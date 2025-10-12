ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சகலமும் கைகூடும் - உங்க ராசிக்கு இந்த வாரம் எப்படி?

அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான முதல் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வரையிலான 12 ராசிகளின் வார ராசிபலனை இங்கு காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2025 at 8:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இந்த வாரம் தம்பதிகள் தேவையற்ற வாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். திருமண வாழ்க்கையில் சில குழப்பங்கள் ஏற்படக்கூடும். நிதி ரீதியாக செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. விலையுயர்ந்த ஆடைகள், வாகனங்கள் அல்லது பிற ஆடம்பர செலவுகளுக்கு கவனமாக திட்டமிட வேண்டும். முடிவுகளை சிந்தித்து எடுப்பது நல்லது. மாணவர்கள் நேரத்தை வீணடிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. அவசரமான பணிகளைத் தவிர்த்து, உடல்நலப் பிரச்சினைகளை உடனடியாக நிவர்த்தி செய்யுங்கள். மன அழுத்தத்தை புத்திசாலித்தனமாக நிர்வகிக்கவும். சீரான வழக்கத்தை பராமரிக்கவும்.

ரிஷபம்: காதல் உறவில் உள்ள தம்பதிகள் இனிமையான மற்றும் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை ஒன்றாக அனுபவிப்பீர்கள். திருமணமான தம்பதிகள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். பதவியில் இருப்பவர்கள் அலுவலக அரசியலில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். உடல் நலத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம், ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, பொறுமை, கவனம் மற்றும் கவனிப்பு ஆகியவை முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.

மிதுனம்: காதல் உறவில் இருக்கும் தம்பதிகள் மூன்றாம் நபரின் தலையீட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஆரோக்கியமான பிணைப்பை பராமரிக்க சிறந்த கருத்து பரிமாற்றம் மற்றும் பொறுமை முக்கியம். திருமண வாழ்க்கையில் குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட பதட்டங்கள் எழலாம். ஒற்றுமையைக் காத்துக்கொள்ள பொறுமையுடன் மோதல்களை எதிர்கொள்ளவும். நிதி ரீதியாக உங்கள் நிலைமை மேம்படும். வணிகர்கள் கூட்டாண்மைகளில் அவசரப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் மூத்தவர்களிடமிருந்து வழிகாட்டுதலைப் பெற வேண்டும். மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும், கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

கடகம்: திருமண வாழ்க்கையில் சில பதற்றங்கள் உருவாக்கக்கூடும். எனவே, சூழ்நிலைகளை அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் கையாளுங்கள். வீட்டு பழுதுபார்ப்பு, புதுப்பித்தல் காரணமாக சில மன அழுத்தங்கள் ஏற்படலாம். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். வணிகர்கள் புதிய யோசனைகள் அல்லது திட்டங்களை முயற்சிக்கலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களின் வார்த்தைகளிலும், செயல்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் கவனத்தை சிதறவிடாமல் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்.நோயைத் தடுக்க ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும்.

சிம்மம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். காதலில் உள்ள தம்பதிகள் தங்கள் உறவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். திருமண வாழ்க்கையில் தேவையற்ற மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். எனவே, பணிகளை புத்திசாலித்தனமாக கையாளுங்கள். சேமிப்பை கவனமாக திட்டமிடுங்கள். நிலுவையில் உள்ள ஒப்பந்தங்களை முடித்து, லாபத்தை கொண்டு வருவதன் மூலம் வணிகர்கள் பயனடைவார்கள். அரசுத் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் நன்மைகள் பெறுவார்கள். குடும்ப ஆதரவு வலுவாக இருக்கும்.

கன்னி: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் புதிய தொடக்கங்கள் ஏற்படும். திருமண வாழ்க்கையில் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். கருத்து வேறுபாடுகளை பொறுமையுடனும், அமைதியுடனும் கையாள வேண்டும். நிதி ரீதியாக, நீங்கள் சில நன்மைகளைப் பெறலாம். தொழில் முடிவுகள் நேர்மறையாக இருக்கும். ரகசிய தகவல்களைப் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். ஆரோக்கியத்தில் சிறிய பிரச்சினைகளை சந்திக்கலாம். தேவையற்ற பயணங்களை கட்டுப்படுத்தவும்.

துலாம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக சொத்துக்களில் வரும் ஆதாயங்கள் சாதகமாக இருக்கும். அரசாங்க திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது நன்மைகளைத் தரக்கூடும். அனைத்து திட்டங்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியம் சற்று பலவீனமாக இருக்கும். குடும்பத்துடன் பயணம் மேற்கொள்ள நேரிடும். இந்த வாரம் நல்வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும்.

விருச்சிகம்: இந்த வாரம் கவனமாக திட்டமிடல் மற்றும் சிந்தனை முடிவுகள் தேவை. காதல் உறவில் உள்ள தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் கவனம் செலுத்துவார்கள். திருமண வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். கருத்து வேறுபாடுகளை அமைதியாக கையாள வேண்டும். நிதி ரீதியாக, முக்கிய பரிவர்த்தனைகளுக்கு கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும். நீண்ட கால பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் நன்மை பயக்கும். வணிகர்கள் தற்போதைய வேலையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வேலையில், சில அழுத்தங்கள் ஏற்படலாம். ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

தனுசு: கவனமாக திட்டமிடல் மற்றும் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் தேவை. திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகளைக் கொண்டு வருவதைத் தவிர்க்கவும். நிதி ரீதியாக செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். எந்தவொரு நிதி முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கு முன் கவனமாக சிந்தியுங்கள். தவறான நபரை நம்புவது இழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலையில் அவசரப்படுவதைத் தவிர்க்கவும். ஊழியர்களுக்கு தங்கள் முயற்சிகளால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துகொள்ள வேண்டும்.

மகரம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் சந்தேகங்கள் அல்லது குழப்பங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நிதி ரீதியாக சில பதற்றம் தோன்றலாம். எனவே, எந்தவொரு முதலீடுகளையும் செய்வதற்கு முன்பு கவனமாக சிந்தித்து ஆலோசனை பெறுங்கள். சொத்தில் முதலீடு செய்வதும் நல்ல பலன்களைத் தரும். தொழிலில் சிறிய சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். வணிகத்தில் முன் வாய்ப்புகளை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். ஊழியர்கள் அல்லது வேலை தேடுபவர்கள் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்.புதிய படிப்புகள் அல்லது உயர்கல்வி நன்மை பயக்கும்.

கும்பம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு இனிமையாகவும், சாதகமாகவும் இருக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் வேலை காரணமாக மன அழுத்தத்தை உணரலாம். நிதி ரீதியாக உங்கள் நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும். புதிய திட்டங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். பணியில் உங்கள் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். சக ஊழியர்களுடன் தேவையற்ற மோதல்களைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் படிப்பில் மன அழுத்தத்தை உணரலாம். ஆனால், ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் சிக்கல்களை தீர்க்க முடியும். ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும்.

மீனம்: இந்த வாரம் உங்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். காதலில் உள்ள தம்பதிகள் ஒன்றாக தரமான நேரத்தை செலவிட நேரிடும். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நிதி ரீதியாக, முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கக்கூடும். புதிய திட்டங்கள் அல்லது முயற்சிகளுக்கு கூடுதல் பணம் தேவைப்படும். வேலையில், உங்கள் யோசனைகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் கவனிக்கப்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆரோக்கியத்தை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்த்து, சீரான வழக்கத்தை பராமரிக்கவும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RASI PALANTAMIL RASI PALANவார ராசிபலன்WEEKLY HOROSCOPEWEEKLY RASI PALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.