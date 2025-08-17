மேஷம்: நிதி ரீதியாக, இந்த வாரம் நல்ல செய்தி வரும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து பணத்தை பெறலாம். சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் கவனத்துடன் படித்தால் வெற்றி நிச்சயம். காய்ச்சல், உடல் வலி அல்லது சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகள் உங்களை தொந்தரவு செய்யலாம். இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவரை அணுகவும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் சிறப்பாக அமையும். உங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். கவனச் சிதறல்களை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். உறவுகள், நிதி மற்றும் தொழில் ஆகியவை இந்த வாரம் சிறப்பாக அமையும். ஆனால், ஒழுக்கம் மற்றும் சுய கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது முக்கியம்.
மிதுனம்: திருமண வாழ்க்கை நல்ல முறையில் இருக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்க நிபுணர்களின் ஆலோசனையை பெறலாம். முதலீடுகளில் கவனமாக இருங்கள். ஆபத்தான அல்லது அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் கவனச் சிதறல்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும். மன அழுத்தம் காரணமாக உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். நீங்கள் சோர்வாக உணர்ந்தால் தனியாக இருப்பதை தவிர்க்கவும்.
கடகம்: இந்த வாரம் அனைத்து முடிவுகளையும் கவனமாக எடுக்க வேண்டும். வெளிப்புற தலையீடு அல்லது தவறான தகவல்தொடர்பு காரணமாக மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும். அவசரப்பட்டு முடிவு எடுப்பதை தவிர்க்கவும். அந்நியர்களை நம்ப வேண்டாம். புதிய வாய்ப்புகளால் அதிக உற்சாகமடைய வேண்டாம். எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும்.
சிம்மம்: வேலையில் அங்கீகாரம் அல்லது பாராட்டு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கவனச் சிதறல்களை குறைத்து கல்வியில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் பரீட்சைக்கு தயாராகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் முழு உழைப்பையும் கொடுங்கள். சளி அல்லது சோர்வு போன்ற பருவகால பிரச்சனைகளால் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். இந்த வாரம் நிதிநிலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
கன்னி: இந்த வாரம் சில கவலைகள் வரலாம். அமைதியாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். நிதி ரீதியாக எதிர்பாராத இழப்புகள் வரலாம். தொழிலில் நேர்மறையான வளர்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் போட்டி தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம். வெளிநாடுகளுக்கு சென்று படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
துலாம்: தம்பதிகள் தங்கள் பிரச்சனைகளை அமைதியாக விவாதித்து தீர்க்க வேண்டும். தேவையற்ற மோதல்களை தவிர்க்க குடும்ப விஷயங்களை ரகசியமாக வைக்க வேண்டும். சிறந்த வருமானத்திற்காக நீண்ட கால சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யுங்கள். மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக இருப்பதன் மூலம் வெற்றியை அடையலாம்.
விருச்சிகம்: உங்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ள வாரம். இந்த வாரத்தில் சில குழப்பங்கள், சிறிய பிரச்சனைகள் வரலாம். ஆனால் பொறுமையாக இருந்தால் அனைத்திலும் வெற்றி அடையலாம். வணிக உரிமையாளர்கள் அந்நியர்களை நம்புவதை தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்த்து ஓய்வு மற்றும் சரியான உணவுப் பழக்கத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
தனுசு: காதல் துணையுடன் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். வரவு மற்றும் செலவு இரண்டும் உயரும். எனவே செலவுகளை கவனமாக கட்டுப்படுத்துங்கள். எதிர்கால பிரச்சனைகளை தவிர்க்க நிதி நிலையை கவனமாக கையாளுங்கள். மாணவர்கள் பாடங்களை புரிந்து படிக்க வேண்டும். சந்தேகங்களை ஆசிரியர்களிடம் கேட்டு தெளிவு பெறுங்கள். உணவில் கவனம் செலுத்துவதால் ஆரோக்கியம் மேம்படும். ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதால் மன அழுத்தம் குறையும்.
மகரம்: தேவையற்ற செலவுகளால் நிதிநிலை மோசமாகலாம். கவனச்சிதறல்கள் காரணமாக மாணவர்கள் தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. பணிச்சுமை மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக ஆரோக்கியம் பலவீனமடையக்கூடும். ஓய்வெடுக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள். சளி, இருமல் போன்ற அறிகுறிகளை புறக்கணிக்காதீர்கள். உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். காய்கறிகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை சாப்பிடுங்கள்.
கும்பம்: மற்றவர்களின் தலையீட்டால் திருமணமான தம்பதிகளுக்கு இடையே பிரிவு ஏற்படலாம். நீங்கள் யாரை நம்புகிறீர்கள் என்பதில் கவனமாக இருங்கள். நிதி ரீதியாக, வருமானம் அதிகரிக்கலாம். ஆனால் கவனக்குறைவாக செலவு செய்வது சிக்கலை ஏற்படுத்தும். அனுபவம் வாய்ந்தவர்களை கலந்தாலோசிக்காமல் திடீர் முதலீடுகளை செய்யாதீர்கள். மாணவர்கள் சோர்வடையாமல் தொடர்ந்து முயற்சி எடுக்க வேண்டும்.
மீனம்: வருமானம் அதிகரிப்பதைப்போல் செலவுகளும் அதிகரிக்கும். பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். அதனால், சோர்வாக காணப்படுவீர்கள். மாணவர்கள் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். நீரிழிவு நோய் அல்லது இரத்த அழுத்தம் போன்ற உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். அன்புக்குரியவர்களிடம் மனம் திறந்து பேசுங்கள்.