மேஷம்: இந்த வாரம், உறவினர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். பணத்தை கணக்கின்றி செலவிடாமல், நிதியை மேம்படுத்தக்கூடிய ஸ்மார்ட் முதலீடுகளைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். மற்றவர்களை கவர அதிக செலவு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். அனுபவம் வாய்ந்தவர்களுடன் ஆலோசிப்பது நஷ்டத்தை தவிர்க்க உதவும். குடும்ப பிரச்சனைகள் காரணமாக மாணவர்கள் கவனம் சிதறலாம். ஒற்றைத் தலைவலி போன்ற உடல்நல பிரச்சனைகள் வரலாம். இந்த வாரம் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டால் நஷ்டம் ஏற்படும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் சவால்கள் நிறைந்த வாரம். காதலர்களின் தவறான புரிதல்களால் உறவில் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். சரியான திட்டமிடல் இல்லாமல் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். எந்தவொரு திட்டத்திலும் பணம் போடும் முன் கவனமாக சிந்தியுங்கள். இருமல், ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சினைகள் எழலாம். அனைத்திலும் வெற்றி பெறும் வாரமாக அமையும்.
மிதுனம்: காதல் உறவுகள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். திருமணமான நபர்கள் தவறான புரிதல்கள் காரணமாக மோதல்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும். நிதி ரீதியாக, உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். எனவே நீங்கள் பணத்தைப் பற்றி அதிகம் கவலைப்பட மாட்டீர்கள். சுதந்திரமாக செலவு செய்வீர்கள். வணிகர்கள் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். அனுபவம் வாய்ந்தவர்களுடன் கலந்தாலோசிப்பது நல்லது. மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். அதிக பணிச்சுமை காரணமாக, நீங்கள் சோர்வாகவோ, பலவீனமாகவோ உணரலாம்.
கடகம்: காதலில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் மகிழ்ச்சியான வாரமாக இருக்கும். தம்பதிகளுக்கிடையே வெளி ஆட்களால் பிரிவு ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. யாரையும் கண் மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம். குறிப்பாக அந்நியர்களை நம்ப வேண்டாம். ஏனெனில் அதன மூலம் இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் மேலதிகாரிகளை கவர கவனம் செலுத்த வேண்டும். தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவர். இந்த வாரம் நம்பிக்கை, சமநிலையுடன் முடிவுகளை எடுத்தால் வெற்றி நிச்சயம்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் சிக்கல்களைக் கொண்டு வரலாம். திருமணமானவர்கள் கடுமையான வார்த்தைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். பழைய வாக்குவாதங்களை திரும்பவும் தொடராதீர்கள். சொத்துகளின் மீது முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும். கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். வணிகர்கள் திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்தலில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அரசு வேலைக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம்.
கன்னி: இந்த வாரம் நீங்கள் காதல் துணையுடன் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். நிதி ரீதியாக, உங்கள் செலவுகளை கவனமாக கண்காணித்து, உங்கள் வருமானத்தின் அடிப்படையில் செலவிடுங்கள். ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்பவர்கள் நன்றாக சம்பாதிக்கலாம். வணிகர்கள் வளர்ச்சியைத் தரும் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தை போடலாம். பணியிடத்தில் இருந்து மாற அவசரப்பட வேண்டாம். ஆராய்ச்சி படிப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் சிறந்த வாரம். சளி அல்லது சோர்வு போன்ற சிறிய பருவகால பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். தாமதங்கள் அல்லது சிறிய தோல்விகளால் சோர்வடைய வேண்டாம்.
துலாம்: இந்த வாரம் சாதகமாக இருக்கும். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. நிதி ரீதியாக, நீங்கள் திட்டமிடாவிட்டாலும் முக்கியமான பொருட்களுக்கு நீங்கள் செலவிட வேண்டிய நிலை ஏற்படும். உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். கவனக்குறைவு இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கடமைகளை பிறரிடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது. மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறலாம். வணிக பயணம் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கலாம்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் அனைத்து முடிவுகளையும் கவனமாக எடுக்க வேண்டும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் இருக்கும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக, முதலீடு செய்வதற்கு முன், குறிப்பாக விலையுயர்ந்த பொருட்களில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் புத்திசாலித்தனமாக திட்டமிடுங்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். சிறிய பருவகால நோய்கள் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கலாம். அதிகப்படியான சிந்தனையைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். அனுபவசாலிகளின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடந்து கொள்ளுங்கள்.
தனுசு: இந்த வாரம் முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும். ஒரு தவறான நடவடிக்கை இழப்பை ஏற்படுத்தும் மற்றும் உங்கள் நிதி நிலையை பலவீனப்படுத்தும். வேலை செய்பவர்கள் பதவி உயர்வு பெறுவார்கள். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடலாம். ஆனால் அது அவர்களைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது. வயிறு அல்லது தொண்டை தொடர்பான சிறிய பிரச்சனைகள் எழலாம். அறிகுறிகளை அறிந்து மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது. அமைதியாக கவனத்துடன் செயல்பட்டால் தொழில் மற்றும் படிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீண்டகாலமாக எதிர்ப்பார்த்து வந்த ஒரு விஷயத்தில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
மகரம்: இந்த வாரம் திருமணமான நபர்கள் தங்கள் துணையின் பேச்சைக் கேட்டு நடப்பது நல்லது. எதிர்பாராத செலவுகள் உங்களை தொந்தரவு செய்யலாம். புத்திசாலித்தனமாக திட்டமிடுங்கள். உங்கள் பணிகளுக்கு முழு பொறுப்பையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு மற்றவர்களை நம்புவதை தவிர்க்க வேண்டும். தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் சமூக ஊடகங்கள் போன்ற கவனச்சிதறல்களையும், நண்பர்களுடன் தேவையற்ற பயணங்களையும் தவிர்க்க வேண்டும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையில் கவனம் செலுத்துங்கள். நிதி மன அழுத்தத்தில் விழாமல் கவனமாக செயல்பட வேண்டியது அவசியம்.
கும்பம்: இந்த வாரம் சில சவால்கள் எழலாம். திருமணமான தம்பதிகளுக்கு இடையே மூன்றாவது நபரின் தலையீட்டால் தங்களுக்குள் சண்டையிடும் நிலை உருவாகலாம். மற்றவர்களை கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம். நிதி ரீதியாக வருமானம் உயரும். சொந்த முடிவுகளை எடுங்கள். இது தவறுகளைக் குறைக்கும். வணிகர்கள் லாபத்தை பெறுவார்கள். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை உணரலாம். நீங்கள் ஒரு நீண்டகால நோயிலிருந்து மீளலாம். இந்த வாரம் தன்னம்பிக்கையுடன் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
மீனம்: இந்த வாரம் பாசிட்டிவான வாரம். நிதி முதலீடுகளை கவனமாக திட்டமிடுங்கள். வணிக உரிமையாளர்கள் தங்கள் யோசனைகளிலிருந்து நன்மைகளைக் காண்பார்கள். அதன் மூலம் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கலாம். அர்ப்பணிப்புடன் உழைப்பதன் மூலம் அங்கீகாரத்தையும், பாராட்டையும் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனைகள் எழலாம். ஆனால், அவற்றை எளிதாக தீர்க்க முடியும். சீரான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுங்கள்.