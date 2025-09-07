இந்த வாரம் தொடங்கும் தொழிலில் வெற்றிதான்! - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?
செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று முதல் செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலன்களைக் காணலாம்.
Published : September 7, 2025 at 9:23 AM IST
மேஷம்: காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை புரிந்துகொள்வதன் மூலம் உறவுகளை மேம்படுத்த முடியும். கவனமாக செலவு செய்யவும். இந்த வாரம் தொழில் ரீதியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். கவனக்குறைவால் மாணவர்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். உடல் ஆரோக்கியத்திலும் சுய பாதுகாப்பிலும் அதிக கவனம் தேவை.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். திருமணமான தம்பதியரிடையே தவறான புரிதல் ஏற்படும். முதலீடுகள் செய்வதில் கவனம் தேவை. மற்ற பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதால் மாணவர்கள் படிப்பை புறக்கணிக்கலாம். ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்கி, உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்தவும். ஆரோக்கியத்தை புறக்கணிப்பது நீண்டகால பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கவும். தெளிவான முடிவுகளை எடுங்கள்.
மிதுனம்: காதலில் கடந்த கால தவறுகளை சரிசெய்து காதல் துணைக்கு அதிக நேரம் கொடுத்து, பிணைப்பை பலப்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள். திருமணமான தம்பதிகள் தங்களுக்கிடையே இடைவெளி உருவாக்குவதைத் தவிர்க்க புத்திசாலித்தனமாக கையாள வேண்டும். நிதிநிலைமையில் நல்ல வரவு இருக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை உணரலாம். தேர்வுகளுக்கு தயாராவதற்கான நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை உன்னிப்பாக கவனியுங்கள். உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கத்தை பராமரிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கடகம்: இந்த வாரம் உணர்ச்சிகரமாக இருக்கக்கூடும். திருமணமாணவர்கள் புரிதலை மேம்படுத்த தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட வேண்டியிருக்கும். வாழ்க்கையில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த வாரம் கூட்டாண்மைகளைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் படிப்பிற்காக கடினமாக உழைப்பார்கள். போட்டிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உணர்ச்சிகளின் அழுத்தம் காரணமாக தலைவலி, மன அழுத்தம் ஆகியவை ஏற்படக்கூடும். இதனால், யோகா, சுவாச பயிற்சிகள் அல்லது லேசான உடற்பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும். உணர்ச்சிகளை நன்றாக நிர்வகிப்பது உறவுகளில் நல்லிணக்கத்தை பராமரிக்க உதவும்.
சிம்மம்: காதல் வாழ்க்கை மன அழுத்தத்தை உணரக்கூடும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி நிலைமையைப் பொறுத்த வரை பெரிதாகக் கவலைபாடத் தேவையில்லை. தடைபட்ட பணிகளும் நிறைவேறும். முதலீடுகளில் கவனமாக இருங்கள். தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். ஆரோக்கியமற்ற உணவு காரணமாக வயிற்றுப் பிரச்சினைகள் அல்லது நோய்த் தொற்றுகள் ஏற்படலாம். எனவே, காரமான அல்லது அசுத்தமான உணவைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் உணவில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
கன்னி: இந்த வாரம்நீங்களும் உங்கள் கூட்டாளியும் ஒருவருக்கொருவர் ஆழமாக அக்கறை காட்டுவதால் உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மேம்படும். நிதி ரீதியாக அதிகரிக்கும் செலவுகள் மன அழுத்தத்தை உருவாக்கக்கூடும். கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். வியாபாரத்தில் இருக்கும் பெண்கள் நல்ல லாபம் அடைவார்கள். ஊழியர்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் முக்கியமான தொழில் மைல்கற்களை எட்டுவார்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சில சிரமங்களை எதிர்கொள்ளலாம். வாகனங்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். வாகனம் ஓட்டும்போது அவசரப்படுவது விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும். தெளிவான தகவல்தொடர்பு, நிதி திட்டமிடல் மற்றும் கவனமான முடிவுகளுடன், இந்த வாரம் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும்.
துலாம்: குடும்ப பிரச்சினைகள் உங்கள் காதல் வாழ்க்கையை பாதிக்கலாம். நிதி ரீதியாக வருமானம் குறைவாக இருப்பதாக உணரலாம். நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை வழங்குவதை தவிர்க்கவும். பதவிகளை மாற்றுவது குறித்து யோசிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் படிப்புக்கு முன்னுரிமை அளிப்பார்கள். உயர்கல்வி தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆரோக்கியத்தை புறக்கணிக்காதீர்கள். நடைப்பயிற்சி அல்லது லேசான உடற்பயிற்சியை உங்கள் வழக்கத்தில் சேர்க்கவும். கவனிப்பு மற்றும் பொறுமையுடன் சவால்களை கையாள நேரிடும்.
விருச்சிகம்: காதல் உறவுகளில் இருப்பவர்கள் நேர்மையின்மை அல்லது துரோகம் காரணமாக புண்படலாம். திருமணமான தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் நேரம் செலவழிக்க இயலாததால் பதற்றத்தை சந்திக்க நேரிடலாம். நிதி ரீதியாக, வழக்கத்தை விட அதிகமாக செலவழிக்கலாம். தொழில் ரீதியான வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்புள்ளது. வணிக உரிமையாளர்கள் புதிய வாய்ப்புகளை ஆராயலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனச்சிதறல்களை சந்திக்க நேரிடும். உடல்நலம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். இந்த வாரம் பொறுமையாகவும், புத்திசாலித்தனமாகவும் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
தனுசு: இந்த வாரம் பெரும்பாலும் நேர்மறையான முடிவுகளைத் தரும். பிடிவாதமான நடத்தை அல்லது கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக காதல் துணைகள் தங்களுக்கு இடையே மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடும். வாக்குவாதங்கள் உறவுகளுக்கு இடையே இடைவெளியை உருவாக்கும். நிதி ரீதியாக, உங்கள் வருமான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வணிக உரிமையாளர்கள் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்து நல்ல லாபம் ஈட்டலாம். மாணவர்கள் தனக்குள் கல்வியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தேவைக்கு அதிகமாக சிந்திப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
மகரம்: இந்த வாரம் ஒட்டுமொத்தமாக நடுநிலையாக இருக்கும். காதல் துணைகள் ஒன்றாக தரமான நேரத்தை செலவிடுவார்கள். நிதி ரீதியாக, புத்திசாலித்தனமாக செலவு செய்யுங்கள்.வணிகத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகளை சந்திக்கக்கூடும். அலுவலகத்தில் நடக்கும் அரசியலில் ஈடுபடாதீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதால் அவர்கள் விரும்பும் படிப்பில் எளிதாக சேர வாய்ப்பு உள்ளது. ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள், உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள், வழக்கமான நடைப்பயிற்சிகளை செய்யுங்கள். மைதியான அணுகுமுறையை வைத்திருங்கள்.
கும்பம்: நிதி ரீதியாக தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். சட்ட விவகாரங்களுக்கும் பணம் தேவைப்படலாம். வணிக உரிமையாளர்கள் புதிய யோசனைகளைக் கொண்டு வரலாம். மாணவர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். இந்த வாரம் ஆரோக்கியம் பலவீனமாக இருக்கும். அனைத்து பகுதிகளிலும் எச்சரிக்கையான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட அணுகுமுறை தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். இந்த வாரத்தை மிகவும் சீரானதாகவும் அமைதியாகவும் மாற்ற உங்கள் உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துங்கள்.
மீனம்: இந்த வாரம், தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். திருமணத்தில், மூன்றாவது நபர் தவறான புரிதல்களை உருவாக்கலாம். பகட்டான அல்லது ஆடம்பர பொருட்களுக்கு செலவு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். பணிகள் எளிதாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் உணரலாம். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் விழிப்புடன் இருப்பார்கள். இந்த வாரம் தனிப்பட்ட தகவல்களை பகிர்வதை தவிர்க்கவும். சுகாதார ரீதியாக, உடல் நலத்தை புறக்கணித்தால் சிறிய பிரச்சினைகள் கூட வளரக்கூடும்.