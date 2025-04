ETV Bharat / sports

2025 ஐபிஎல் சீசன்: ஹைதராபாத் அணியை எளிதாக வீழ்த்தி மும்பை வெற்றி - 2025 IPL SEASON

மும்பை அணி வீரர்கள் ( AP )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 23, 2025 at 11:00 PM IST | Updated : April 24, 2025 at 6:53 AM IST 2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2025 சீசனில் இன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜிவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற 41ஆவது போட்டியில் ஹைதராபாத்-மும்பை அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பந்து வீச தீர்மானித்தது. எனவே ஹைதாராபாத் அணி பேட்டிங்கில் இறங்கியது. அந்த அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஹெட் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். அவருடன் ஜோடி சேர்ந்து ஆடிய அபிஷேக் சர்மாவும் 8 ரன்களில் அவுட் ஆனார். மூன்றாவதாக வந்த இஷான் கிஷானும் ஒரே ஒரு ரன் எடு்த்து வந்த வேகத்தில் திரும்பினார். நான்காவதாக ஆட வந்த நிதீஷ் ரெட்டி வெறும் 2 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். ஐந்தாவதாக களம் இறங்கிய கிளாசென் தாக்குப்பிடித்து ஆடினார். இவர் 2 சிக்ஸர்கள், 9 ஃபோர்கள் என 44 பந்துகளில் 71 ரன்கள் எடுத்து அணியின் மானத்தை காப்பாற்றிய நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். 6ஆவதாக களம் இறங்கிய அனிகேத் வர்மா நிதானமாக விளையாடி 12 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அவுட் ஆனார். 7ஆவதாக ஆட வந்த அபினவ் மனோகரனும் ஒரளவு நிதானமாக ஆடி 37 பந்துகளில் 43 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். 8 ஆவதாக களம் இறங்கிய கம்மின்ஸ் ஒரே ஒரு ரன் எடுத்து அவுட் ஆனார். 9ஆவதாக களம் இறங்கிய ஹர்ஷல் படேல் ஒரே ஒரு ரன் மட்டும் எடுத்திருந்தார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் ஹைதராபாத் அணி 8 விக்கெட்களை இழந்து 143 ரன்கள் மட்டும் எடுத்தது. மும்பை அணியின் போல்ட் அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 10 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்கிய சிஎஸ்கே வீரர் ஷிவம் துபே!

144 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் மும்பை அணி களம் இறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரராக களம் இறங்கிய ரியான் ரிக்கல்டன் 11 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். அவருடன் ஜோடி சேர்ந்த ரோஹித் சர்மா 3 சிக்ஸர்கள், 8 ஃபோர்கள் என 46 பந்துகளில் 70 ரன்களை குவித்து அணியை வலுவான நிலைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். மூன்றாவதாக ஆடிய வில் ஜாக்ஸ் 22 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அவுட் ஆனார். நான்காவதாக வந்த சூர்யகுமார் யாதவ் நிதானமாக ஆடி 19 பந்துகளில் 40 ரன்களை குவித்தார். திலக் வர்மா 2 ரன்கள் எடுத்திருந்தார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஓவர்களுக்கு முன்னதாகவே 15.4 ஓவரில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 146 ரன்களை மும்பை அணி எடுத்தது. 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணியை மும்பை வீழ்த்தியது. ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (Etv Bharat Tamil Nadu) ஈடிவி பாரத் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

