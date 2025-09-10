அன்று கைநழுவி போன ரயில்வே வேலை; இன்று பாடிபில்டிங்கில் வெள்ளி பதக்கம்! ஜிம்மில் கலக்கும் 63 வயது பெரியவர்
பாடிபில்டிங்கில் பெற்ற வெற்றியால் ரயில்வே துறையில் வேலை கிடைத்தது. ஆனால் சில காரணங்களால் அந்த வேலை கைநழுவி போய்விட்டது. அந்த கவலையில் 20 ஆண்டுகளாக பாடிபில்டிங்கை விட்டு விலகி இருந்தேன்.
Published : September 10, 2025 at 1:54 PM IST
சென்னை: மதுபழக்கத்துக்கு அடிமையாகிவிடகூடாது என தான் தஞ்சம் புகுந்த இடம் ஜிம்; இந்த உலகில் எனக்கு நிம்மதியை கொடுக்ககூடிய ஒரே விஷயம் உடற்பயிற்சி தான் என்று பெருமிதத்துடன் கூறுகிறார் தனது 63வது வயதில் 'மிஸ்டர் ஏசியா' போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ள ஜிம் பயிற்சியாளர் சண்முகம் ஜெயராமன்.
அழகு, ரசனை, அறுசுவை எல்லாம் இளமை உள்ளவரைதானா? இல்லை.. இல்லை... உயிரும், உடலும் உற்சாகத்துடன் இருந்தால் வயது வெறும் பொய் கணக்குதான் என அனைவருக்கும் எடுத்துகாட்டாக மாறியுள்ளார் 60 வயதில் ஆசிய அளவில் பாடிபில்டிங் போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றுள்ள சண்முகம் ஜெயராமன்.
தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் நடைபெற்ற பாடிபில்டிங் போட்டியில் தனது பொருளாதார நெருக்கடிகளையும் கடந்து, அயராத உடற்பயிற்சி மூலம் 60 வயதில் தான் பெற்ற வெற்றி மற்றும் கடந்த வந்த 40 ஆண்டுகால அனுபவங்களையும் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் மெய்சிலிர்க்க பகிர்ந்துள்ளார் ஜிம் பயிற்சியாளர் சண்முகம் ஜெயராமன்.
ஜிம் தான் என்னை அமைதிப்படுத்தும்
"நான் கோடம்பாக்கத்தில் பிறந்தேன். தற்போது எனக்கு வயது 63 ஆகிறது. ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை படித்திருக்கிறேன். அதற்கு மேல் படிக்க எனக்கு ஆர்வம் இல்லை. இளமை காலத்தில் உறவினர்கள், நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஊர் சுற்றி கொண்டிருப்பேன். ஒரு கட்டத்தில் என் நண்பர்கள் மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி அதனால் அவர்கள் வாழ்க்கை வீணாகிப் போவதை கண்டேன். அதனால், எனக்கு வாழ்க்கை மீது பயம் வந்தது. மன நிம்மதியை தேடி அலைந்தேன். அப்போது என் மனதை தஞ்சமடைய வைத்த இடம்தான் ஜிம்.
முன்பணம் செலுத்த காசில்லை
உடற்பயிற்சி மூலம் எனக்கு மன உறுதி கிடைத்தது. 1990 ஆண்டிலிருந்து 2000 ஆம் ஆண்டு வரை பல்வேறு பதக்கங்களை பெற்றிருக்கிறேன். அதன் அடிப்படையில் எனக்கு ரயில்வே துறையில் வேலை கிடைத்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் அந்த வேலை கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை என்பது போல் கைநழுவி போய்விட்டது. அதனால் ஏற்பட்ட மனஉளைச்சலில் பாடிபில்டிங் வேண்டாம் என விலகிவிட்டு, கார்பென்டர் வேலைக்கு சென்றுவிட்டேன்" என்று தனது வாழ்க்கை ஃபிளாஸ்பேக்கை நம்முடன் பகிர தொடங்கினார் சண்முகம் ஜெயராமன்.
மீண்டும் துரத்திய முதல் கனவு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், " 2020 ஆம் ஆண்டு கரோனாவை தொடர்ந்து மிகுந்த மனஅழுத்ததில் இருந்ததால் மீண்டும் ஜிம்மில் சேர்ந்து உடற்பயிற்சியை தொடர்ந்தேன். எனக்கு உடலை பிட்டாக வைத்து கொள்வதில் அளப்பறிய மகிழ்ச்சி உள்ளது. அதனால் அதையே தொழிலாக செய்யலாம் என முடிவு செய்து ஜிம் தொடங்கினேன். தற்போதும் என்னை பார்க்கும் உறவினர்கள் உள்பட பலரும் வயதான காலத்தில் மறுபடியும் எதற்காக பாடிபில்டிங்கில் ஆர்வமுடன் உள்ளீர்கள் என கேட்கிறார்கள். உடற்பயிற்சி செய்வதில் தான் என்னுடைய மனநிம்மதி உள்ளது என்பதுதான் அவர்கள் அனைவருக்குமான என்னுடைய பதில்" என்கிறார் ஜெயராமன்.
வெற்றியின் முதல்படி
பாடிபில்டிங்கில் தமக்குள்ள ஆர்வத்துக்கு சர்வதேச அளவில் கிடைத்துள்ள அங்கீகாரம் குறித்தும் அவர் நம்மிடம் எடுத்துரைத்தார்.
"தாய்லாந்து தலைநகரம் பாங்காக்கில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற ’57வது மிஸ்டர் ஏசியா' போட்டியில் 60 வயதினர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருக்கிறேன். நான் முதலில் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு செய்த பாடிபில்டிங்கில் ஓரளவிற்கு வெற்றி கிடைத்திருந்தது. அப்போது எனக்கு வேலை கிடைத்தும் செல்ல முடிவில்லை என்ற ஏக்கம் இருந்தது. அதனால் உறவினர்கள், குடும்பத்தினர் பேச்சை கேட்டு ஜிம், உடற்பயிற்சியைவிட்டு 20 ஆண்டுகளால விலகி இருந்து தவறு செய்துவிட்டேன். நான் மீண்டும் எனது திறமையை வெளிகாட்ட அனைத்து முயற்சியும் செய்து வருகிறேன்,"
வயது ஒரு தடையில்லை
"வயது ஒரு தடையாக இல்லை. என்னைப் பொருத்தவரை என்னால் எல்லாம் முடியும். எனக்கு புரோட்டின் பவுடர் வாங்குவதற்கு பணம் இல்லையென்றால் அதற்கேற்ப ஆரோக்கியமான உணவுகளான முட்டை, சிக்கன், மீன் போன்றவற்றின் மூலம் புரோட்டின் எடுத்துக் கொள்வேன். எனது இந்த முயற்சியின் வெற்றியான முதல்படியாக பாங்காங்கில் பெற்ற வெற்றியை பார்க்கிறேன். எனக்கு மூன்று மகன்கள் உள்ளனர். மூவரும் ஜிம் மாஸ்டர்களாக இருப்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது," என்று பெருமை பொங்க கூறுகிறார் சண்முகம் ஜெயராமன்.
அரசு உதவ வேண்டும்
தொடர்ந்து அவரிடம் பாடிபில்டிங் போட்டிக்கு அரசு வழங்கும் உதவிகள் குறித்து கேட்டதற்கு, “திறமை என்னிடம் உள்ளது. ஆனால், பிற நாடுகளுக்கு சென்று போட்டியில் பங்கேற்பதற்கு பொருளாதாரம் தடையாக உள்ளது. அரசு இதற்கு உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என பலமுறை கோரிக்கை வைத்துவிட்டோம். இந்த முறைகூட தாய்லாந்து செல்வதற்கு எனக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் தேவைப்பட்டது. அதில் ரூ.60,000 மக்களிடம் இருந்து உதவியாக பெற்றவை. அதனால்தான் இந்த முறை என்னால் போட்டியில் கலந்து கொள்ள முடிந்தது. என்னை போல் பலர் உள்ளனர். திறமைசாளிகளை அரசு வளர்க்க வேண்டும். அவர்களுக்கான நிதியுதவிகளை அளிக்க வேண்டும்" எனும் சண்முகம் ஜெயராமன் வைக்கும் கோரிக்கையில் வலு இருக்கதான் செய்கிறது.