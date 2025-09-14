இந்த ராசிக்காரங்களுக்கு எல்லாம் இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் தானாம்! நல்லா கொண்டாடுங்க
செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று முதல் செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலன்களைக் காணலாம்.
மேஷம்: காதல் உறவுகளில் இருப்பவர்கள் இந்த வாரம் முன்னேற்றம் அடைந்து மகிழ்ச்சியாக உணர்வார்கள். திருமணமானவர்கள் வீட்டில் நல்லிணக்கத்தை பராமரிக்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக கவலைப்படத் தேவையில்லை. ஆனால், ஆடம்பரத்திற்காக தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வணிகர்கள் வெற்றியைக் காண மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். ஆரோக்கிய ரீதியாக சிறிய சிக்கலை எதிர்கொள்ள நேரிடும். குறிப்பாக வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும் போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வாக்குறுதிகள் வழங்குவதை தவிர்க்கவும். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும், தொழில் வாழ்க்கைக்கும் இடையில் சமநிலையைப் பேணுங்கள்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் கலவையான அனுபவங்களைத் தரும். தம்பதிகளுக்கு இடையே சிறிய தவறான புரிதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நிதி ரீதியாக சில பாசிட்டிவ்வான செய்திகளைப் பெறலாம். முதலீடுகளில் எச்சரிக்கையாக இருந்து அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். அலுவலக அரசியல் அல்லது மோதல்களைத் தவிர்க்கவும். உடல்நலம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். உணர்வு ரீதியாக அதிகமான மனச்சுமையை உணரலாம். தினசரி நடக்கும் சிறிய முன்னேற்றம் நீண்டகால ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.
மிதுனம்: இந்த வாரம் ஒட்டுமொத்தமாக சுமாராக சராசரியாக இருக்கும். திருமணமானவர்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். ஆபத்தான முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். தொழில் ரீதியாக, இந்த வாரம் புதிய வேலை அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வணிகர்கள் ஒரு புதிய திட்டத்தை தொடங்கலாம். மாணவர்கள்எதிர்கால வெற்றிக்கு தயாராக வேண்டும். உணவில் கவனம் செலுத்துங்கள். சிறிய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் வளரக்கூடும். உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்தற்ற உணவை தவிர்க்கவும். உணர்ச்சிகரமான முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
கடகம்: இந்த வாரம் கலவையான பலன்களைத் தரும். உணர்ச்சிபூர்வமான புரிதல் இல்லாததால் தம்பதிகள் தவறான புரிதல்களை சந்திக்க நேரிடும். நிதி ரீதியாக இழந்த பணத்தை மீட்டெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள தங்கள் கல்வியில் சில பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளலாம். உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை. குடும்பம் தொடர்பான கவலைகள் உங்கள் மன அமைதியை பாதிக்கலாம். ஓய்வு மற்றும் சுய பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். உணர்ச்சி ரீதியாக மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்க அனுமதிக்காதீர்கள். உறவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை கவனமாக கையாள வேண்டும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். திருமணமான தம்பதிகள் புரிதல் இல்லாததால் அதிக வாதம் ஏற்படலாம். நிதி ரீதியாக செலவுகளில் கவனமாக இருங்கள். நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை வழங்குவதை தவிர்க்கவும். வணிகர்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். பணியாளர்கள் சில முன்னேற்றங்களைக் காண்பார்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்களை தவிர்த்து படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற வேண்டும். அதிகப்படியான வேலைபளு காரணமாக உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படலாம். தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைத் தவிர்த்தல் வேண்டும்.
கன்னி: இந்த வாரம் சுமாரான பலன்களைத் தரும். தம்பதிகள் மனம் விட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் பேச வேண்டும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையின் உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும். நிதி ரீதியாக, எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். தொழிலிலமுன்னேற்றம் அடைய கடின உழைப்பு தேவை. புதிய வேலைவாய்ப்பு வரக்கூடும். நீண்டகாலமாக கல்வியில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படலாம். ஆரோக்கிய ரீதியாக யோகா அல்லது காலை நடைப்பயிற்சி செய்வது நன்மை பயக்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் கல்வி வாழ்க்கை இரண்டிலும் கவனம் செலுத்துங்கள்.
துலாம்: இந்த வாரம் கலவையான பலன்களைத் தரும். நீங்கள் ஒரு உறவில் இருந்தால் தவறான புரிதல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய எதையும் சொல்வதைத் தவிர்க்கவும். தவறான தகவல்தொடர்பு காரணமாக திருமண வாழ்க்கையில் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். நிதி ரீதியாக நீங்கள் பாதுகாப்பாக உணருவீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மாணவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளை நம்பி கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த வாரம் பெரிய வாழ்க்கை மாற்றங்களைச் செய்வதைத் தவிர்க்கவும். உடல்நலம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். ஓய்வுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். யோகா அல்லது சுவாச பயிற்சிகள் உங்கள் உடல் மற்றும் உணர்வுபூர்வமான நல்வாழ்வை மேம்படுத்த உதவும்.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் பதற்றத்தைக் கொண்டுவரலாம். ஆடம்பர அல்லது பொழுதுபோக்கிற்காக அதிக செலவு செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் அவசர் முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். சக ஊழியர் உங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்யலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் பணியிட அரசியலில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும்.பணியிடத்தில் உறவுகளை வலுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற, இறக்கங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சுகாதார பிரச்சினைகளை புறக்கணிப்பது நிலைமைகளை மோசமாக்கும். உணர்ச்சி ரீதியாக மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, அமைதியாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். தேவையற்ற மோதல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.
தனுசு: இந்த வாரம் உறவுகளில் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும். திருமணமானவர்கள் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். வணிக உரிமையாளர்கள் லாபம் பெறலாம். பதவி உயர்வுடம் கூடிய ஒரு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் வெளியில் ஊர் சுற்றுவதை தவிர்த்து படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் உடல்நலம் ஒட்டுமொத்தமாக நன்றாக இருக்கிறது. வெளியில் சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. மனம் மற்றும் உடல் நல்வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். உங்கள் முடிவுகளில் உறுதியுடன் இருங்கள்.
மகரம்: இந்த வாரம் கலவையான முடிவுகளைத் தருகிறது. காதல் உறவில் அக்கறை வேண்டும். பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக செலவிட வேண்டும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் போட்டி நிறைந்த துறைகளில் வலுவான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வெற்றி பெறுவார்கள். கவனச்சிதறல்களிலிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. நல்ல ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும். யோகா, சுவாச பயிற்சிகள் அல்லது லேசான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அன்புக்குரியவர்களுடனான உரையாடல் மன நிம்மதியை அளிக்கும்.
கும்பம்: இந்த வாரம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். திருமணமானவர்கள் கடந்த கால மோதல்களைத் தீர்த்து ஒரு குறுகிய பயணத்தைத் திட்டமிடலாம். தொழில் ரீதியாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வியாபாரத்தில் புதிதாக ஒன்றை முயற்சிக்க விரும்புவீர்கள். ஆரோக்கிய ரீதியாக, கவனக்குறைவு கூடுதல் செலவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். வெளியூர் பயணங்களை மட்டுப்படுத்தி போதுமான ஓய்வு எடுப்பது நல்லது. இந்த வாரம் அமைதியை நிலைநாட்டவும், தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும். தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் விழிப்புடன் இருங்கள்.
மீனம்: இந்த வாரம் உற்சாகத்தை தருகிறது. திருமணமாணவர்கள் துணையுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட வேண்டும். பழைய திட்டங்கள் சில லாபங்களைக் கொண்டு வரலாம். வியாபாரத்தில் கூட்டு சேருவதைத் தவிர்க்கவும். ஊழியர்கள் மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் சோம்பேறித்தனமாக உணரலாம். நேரத்தை நன்றாக நிர்வகிப்பது, ஒழுக்கமாக இருப்பது, உடல்நலம் மற்றும் வேலையில் கவனக்குறைவான நடத்தையைத் தவிர்ப்பது நல்லது.