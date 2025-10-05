ETV Bharat / spiritual

மேஷம் முதல் மீனம் ராசி வரை இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? வாங்க ஒரு ரவுண்டு பாக்கலாம்!

அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான முதல் அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் பலனை இங்கு காணலாம்.

October 5, 2025

மேஷம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் ஒன்றாக தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திருமண வாழ்க்கையில் தேவையற்ற வாதங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, கவனமாக திட்டமிடுதல் அவசியம். வியாபாரத்தில் முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பு கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும்.

வேலையில் இருப்பவர்கள் புதிய பணிகளைக் கையாளவும், தங்கள் திறன்களை மேம்படுத்தவும், புதிய நபர்களுடன் இணைவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். கவனச்சிதறல்கள் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியத்தில் சீரான உணவு பழக்கத்தை பின்பற்றவும். சரியான சுகாதாரத்தை பராமரிக்கவும். வேலை, உறவுகள், நிதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தை சமநிலைப்படுத்துவும்.

ரிஷபம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் சாதாரணமாக இருக்கும். காதல் உறவில் இருக்கும் தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பார்கள். நிதி ரீதியாக, கவனமாக திட்டமிடுதல் வேண்டும். தேவையற்ற வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். தொழில் முயற்சிகளுக்கு கடின உழைப்பு தேவைப்படும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் சிறந்த முடிவுகளை அடைய தங்கள் பணிகளை கவனமாக திட்டமிட வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியத்ததைப் பொறுத்தவரை சிறிய சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும்.

மிதுனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். தெளிவு இல்லாமல் தங்கள் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவது குழப்பத்தை உருவாக்கக்கூடும். இல்வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிறிய பிரச்சினைகள் சற்று மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். தேவையற்ற பதற்றத்தைத் தவிர்ப்பது முக்கியம். உங்கள் பொறுப்புகள் மற்றும் தொழில் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

வணிகர்கள் வளர்ச்சியையும், முன்னேற்றத்தையும் காணலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பதவிகளுக்கான வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். சமூக மற்றும் ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியைக் காண்பீர்கள். சீரான மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது இந்த வாரத்தை நன்கு வழிநடத்த உதவும்.

கடகம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். திருமண வாழ்வில் ஏற்படும் பிரிவுகளை புரிதலுடன் தீர்க்க முடியும். கடந்த கால பிரச்சனைகளை கொண்டு வருவதைத் தவிர்க்கவும். மத அல்லது ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் நேரத்தை செலவிட நேரிடும். நிதி ரீதியாக, அரசாங்க திட்டங்கள் உங்களுக்கு பயனளிக்கலாம். தொழில் முயற்சிகள் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் சொந்த பொறுப்புகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நேரத்தையும், பணிகளையும் கவனமாக நிர்வகிப்பது நல்லது.

சிம்மம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சில பதற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். தம்பதிகளுக்கு நல்லிணக்கத்தை பராமரிக்க பொறுமையும், புரிதலும் தேவைப்படும். பணிகளை கவனமாக முடிப்பதிலும், தடைகளை சமாளிப்பதிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த நபர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மற்றவர்களை நம்புவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் பணிவுடன் இருந்து சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். கவனத்தை திசைதிருப்பும் நண்பர்களிடமிருந்து விலகி இருப்பது அவசியம். அலட்சியம் காரணமாக ஆரோக்கியத்தில் மன அழுத்ததம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே பழக்க வழக்கங்களை கவனித்துக்கொள்வது மற்றும் சுய கவனிப்பு முக்கியம்.

கன்னி: இந்த வாரம் சில குழப்பங்கள் மற்றும் சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் தேவையற்ற அபாயங்களைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் சொந்த முயற்சிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மற்றவர்கள் உங்களின் மீது செலுத்தும் அழுத்தத்தின் கீழ் வேலை செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.

உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வுகளைப் பெறலாம். ஆனால், விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் மற்றும் பொறுப்புகளை கவனமாக கையாள வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் நேரத்தை திறம்பட பயன்படுத்த வேண்டும். அலட்சியம், வருத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும். மன அழுத்தம் உங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்புள்ளது.

துலாம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் சிறிய வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். காதல் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள். ஆபத்தான முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தவும். தொழில் முயற்சிகள் வெற்றியை கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளது. புதிய வணிகத் திட்டங்களைத் தொடங்குவது நன்மைக்கு வழிவகுக்கும்.

உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பதவிகளுக்கான வாய்ப்புகளையும் பெறலாம். தொழில்முறை படிப்புகளைத் திட்டமிடும் மாணவர்கள் தங்கள் நேரத்தை புத்திசாலித்தனமாக ஒழுங்கமைக்க வேண்டும். கவனச் சிதறல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். உறவுகள், நிதி, வேலை மற்றும் படிப்புகளை பொறுமையுடனும் கவனத்துடனும் நிர்வகிப்பது இந்த வாரத்தை மிகவும் சிறந்ததாகவும், தேவையற்ற மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவும்.

விருச்சிகம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது. காதலில் இருக்கும் தம்பதிகள் தங்கள் உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவார்கள் மற்றும் நெருக்கத்தை அனுபவிப்பார்கள். திருமணமானவர்கள் எச்சரிக்கையாகவும், பொறுமையாகவும் இருக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தில் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க சேமிப்பு அவசியம். மாணவர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பின் முடிவுகளைக் காண்பார்கள். ஆரோக்கியம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். எனவே வேலை மற்றும் நல்வாழ்வை சமநிலைப்படுத்துவது நல்லது.

தனுசு: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். காதலில் இருக்கும் தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியையும் தரமான நேரத்தையும் ஒன்றாக அனுபவிப்பார்கள். திருமண வாழ்க்கையில், குடும்பம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் காரணமாக வாக்குவாதங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். நிதி ரீதியாக, நிலம் அல்லது சொத்து முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் பெறலாம்.

வணிகத்தில், அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து, அனுபவம் வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து வழிகாட்டுதலைப் பெறுங்கள். மாணவர்கள் போட்டிகளில் அல்லது பயணங்களில் பங்கேற்கலாம். கவனக்குறைவு வயிற்று பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துங்கள். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.

மகரம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். திருமண வாழ்க்கையில் புரிதலை வலுப்படுத்த, வாழ்க்கைத் துணையுடன் வேலையையும் நேரத்தையும் சமநிலைப்படுத்துவது முக்கியம். திட்டமிடப்படாத செலவுகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். தேவையற்ற செலவுகள் மற்றும் வாக்குறுதிகளைத் தவிர்க்கவும்.

உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு பெற வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மாணவர்கள் படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கலாம். தினசரி வழக்கத்தில் யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சியை சேர்க்கவும்.

கும்பம்: இந்த வாரம் உங்கள் செயல்களை நன்கு ஆலோசிப்பது மிகவும் அவசியம். தம்பதிகள் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து, ஒருவருக்கொருவர் நேரம் கொடுக்க வேண்டும். திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். இருவரும் ஒருவருக்கொருவருடனான தருணங்களை மகிழ்சியாக அனுபவிக்கலாம். வெளியூர் செல்லவும் வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதிகரித்து வரும் செலவுகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும்.

மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழிலில் ஏற்ற, தாழ்வுகள் இருக்கலாம். தவறுகள் அல்லது ஏமாற்றங்களைத் தவிர்க்க முடிவுகளை இருமுறை சரிபார்க்கவும். சிறிய உடல்நலப் பிரச்சினைகளை நிர்வகிக்க உதவும். ஊட்டச்சத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். ஆரோக்கியமான பழக்கங்களை பராமரிக்கவும். வேலை, படிப்புகள், உறவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை கவனிப்பு மற்றும் பொறுமையுடன் சமநிலைப்படுத்துவது வாரத்தை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தும்.

மீனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். காதலில் உள்ள தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியான தருணங்களையும், தரமான நேரத்தையும் ஒன்றாக அனுபவிப்பார்கள். திருமண வாழ்க்கையில் சிறிய வாக்குவாதங்கள் கருத்து வேறுபாடுகளை உருவாக்கக்கூடும். வணிகர்கள் புதிய திட்டங்கள் மற்றும் மற்றவர்களின் ஆதரவிலிருந்து பயனடையலாம்.

மாணவர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். ஆரோக்கியத்திற்கு கவனம் தேவை. படிப்பு அல்லது தொழிலில் அதிக நம்பிக்கையைத் தவிர்க்கவும். நிதிகளை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கவும். ஒரு வெற்றிகரமான வாரத்திற்கு வேலை, உறவுகள் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு சீரான அணுகுமுறையைப் பராமரிக்கவும்.

