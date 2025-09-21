ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்கள் வேலையில் புரமோஷன் பெற வாய்ப்பு; இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி?

செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று முதல் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலன்களைக் காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 8:30 AM IST

4 Min Read
மேஷம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு நல்ல வாரமாக அமையும். தம்பதிகள் இடையே பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். முதலீடுகள் குறித்தும் சிந்திக்க வேண்டும். உங்களுக்கான பொறுப்புகளை விடாமுயற்சியுடன் முடிக்கவும். சிறிய உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. தினசரி உணவு பழக்கவழக்கத்தை பராமரிப்பது அவசியம். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு பலன்கள் காத்திருக்கிறது.

ரிஷபம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமானதாக இருக்கும். தம்பதிகள் உடனுக்குடன் தங்களுக்குள் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். கவனக்குறைவான தவறுகளை தவிர்க்க நிதி திட்டமிடல் அவசியம். முதலீடுகளில் அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்கவும். தொழில்ரீதியான முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த வாரம் உடல்நலம் பலவீனமாக இருக்கும். நல்ல ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க தேவையற்ற மனஅழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையாக இருக்கும். வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையின் உணர்வுகளை மதித்து அவர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிட வேண்டும். நிதிநிலைமை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். திடீர் முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். பங்குச்சந்தை தொடர்பான முதலீடுகள் சிறப்பாக இருக்கும். தொழில் வாய்ப்புகள் நன்றாக இருக்கும். ஒரு புதிய வணிகம் அல்லது திட்டத்தை தொடங்கலாம். மேலதிகாரி உங்கள் ஆலோசனையைப் பாராட்டுவார். மனஅழுத்தம் காரணமாக உங்கள் ஆரோக்கியம் பலவீனமடையக்கூடும். உடல்நலத்தை பாதிக்கும் செயல்களைத் தவிர்க்கவும்.

கடகம்: இந்த வாரம் சாதகமான பலன்களைத் தரும். மூன்றாவது நபர் தலையீடு காரணமாக உறவுகளில் சிக்கல்கள் அதிகரிக்கலாம். திருமணமான தம்பதிகள் குடும்பத்தில் சில வாக்குவாதங்களை சந்திக்க நேரிடும். மோதல்கள் அதிகரிப்பத்தை தவிர்க்கவும். வணிக கூட்டாளிகள் புதிய கூட்டாண்மைகளில் நுழையலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு பெறலாம். வேலை மாற்றங்களை கருத்தில் கொண்டால் இது ஒரு நல்ல நேரம். ஆரோக்கியமான வழக்கத்தை பராமரிக்கவும். மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறவும். ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வாரத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

சிம்மம்: இந்த வாரம் சில சிரமங்களை கொண்டு வரலாம். வெளியாட்களுடன் அதிகப்படியான உரையாடல்களைத் தவிர்க்கவும். திருமணமான தம்பதிகளுக்கு இடையே குழப்பம் மற்றும் மோதல்கள் ஏற்படக்கூடும். துணைகள் இருவரும் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கு இணைந்து செயல்பட வேண்டும். நிதி பற்றிய முடிவுகளுக்கு எச்சரிக்கை தேவை. ஆடம்பரம் தொடர்பான விஷயங்களில் அவசரப்பட்டு முதலீடுகள் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.

வணிக உரிமையாளர்கள் இடையூறுகள் அல்லது மோசடி அபாயங்களை எதிர்கொள்ளலாம். உத்தியோகிஸ்தர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பணிநிமித்தமாக பயணம் செய்ய நேரிடும். போட்டிகள் அல்லது தேர்வுகளுக்கு கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படலாம். குடும்பம் தொடர்பான பதற்றங்கள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். உங்களுடைய உடல்நலப் பிரச்சனைகள் மோசமடையக்கூடும். உணவுப் பழக்கத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.

கன்னி: திருமணமான தம்பதிகள் தங்கள் உறவை மேம்படுத்த முயற்சிப்பார்கள். நிதி நிலைமையில் இழப்புகள் ஏற்படக்கூடும். குடும்பப் பொறுப்புகளால் கணிசமான செலவு அதிகரிக்கக்கூடும். வியாபாரத்தில் இழப்புகளைத் தடுக்க அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி அல்லது பயண வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். நீங்கள் அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்ள நேரிடும்.

துலாம்: இந்த வாரம் சவால்கள் நிறைந்த வாரம். உறவுகளில் இருப்பவர்கள் தனிமையை உணரலாம். உங்களின் செலவழிக்கும் பழக்கம் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். நிதி ரீதியாக எடுக்கும் எந்தவொரு முடிவும் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வணிக ரீதியாக திட்டம் தொடங்கலாம். கூட்டாளர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்வது நன்மை பயக்கும். வேலையில் கவனம் சிதறாமல் உங்கள் கவனத்தை வலுவாக வைத்திருத்தல் வேண்டும். உடல்நலப் பிரச்சனைகள் மோசமடைவதை தடுக்க உடற்பயிற்சி அல்லது காலை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: இந்த வாரம் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். திறந்த தகவல்தொடர்பு மூலம் மோதல்களைத் தீர்க்கவும். திருமணமான தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பார்கள். நிதி பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சிக்கல்களைத் தடுக்க கடன் வாங்குவதை தவிர்க்கவும். தொழில் செய்பவர்கள் கவனமாகத் திட்டமிட்டு புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வுகள் சாத்தியமாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எதிர்கால சிக்கல்களை தவிர்க்க முழுமையாக கவனம் செலுத்துவது அவசியம். யோகா செய்வது உங்கள் உடல் மற்றும் மனநலனுக்கு பயனளிக்கும்.

தனுசு: இந்த வாரம் எச்சரிக்கையாக இருப்பதும் அவசியம். காதல் வாழ்க்கையில் சற்று பதற்றம் மற்றும் உணர்வு ரீதியாக சிறிது இடைவெளியும் ஏற்படக்கூடும். செலவுகளை கவனமாக நிர்வகிப்பது நல்லது. பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முயற்சியால் நல்ல பெயரைப் பெறலாம். தொழில் வாய்ப்புகள் ஏற்ற, இறக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும். வணிக உரிமையாளர்கள் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

வேலை தேடுபவர்கள் புதிய வாய்ப்புகள் அல்லது பதவி உயர்வுகளை பெறலாம். மாணவர்கள் மனஅழுத்தத்தை உணரக்கூடும். இந்த வாரம் முக்கிய போட்டித் தேர்வுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆரோக்கியம் மற்றும் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

மகரம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமான வாரமாக இருக்கும். உங்கள் வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை சமநிலைப்படுத்துவது முக்கியம். நீங்கள் இழந்த பணத்தை மீட்டெடுக்கலாம். இது உங்கள் நிதி கவலைகளை எளிதாக்கும். உங்களால் நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை வழங்குவதைத் தவிர்க்கவும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் பணிகளில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் பங்கேற்பது அவர்களின் அறிவை மேம்படுத்த உதவும். நன்கு திட்டமிட்டு நிலையான முன்னேற்றத்திற்காக ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை சமநிலையை பராமரிக்கவும்.

கும்பம்: குடும்ப பிரச்சனைகள் சில சிரமங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒட்டுமொத்த பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும். உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். எதிர்காலத்திற்கான கவனமான திட்டங்களை உருவாக்குங்கள். தொழில் வல்லுநர்கள் பயணம் செய்ய வேண்டிருக்கும். முதலாளி அல்லது சக ஊழியர்களைப் பற்றி வதந்திகளைத் தவிர்க்கவும். செயல்திறனை மேம்படுத்த மூத்தவர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவை பெறவும். உடல்நலப் பிரச்சனைகளை புறக்கணிக்காதீர்கள். ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கத்தை பராமரிக்கவும். சுய கவனிப்புடன் வேலையை சமநிலைப்படுத்தவும்.

மீனம்: தம்பதிகள் ஒன்றாக ஆழமான அன்பையும், மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிப்பார்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். அதேபோல், செலவுகளும் அதிகரிக்கும். எனவே பணத்தை கவனமாக கையாளுங்கள். முழுமையான திட்டமிடல் இல்லாத கூட்டாண்மைகளில் நுழைவதைத் தவிர்க்கவும். வணிக உரிமையாளர்கள் புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு நன்கு திட்டமிட வேண்டும். ஊழியர்கள் சம்பள உயர்வு மற்றும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள். உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு வலுவாக இருக்கும்.

