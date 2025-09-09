ETV Bharat / sports

கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் 2025 - குகேஷை வீழ்த்தி வரலாறு படைத்த அபிமன்யு மிஸ்ரா!

குகேஷுக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், மிக இளம் வயதில் உலக சாம்பியனை வீழ்த்தி வீரர் எனும் சாதனையை அபிமன்யு மிஸ்ரா பெற்றுள்ளார்.

டி குகேஷ் - அபிமன்யு மிஸ்ரா
டி குகேஷ் - அபிமன்யு மிஸ்ரா (FIDE)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 3:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் போட்டியின் 5-வது சுற்றில் உலகச் சாம்பியன் டி.குகேஷை வீழ்த்தி அமெரிக்காவின் அபிமன்யு மிஸ்ரா தனித்துவமான சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

சர்வதேச சதுரங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், 'கிராண்ட் ஸ்விஸ்' செஸ் தொடரானது உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள சமர்கண்டில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 5-வது சுற்று ஆட்டத்தில் நடப்பு உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் டி.குகேஷை எதிர்த்து அமெரிக்க வாழ் இந்தியரான அபிமன்யு மிஸ்ரா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டர் அபிமன்யு மிஸ்ரா தனது 61-வது நகர்வில் டி.குகேஷை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம், மிக இளம் வயதில் உலக சாம்பியனை வீழ்த்தி வீரர் எனும் சாதனையை அபிமன்யு மிஸ்ரா படைத்துள்ளார். அவர் தனது 16-வது வயதில் இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த 1992-ம் ஆண்டு டார்ட்மண்டில் நடைபெற்ற செஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவின் கிராண்ட் மாஸ்டர் கட்டா காம்ஸ்கி தனது 17-வது வயதில், அப்போதைய உலக சாம்பியனான கேரி காஸ்பரோவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதே இது வரையிலும் சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் அபிமன்யு மிஸ்ரா 33 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த சாதனையை முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.

அதே சமயம், மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆர்.பிரக்ஞானந்தா, ஜெர்மனியின் கிராண்ட் மாஸ்டர் மத்தியாஸ் புளூபாமை எதிர் கொண்டார். இருவருக்கும் இடையேயான இந்த போட்டியில் புளூபாம் தனது 55-வது நகர்த்தலின் போது பிரக்ஞானந்தாவை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். ஒரே நாளில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து தோல்வியடைந்தது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் ஐந்தாம் சுற்றின் முடிவில் ஈரானின் பர்ஹாம் மக்சூட்லூ 4.5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளார். அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டர் அபிமன்யு மிஸ்ரா, பிரான்சின் மார்க்'ஆண்ட்ரியா மௌரிஸி, இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசி மற்றும் ஜெர்மனியின், மத்தியாஸ் புளூபாம் ஆகியோர் தலா 4 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் நீடிக்கின்றன.

இதையும் படிங்க:

  1. நேஷன்ஸ் கோப்பை 2025: ஓமனை வீழ்த்தி வெண்கலம் வென்றது இந்தியா!
  2. ஆசியக் கோப்பை வெற்றியை பஞ்சாப் மக்களுக்கு அர்ப்பணித்த மன்பிரீத் சிங்!

இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்பவர்களுக்கு 625,000 அமெரிக்க டாலர்களும், மகளிர் பிரிவில் வெற்றி பெறுபவருக்கு 230,000 அமெரிக்க டாலர்களும் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படும். மேலும், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் வீரர்கள் அடுத்து நடைபெறும் கேண்டிடேட்ஸ் சுற்றுக்கு தகுதி பெறுவார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHIMANYU MISHRAABHIMANYU MISHRA D GUKESHGRAND SWISS 2025கிராண்ட் ஸ்விஸ் செஸ் 2025GRAND SWISS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.