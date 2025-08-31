மேஷம்: இந்த வாரம் பெரும்பாலும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். காதலர்களுக்கு இடையே உறவு மேம்படும். திருமணமானவர்கள் வாழ்க்கையில் சிறிது பிரச்சனை ஏற்படலாம். ஆகையால், வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். இந்த வாரம் பங்கு முதலீடுகளிலிருந்து பயனடையலாம். ஆனால், கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.
பொறுமையின்மை காரணமாக, வேலையில் தவறுகள் ஏற்படலாம். இது விமர்சனத்திற்கு வழிவகுக்கும். மாணவர்கள் படிக்கும்போது கவனச்சிதறல் மற்றும் பதற்றத்தை உணர்வார்கள். ஆகவே கல்வியில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் நபர்கள், உழைப்பு ஏற்ற பலனை அடைவார்கள். வேலை, ஓய்வு மற்றும் தனிப்பட்ட உறவு என அனைத்திற்கும் நேரத்தை சமநிலைப்படுத்தினால், இந்த வாரம் சிறப்பாக அமைய உதவும்.
ரிஷபம்: இந்த வாரம் கலவையான முடிவுகளை எதிர்பார்க்கலாம். திருமண வாழ்க்கையில், வாழ்க்கைத் துணையின் பேச்சை கேட்டு நடந்தால் தவறான புரிதல்களை தவிர்க்க முடியும். காதல் உறவில் உள்ளவர்கள் இடைவெளியையும், விலகலையும் எதிர்கொள்ள நேரிடும். சிக்கல்களை அமைதியாக தீர்க்க முயற்சிக்கவும். நிதி நிலைமை எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். ஆனால், ஆடம்பர பொருட்கள் அல்லது தேவைகளுக்கு அதிக செலவு செய்ய நேரிடும். ஆகையால், சொத்து அல்லது நிலம் வாங்குவது குறித்து சிந்திக்கவும்.
தொழிலில் நிலையான முயற்சி தேவை. முக்கியமான பணிகளுக்கு மற்றவர்களை அதிகம் நம்ப வேண்டாம். இந்த வாரம் பதவி உயர்வு வரலாம், ஒருவேளை அது இடமாற்றத்துடன் கூடியதாகவும் இருக்கலாம். கவனச்சிதறல் காரணமாக, மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த சிரமப்படலாம். போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு, கூடுதல் அர்ப்பணிப்பு தேவை. தேவையற்ற சிந்தனையால், உடல்நலம் பாதிக்கக்கூடும். கவலைகளை விலக்கி விட்டு வெளியே செல்ல முயற்சி செய்யுங்கள். மேலும், ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பது சிறந்தது.
மிதுனம்: இந்த வாரம் ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்த கலவையான வாரம். காதல் உறவில் உள்ள இடைவெளியைத் தடுக்க ஈகோவினால் ஏற்படும் மோதல்களை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த வாரம் திருமண வாழ்க்கை மேம்படும், குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். பல்வேறு ஆதாயங்களிலிருந்து வருமானம் கிடைக்கும். இது உங்கள் சேமிப்புகளை வலுப்படுத்த உதவும். உங்கள் மனம் கவர்ந்த ஒருவருக்காக பரிசு வாங்க பணத்தை செலவிடலாம்.
பணியில் பதவி உயர்வு பெறலாம் மற்றும் அவர்களின் மேலதிகாரிகளுடன் சிறந்த உறவுகளை உருவாக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் வாய்ப்பையும் நீங்கள் பெறலாம். யோகா அல்லது தியானம் செய்வது உடலுக்கும், மனதுக்கும் நல்லது.
கடகம்: இந்த வாரம் ஆலோசித்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம். காதலர்கள், உங்கள் துணையுடன் எதிர்கால திட்டம் குறித்து விவாதிக்கலாம். திருமணமான நபர்கள் தங்கள் மனைவியின் உடல்நிலை குறைவு காரணமாக மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடும். நிதி ரீதியாக, நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், செலவுகளும் அதற்கு சமமாக உயரக்கூடும்.
வணிகம் அல்லது சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய சாதகமான நேரம். வேலைகளை மாற்றுவதற்கு இது சரியான நேரம் அல்ல. எனவே, வேறு எங்கும் வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பதை தவிர்க்கவும். தற்போதைய பொறுப்புகளை சரியான நேரத்தில் முடிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பில் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பார்கள். அதனால், தேர்வுகளில் வெற்றி பெறலாம். வேலையுடன் உங்கள் ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் செலுத்துங்கள். அலட்சியப்படுத்தினால் சிறிய பிரச்சினைகள் மோசமடையக்கூடும்.
சிம்மம்: இந்த வாரம் சற்று சுமாராக இருக்கும். கவனக்குறைவான வார்த்தைகள் உங்கள் துணையின் உணர்வுகளை புண்படுத்தலாம். அது மோதல்களை ஏற்படுத்தும். நிதி ரீதியான விஷயங்கள் நிலையானதாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் செலவுகள் குறையாது. முதலீடுகளை பற்றி திட்டமிடும்போது, அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
வேலையில் பணிச்சுமையை அதிகமாக உணரலாம் மற்றும் தொழில் மாற்றங்களைச் செய்வது பற்றி சிந்திக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமப்படலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராக ஒரு நல்ல வாய்ப்புள்ளது. ஓய்வெடுக்கவும் நேரம் ஒதுக்குங்கள் இல்லையெனில் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் எழக்கூடும்.
கன்னி: இந்த வாரம் மகிழ்ச்சியாகவும், பயனுள்ளதாகவும் தெரிகிறது. காதல் வாழ்க்கையில் தவறான புரிதல்களைத் தவிர்க்க ஒருவருக்கொருவர் நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். திருமண வாழ்க்கையில் ஒற்றுமையைக் காக்க வேண்டும், வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க தங்கள் வார்த்தைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த வாரம் வருமானம் நன்றாக இருக்கும். உங்களுடைய பணம் வேறு எங்காவது மாட்டிக்கொண்டு இருந்தால், அதனை மீட்டெடுக்கலாம். நீண்ட கால திட்டத்தில் முதலீடு செய்வது நன்மை பயக்கும். வேலையில் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் உங்களது முயற்சிகள் அங்கீகரிக்கப்படும். உங்கள் அர்ப்பணிப்பை அனைவரும் பாராட்டுவார்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகுவீர்கள்.
துலாம்: இந்த வாரம் சராசரியாக இருக்கும். காதலர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உணர்வுகளுக்கு போதுமான முக்கியத்துவம் கொடுக்காவிட்டால், தவறான புரிதல்கள் எழக்கூடும். திருமண வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகளை சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் செலவுகளை கவனமாக திட்டமிட்டு, அதிகமாக செலவு செய்வதை தவிர்க்கவும். நீங்கள் பங்குச் சந்தையில் ஈடுபட்டிருந்தால், இந்த வாரம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தவும். வேறு சூழலில் அல்லது நகரத்தில் படிப்பது கூட சிறந்தது. உடற்பயிற்சி மற்றும் காலை நடைப்பயிற்சி செய்வது நல்லது.
விருச்சிகம்: இந்த வாரம் சவால்கள் நிறைந்தது. காதல் உறவை பாதுகாக்க சிறிய விஷயங்களுக்கு எல்லாம் வாக்குவாதம் செய்வதை தவிர்க்கவும். கடந்தகால பிரச்சினைகள் தீர்க்கத் தொடங்கும் போது, திருமண வாழ்க்கை மேம்படும். புதிய ஆதாரங்களிலிருந்து வருமானத்தை அதிகரிக்க முயல்வீர்கள். இதனால் நிதி நிலைமை மேம்படும். வணிக உரிமையாளர்கள் மேலும் வளர்ச்சியடைவீர்கள்.
பணியில் இருப்பவர்கள் சிறந்த சாதனைகளை புரியலாம். நிலம் தொடர்பான விஷயம் லாபத்தை தரும். வேலை தொடர்பான கவலைகள் குறையும். மாணவர்கள் சற்று மன அழுத்தத்தை உணரலாம். ஆனால், படிப்பில் கவனம் செலுத்தினால், நல்ல முன்னேற்றம் அடைவார்கள். பயணத்தின் போது ஆரோக்கியத்தைப் புறக்கணிப்பதை தவிர்க்கவும்.
தனுசு: இந்த வாரம் இலகுவாக செல்லும் வாரமாக இருக்கும். காதல் துணையிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகளைப் பெறலாம். உங்களைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும் எந்த ஒரு விஷயமும் சரியாகும் வாய்ப்புள்ளது. திருமண உறவில், மூன்றாம் தரப்பினரை ஈடுபடுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். அது நிலைமையை மோசமாக்கும். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும், ஆனால் செலவை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். இந்த நேரத்தில் கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.
வணிக உரிமையாளர்கள் மற்றவர்களை நம்புவதில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அது இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். முடிவுகளை எடுக்கும் போது ஆலோசித்து கவனமாக எடுங்கள். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு நற்பெயர் கிடைக்கும். சக ஊழியரின் உதவி உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு கை கொடுக்கும். மாணவர்கள் மன ரீதியாக திசை திருப்பப்படுவது, அவர்கள் படிப்பை பாதிக்கும். போட்டித் தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு மன நிம்மதியும், நல்ல தெளிவும் கிடைக்கும். பொறுப்புகளை சரியாக கையாளுவதில் கவனம் செலுத்துவது போல் உடலை கவனித்துக் கொள்வதும் அவசியம்.
மகரம்: இந்த வாரம் சற்று நிச்சயமற்றதாக இருப்பதாக உணரலாம். காதல் உறவு மற்றும் திருமண உறவில் உள்ளவர்கள் பதற்றத்தை சந்திக்க நேரிடும். ஆகையால், வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். இந்த வாரம் உங்கள் செலவுகள் உயரக்கூடும். எந்தவொரு முதலீடுகளையும் கவனமாகவும் முழுமையாகப் புரிந்துகொண்ட பின்னரே செய்யுங்கள். வணிக உரிமையாளர்கள் நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது. கல்வியில் ஏற்படும் சவால்களை சரி செய்ய உங்கள் வழிகாட்டிகளின் உதவியைப் பெறலாம். இந்த வாரம் உடல்நலம் சற்று பலவீனமாக இருக்கலாம். அந்த அறிகுறிகளை புறக்கணிக்கவோ அல்லது சிகிச்சையை தாமதப்படுத்தவோ வேண்டாம்.
கும்பம்: இந்த வாரம் கலவையான பலன்களைத் தரும். காதலில் ஏற்படும் சந்தேகம் உறவுகளில் மோதல்களை உருவாக்கக்கூடும். ஆகையால், தவறான புரிதல்களை தவிர்க்கவும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருவரையும் கவனிக்க வேண்டும். இல்லையெனில், அது உணர்வுப்பூர்வமான இடைவெளியை ஏற்படுத்தும். கொடுத்த பணம் திருப்பி கிடைத்தாலும், அது செலவாகிவிடும்.
சொத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு, விவரம் தெரிந்த நபரின் ஆலோசனையுடன் செய்யப்பட வேண்டும். முன்பின் தெரியாதவர்களை நம்புவது சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்பதால் வியாபாரத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள், கடன் வாங்குவதை தவிர்க்கவும். பணியில் முக்கிய முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும். மாணவர்கள் ஜாலியா இருப்பதற்கும் அதிக நேரம் செலவிடுவது, அவர்களின் படிப்பை தொந்தரவு செய்யலாம். நீங்கள் போட்டிகளுக்கு தயாராகிறீர்கள் என்றால், அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மீனம்: இந்த வாரம் சிறிது கவனமாக முடிவெடுக்கவும். திருமண வாழ்க்கையில் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சனை சரியாகி உறவு மேம்படும். காதல் உறவில் உள்ளவர்கள் கோபம் கொண்டால், அது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும். ஆகையால் அமைதியாகவும், பொறுமையாகவும் இருக்கவும். செலவுகளை உன்னிப்பாகக் கவனிக்கவும். ஏனென்றால், திட்டமிடப்படாத செலவுகள் அதிகம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. கடன் அல்லது முதலீடு செய்வதற்கு முன் ஒருமுறைக்கு இருமுறை சரிபார்க்கவும்.
பணியிடத்தில் உங்கள் முதலாளியின் ஆலோசனையை கேட்பது நல்லது. வேலை தேடும் நபர்களுக்கு, சிறப்பான வாய்ப்பு தேடி வரும். மாணவர்களுக்கு படிப்பை விட, சுற்றுலா செல்வதில் அதிக ஆர்வம் இருக்கும். ஆனால், படிப்புக்கு படிப்புக்கு கொடுப்பது அவசியம். பொறுப்புகளை நிர்வகிக்கும் போது, உங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் கவனித்துக்கொள்வது அவசியம்.