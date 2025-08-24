மேஷம்: நிதி ரீதியாக, உங்கள் முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தை தர தொடங்கும். தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு செலவு செய்யாமல் கவனமாக இருங்கள். வேலையில், நீங்கள் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். எனவே தவறுகளை தவிர்த்து, உங்கள் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். ஒரு பெரிய ஆர்டர் அல்லது வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் மகிழ்ச்சியான வாரம். மூன்றாவது நபரால் உங்கள் காதல் துணையுடன் சண்டை ஏற்படலாம். ஆகையால் இருவரும் புரிந்து நடந்துகொள்ளுங்கள். நிபுணர்களை கலந்தாலோசிக்காமல் பெரிய முதலீடுகளை செய்யாதீர்கள். அந்நியர்களை நம்பாதீர்கள். மாணவர்கள் குழப்பம் மற்றும் மன அழுத்ததிற்கு ஆளாகலாம். போதுமான அளவு ஓய்வு எடுப்பது அவசியம்.
மிதுனம்: உங்கள் காதல் துணையுடன் சண்டை ஏற்படலாம். பிடிவாதமான நடத்தையை தவிர்க்கவும். நிதி ரீதியாக ஒரு வசதியான நிலையில் இருப்பீர்கள். ஆனால் எதிர்கால சிக்கல்களை தடுக்க உங்கள் செலவுகளை கவனமாக நிர்வகிப்பது முக்கியம். தொழில் ரீதியாக, நீங்கள் சில மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் உங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துவது புதிய மைல் கற்களை அடைய உதவும். மாணவர்களுக்கு கவனச் சிதறல்கள் வரும். உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் மருத்துவரை அணுகுவது புத்திசாலித்தனம்.
கடகம்: திருமணமானவர்கள் சிறுசிறு பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். வாக்கு வாதங்களை தவிர்த்து நிதானமாக பேச முயற்சி செய்யுங்கள். நீங்கள் வணிகத்தில் இருந்தால், உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய நபர்களை சந்திக்கலாம். ஆனால், பெரிய முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். ஆனால் யாருக்கும் கடன் கொடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. கடந்த கால உடல்நல பிரச்சனைகள் மீண்டும் திரும்பக்கூடும்.
சிம்மம்: பொறாமை மற்றும் தவறான புரிதல்களால் கணவன் - மனைவிக்கு இடையே வாக்குவாதம் வரலாம். திருமணமான நபர்கள் குடும்ப விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நிதி ரீதியாக, அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கத்தில் உள்ளது. ஆபத்தான முதலீடுகளை தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளை தொடங்க இது நேரமில்லை. மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மிகவும் சூடான அல்லது குளிர்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்.
கன்னி: திட்டமிட்ட முதலீடுகளுடன், எதிர்பாராத செலவுகளும் வரக்கூடும். நிதி ரீதியாக எச்சரிக்கையாக இருங்கள். நல்ல லாபத்தை பெற புத்திசாலித்தனமாக சிந்தித்து முடிவெடுங்கள். மாணவர்கள் குழப்பம் மற்றும் கவலைகளை சந்திக்க நேரிடும். குறிப்பாக போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் போது கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும். பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். பிஸியாக இருந்தாலும் சரியான ஓய்வு தேவை.
துலாம்: இந்த வாரம் வெற்றியை தரக்கூடிய வாரம். புத்திசாலித்தனமாக செலவு செய்யுங்கள். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வது லாபகரமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் கடன்கள் மற்றும் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். வேலை மாற நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும். தேர்வுகளில் சிறந்த மதிப்பெண் பெற கடினமாக உழைக்க வேண்டும்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் அமைதியாக இருப்பது அவசியம். வாயை கொடுத்து வம்பை வாங்கி கொள்ளாதீர்கள். பொருளாதார ரீதியாக, எச்சரிக்கையாக இருங்கள். தேவையற்ற செலவுகள் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு வழி வகுக்கும். வாக்குறுதிகளை தவிர்க்கவும். வங்கியில் பணி புரிபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உடல்நலம் மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. பிராணாயாமம் அல்லது தியானம் பயிற்சி செய்வது நல்லது.
தனுசு: இந்த வாரம் மனநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். வேலையில், எச்சரிக்கையாக இருங்கள். மற்றவர்களை நம்புவதை தவிர்க்கவும். வணிக லாபம் உயரக்கூடும். உங்கள் முயற்சிகளுக்கு புதிய அங்கீகாரத்தை பெறலாம். கவனச்சிதறல்கள் காரணமாக மாணவர்கள் குறைந்த மதிப்பெண்கள் பெறலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உறவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மகரம்: திருமண வாழ்க்கையில் புரிதல் தேவை. நிதி ரீதியாக எச்சரிக்கையாக இருங்கள். பணத்தை கடன் கொடுப்பது பிரச்சனைகளுக்கு வழி வகுக்கும். திடீர் மாற்றங்கள், பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். மாணவர்கள் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமப்படலாம். எனவே இந்த நேரத்தில் படிப்பில் பெரிய மாற்றங்களை செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. நரம்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் அல்லது கால் வலி ஏற்படலாம். யோகா மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லது.
கும்பம்: இந்த வாரம் பொறுமை தேவை. செலவு செய்வதில் கவனமாக இருங்கள். உங்கள் வீட்டை புதிப்பிக்க விரும்புவீர்கள். எதிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். முன்னேற்றத்தை பாதிக்கக்கூடிய கவனச்சிதறல்களை தவிர்க்க வேண்டும். வேலை தொடர்பான மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உடல்நலப் பிரச்சனைகளையும் புறக்கணிக்காதீர்கள்.
மீனம்: இந்த வாரம் குடும்ப பிரச்சனைகளால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். நிதி ரீதியாக, முன்னேற்றம் உள்ளது. நீண்ட கால முதலீடுகளை கருத்தில் கொள்ள இது ஒரு நல்ல நேரம். ஆனால் அவசர முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். பணியிடத்தில் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை உருவாகும். மாணவர்கள் கவனம் செலுத்தி படிப்பதன் மூலம் தேர்வுகளில் சிறந்த மதிபெண் பெறுவார்கள்.