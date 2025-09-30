சென்னை ஐஐடியில் கோலாகலமாக தொடங்கிய நீச்சல் போட்டி!
விளையாட்டுப் போட்டி என்பது வெற்றி, தோல்விகளை தாங்கிக் கொள்ளும் பக்குவத்தை மாணவர்களுக்கு வளர்க்கும் என்று சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 30, 2025 at 8:29 PM IST
சென்னை: ஐஐடி-க்களுக்கு இடையிலான 58-வது விளையாட்டுப் போட்டியை ஐஐடி ஐதராபாத், ஐஐடி திருப்பதி ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, இந்த ஆண்டு (2025) சென்னை ஐஐடி நடத்துகிறது.
மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய, பழமையான விளையாட்டு போட்டியாக கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஐஐடி-க்களுக்கு இடையேயான நீச்சல் விளையாட்டுப் போட்டி - 2025 இன்று (செப்.30) முதல் அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வரை சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது. இதனை ஒலிம்பிக் நீச்சல் வீரரும், அர்ஜுனா விருது பெற்றவருமான செபாஸ்டியன் சேவியர் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்வின் போது, சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, சென்னை ஐஐடி டீன் சத்தியநாராயண கும்மாடி, விளையாட்டுத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் ஐஐடி-க்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் இருந்தனர்.
போட்டி பக்குவத்தை வளர்க்கும்
துவக்க விழாவில் பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, “ஐஐடி-க்களுக்கு இடையிலான நீச்சல் விளையாட்டு போட்டியை நடத்துவதில் எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. சென்னை ஐஐடி, ஐஐடி ஹைதராபாத், ஐஐடி திருப்பதி ஆகிய மூன்று ஐஐடிகளும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கும் இந்த வருடாந்திர போட்டி மிக முக்கிய நிகழ்வாகும்.
சென்னை ஐஐடியில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஐஐடியில் படிக்கும் விளையாட்டு வீரர்கள் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்று பதகங்களை பெற வேண்டும். விளையாட்டு என்பது வெற்றி, தோல்விகளை தாங்கிக் கொள்ளும் பக்குவத்தை வளர்க்கும்,” எனத் தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய விளையாட்டு வீரர் செபாஸ்டியன் சேவியர், “இந்தியாவில் நீச்சல் பயிற்சிகளுக்கான வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 1990 ஆம் ஆண்டில் இது போன்ற நீச்சல் குளங்களே இல்லை. நான் கேரளாவில் உள்ள கிராமத்தில் ஆற்றில் நீச்சல் அடித்து பழகினேன். ஆற்றில் பயிற்சி பெற்று ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெற்றிப் பெற்றேன். நீங்களும் சாதிக்க வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்தார்.
ஒற்றுமை வளர்க்கும் ஐஐடி
தொடர்ந்து சென்னை ஐஐடியின் டீன் (மாணவர்கள்) சத்தியநாராயண கும்மாடி கூறும் போது, “எங்களது கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்களுக்குள் விளையாட்டுகள் குறிப்பாக நீச்சல் விளையாட்டுகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதைக் கண்டு பெருமிதம் கொள்கிறேன்.
வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இருக்க வேண்டிய விலை மதிப்பற்ற குணங்களான மீள்தன்மை, குழுப்பணி, தலைமைத்துவம் போன்றவற்றை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதன் மூலம் பெற முடியும். இந்த விளையாட்டுகள், போட்டிகளையும் தாண்டி ஐஐடி-க்களுக்கு இடையே பரஸ்பர மரியாதை, நட்பு, ஒற்றுமை ஆகியவற்றை வளர்க்கின்றன” எனத் தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: 'பேட்டை பிடித்த கையால் மைக்கை எடுத்த வீரர்கள்' - பாடகர்களாக மாறிய கிரிக்கெட் வீரர்களின் கதை!
17 ஐஐடிகள் பங்கேற்பு
2025 ஆம் ஆண்டுக்கான 39-வது ஐஐடி நீச்சல் விளையாட்டுப் போட்டியில் ஐஐடி பம்பாய், ஐஐடி டெல்லி, ஐஐடி வாரணாசி, ஐஐடி புவனேஸ்வர், ஐஐடி தன்பாத், ஐஐடி காந்திநகர், ஐஐடி கவுகாத்தி, ஐஐடி இந்தூர், ஐஐடி ஐதராபாத், ஐஐடி ஜோத்பூர், ஐஐடி கான்பூர், ஐஐடி கரக்பூர், ஐஐடி மண்டி, ஐஐடி பாலக்காடு, ஐஐடி பாட்னா, ஐஐடி ரூர்க்கி, ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆகிய 17 கல்வி நிறுவனங்கள் தரப்பில் இருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
இந்த நீச்சல் போட்டி செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதத்தில் தனித்தனியாக நடத்தப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் மாதத்தில் இறுதிப்போட்டி நடத்தப்படும். மேலும், நீச்சல் (பல்வேறு வகையான ஸ்ட்ரோக்குகள்- தூரங்கள்), வாட்டர் போலோ, டைவிங் ஆகிய போட்டிகளும் நடைபெறுகிறது.