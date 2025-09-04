- By ஐயப்ப மூர்த்தி
"எனது உறவினர்கள் 'ஒரு பெண்ணிற்கு எதற்காக உடற்கட்டுகள் எல்லாம்? உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு போனது போதும்; வேறு ஏதாவது வேலை பார்த்து குழந்தைகளை வளர்த்துக் கொள்' என அறிவுரை என்கிற பெயரில் ஏளனம் செய்தனர். அவர்களின் ஏளனப் பேச்சை எண்ணி துவண்டுவிடாமல் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ததன் விளைவாக 2024ஆம் ஆண்டு ஆசிய அளவிலாக பாடிபில்டிங் போட்டியில் தங்கப்பதக்கமும். இந்தாண்டு 'மிஸ்டர் ஏசியா' போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருக்கிறேன்" என்று கம்பீரத்துடன் கூறுகிறார் ஷெனாஸ் பேகம்.
யார் இந்த ஷெனாஸ் பேகம்? உலகெங்கிலும் ஆண்கள் மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்தும் பாடிபில்டிங் துறையில் தனக்கென்று தனிஉச்சத்தை எட்டியது எப்படி? என்பதை விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.
யார் இந்த ஷெனாஸ் பேகம்?
சென்னை கொடுங்கையூரைச் சேர்ந்தவர் தான் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம். இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ள இவர், மனஅமைதிக்காக உடற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு சென்று பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், தற்போது பாடிபில்டிங் துறையில் தனக்கென ஓர் தனிஇடத்தை பிடித்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக இரு குழந்தைகளுக்கு தாயான பிறகு இவர் பாடிபில்டிங்கில் சாதித்து வருவது பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.
ஏனெனில் தற்போதுள்ள இளைஞர்கள் ஜிம்மிற்கு சென்று தங்கள் உடலை பராமரிக்க சிரமப்படும் சூழலில், இரு குழந்தைகளுக்கு தாயான ஷெனாஸ் பேகம் பாடி பில்டிங்கில் பதக்கங்களை குவித்து வருகிறார். அவரது தந்தை ஜாஃபர் பாஷாவும் பாடிபில்டிங்கில் பல்வேறு பதக்கங்களை வென்றுள்ள நிலையில், அவரது மகள் தந்தையைத் தாண்டி உலகளவில் தனது பெயரை பதிய செய்து வருகிறார்.
ஏளனம் செய்த உறவினர்கள்
தனது வாழ்க்கை குறித்து பகிர்ந்த பேகம், "விளையாட்டு போட்டிகள் மீது சிறுவயது முதலே மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருந்தது. ஓட்டப்பந்தயம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான விளையாட்டு. தற்போது திருமணமாகி எனக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், எனக்கும் எனது கணவருக்கும் ஏற்பட்ட மனகசப்பு காரணமாக விவாகரத்து பெற்றுக்கொண்டோம். அந்த சூழலில் எனக்கு மிகப்பெரிய அளவு மனஅழுத்தம் இருந்தது.
அதிலிருந்து விடுபடவே உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு சென்றேன். அதன் மூலம் மனஅழுத்தம் குறைந்ததாக உணர்ந்தேன். உடலிலும் உடற்கட்டுகள் ஆங்காங்கே வரத் தொடங்கின. இதனைப் பார்த்த உறவினர்கள் பலர் ‘ஒரு பெண்ணிற்கு எதற்காக உடற்கட்டுகள் எல்லாம். உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு போனது போதும். வேறு ஏதாவது வேலை பார்த்து குழந்தைகளை வளர்த்துக் கொள்’ என அறிவுரை என்கிற பெயரில் ஏளனம் செய்தனர்" என்றார்.
விடாமுயற்சியால் கிடைத்த வெற்றி
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "என்னை ஏளனம் செய்பவர்களை நினைத்து துவண்டுவிடாமல் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தேன். அதன் பயனாக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு 'மிஸ் சென்னை பாடி பில்டிங்' பட்டமும், 2019-இல் 'மிஸ் இந்தியா பாடி பில்டிங்' பட்டமும் வென்றேன்.
அதனைத் தொடர்ந்து 2024 ஆம் ஆண்டு ஆசிய அளவிலான பாடி பில்டிங் போட்டியில் தங்கப்பதக்கமும். நடப்பாண்டு பேங்காக்கில் நடைபெற்ற 57வது மிஸ்டர் ஏசியா போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருக்கிறேன்" என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார் பேகம்.
தனது பயிற்சி நேரம் மற்றும் உணவு கட்டுப்பாடுகள் குறித்து பேசிய அவர், "ஆரம்ப காலகட்டத்தில் காலை ஒரு மணி நேரம் மாலை ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி என்று இருந்தது. ஆனால் தற்போது அதற்கு நேரம் எதுவும் பார்ப்பதில்லை. தோராயமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் காலை ஒரு மூன்று மணி நேரம் மாலை ஒரு மூன்று மணி நேரம். சரியான விகிதத்தில் உணவு மற்றும் குடிநீர் எடுத்து கொள்வேன். ஆனால் போட்டிக்கான சமயத்தில் இந்த அட்டவணை மாறுபடும். கடும் பயிற்சியின் காரணமாக நான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நேரம் மிகவும் குறைவு. அப்படி வீட்டில் இருக்கும்பட்சத்தில் குழந்தைகளுடன் நேரம் செலவழிப்பேன்" என்றார்.
உலக சாம்பியன் பட்டம் தான் இலக்கு
ஆசிய அளவில் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ள ஷெனாஸ் பேகம், உலகளாவிய அளவில் பாடிபில்டிங்கில் பதக்கம் வெல்லும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளார். மேலும் அவர் தனது உடற்பயிற்சி கூடத்தில் பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார்.
அதுகுறித்து பேசிய அவர், "இந்த முறை ஆசிய அளவில் வெள்ளி பதக்கமும், கடந்த முறை தங்கப்பதக்கமும் வென்றிருக்கிறேன். உலக அளவில் தங்கப்பதக்கம் வெல்வதே எனது அடுத்த இலக்கு. அதற்காகத்தான் தற்போது முயற்சித்து வருகிறேன். மேலும் எனது பயிற்சி கூடத்தில் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் பயிற்சியளித்து வருகிறேன். ஏனெனில் பாடி பில்டிங் என்பது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உடலை வேலை வாங்குவதாகும். அதில் பாலின பாகுபாடு கிடையாது" என்கிறார்.
வேறு வேலைக்கு போக விருப்பமில்லை
தனது வேலை குறித்து பேசிய பேகம், "இப்போதைக்கு என்னுடைய மனதில் பாடிபில்டிங் தவிர வேறொன்றும் இல்லை. இவைத் தவிர வேறெந்த பணியும் செய்யவில்லை; செய்யவும் விருப்பமும் இல்லை. இதில் நான் பெற்றிருக்கக்கூடிய பதக்கங்கள், பாராட்டுகள் என்னுடைய மகனுக்கும், மகளுக்கும், பயிற்சியாளருக்கும், நண்பர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன்" என்றார்.
பயிற்சியாளர் பெருமிதம்
ஷெனாஸ் பேகம் குறித்து பேசிய அவரது பயிற்சியாளர் பாஸ்கரன், "ஷெனாஸ் பேகம் மிகுந்த உத்வேகம் உடையவர், எதிலும் திறம்பட செயலாற்றக்கூடியவர். ஜிம்முக்கு வரக்கூடிய மற்ற இல்லத்தரசிகள் ஷெனாஸ் பேகத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். எங்களைப் பொருத்தமட்டில் அவர் எங்களுடைய தங்கை, சக தோழி, இரக்க குணம் கொண்டவர். வெற்றி பெற்ற மமதை தலைக்கு ஏறாதவர். மத்திய, மாநில அரசுகள் இன்னும் சற்று அவருக்கு ஊக்கத்தொகையை அளிக்கும்பட்சத்தில் பன்னாட்டு அளவில் பெண்கள் பாடிபில்டிங்கில் அவர் தனி முத்திரை பதிப்பார்" என்றார்.
ஆசிய அளவில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்து வரும் ஷெனாஸ் பேகம், கூடிய விரைவில் சர்வதேச அளவில் பாடி பில்டிங்கில் புதிய சாதனைகளை படைத்து தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமையைத் தேடித்தருவார் என்று நாம் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கலாம்.