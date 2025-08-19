ETV Bharat / sports

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பின்ஷிப் போட்டிகள் சென்னையில் நாளை துவக்கம்! - ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2025

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) செய்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
சென்னை: தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த வித்யா ராமராஜ், அபிநயா ராஜராஜன் ஏஞ்சல் சில்வியா, டி.கே விஷால் உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான 64ஆவது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நாளை (ஆகஸ்ட் 20) துவங்கும் இப்போட்டிகள் வரும் 24 ஆம் தேதி வரை 5 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளன. மாநிலங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் இந்த தடகள சாம்பியன்ஸ் போட்டிகளில் 35 அணிகளை சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் நடத்தப்படும் தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) செய்து வருகிறது. இதில் 10,000 மீட்டர், 5,000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் ஒட்டபந்தயம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி

இதில், ஆசிய தடகள போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்ற தமிழக வீரர் பிரவீன் சித்ரவேல் கலந்து கொள்கிறார். மேலும் தமிழகத்தை சேர்ந்த வித்யா ராமராஜ், அபிநயா ராஜராஜன் ஏஞ்சல் சில்வியா, டி.கே விஷால் உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர். தமிழகத்தைத் தவிர்த்து, ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் குண்டு எறிதல் பிரிவில் இரட்டை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பஞ்சாப்பை சேர்ந்த தஜிந்தர்பால் சிங், ஆசிய போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம் வென்ற டெல்லியைச் சேர்ந்த உயரம் தாண்டுதல் வீரர் தேஜஸ்வின் சங்கர், கேரளாவைச் சேர்ந்த ஆசிய பட்டம் வென்ற அப்துல்லா அபூபக்கர், முரளி ஸ்ரீசங்கர், கார்த்திக் உன்னிகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய வீரர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி
தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி
அடுத்த மாதம் டோக்கியோவில் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில் இந்திய அணி சார்பில் தடகள வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளனர். இந்த நிலையில், நாளை நடைபெறவுள்ள தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் வீரர், வீராங்கனைகள் உலக தடகள சாம்பின்ஸ் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த போட்டி வீரர்களுக்கு மிக முக்கியமான போட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது.

அடுத்த மாதம் டோக்கியோவில் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில் இந்திய அணி சார்பில் தடகள வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளனர். இந்த நிலையில், நாளை நடைபெறவுள்ள தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் வீரர், வீராங்கனைகள் உலக தடகள சாம்பின்ஸ் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த போட்டி வீரர்களுக்கு மிக முக்கியமான போட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது.

