸ் ராவுஃப், விமானம் புறப்பட்டு கீழே விழுவது போன்ற சைகைகளை காட்டினார். மெல்போர்னிலும் ரசிகர்கள் இதே கேள்வியைத் தான் கேட்டார்கள். அது ஒரு பறவையா அல்லது விமானமா? பின்னர் அந்த விமானம் எங்கே தரையிறங்கியது? என்று. விராட் கோலி அடித்த அந்த அற்புதமான ஷாட்டால் பந்து காட்சி திரைக்கு பின்னால் விழுந்ததை அவர் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்" என்று கூறினார்.

ஆகாஷ் சோப்ராவின் இந்த பதிவானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி இன்று தங்களுடைய இரண்டாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இலங்கை அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இப்போட்டியில் அந்த அணி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பில் நீடிக்கும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

