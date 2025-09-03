மேஷம்: இன்று உங்கள் உள்ளுணர்வுகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவீர்கள். அதனால் நீங்கள் அனைத்து திட்டங்களையும் சிறந்த வகையில் அமைப்பீர்கள். இன்று மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். எனினும் சிறிது ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால் அது குறித்து கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை.
ரிஷபம்: கனவுகளில் மிதந்து கோட்டை கட்டுவதை விட, நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவது நல்லது. அலுவலகத்தில் மேலதிகாரியிடமிருந்து தொந்தரவு இருக்கலாம். எந்த முடிவு எடுப்பதற்கு முன்பும் நன்றாக சிந்தித்து செயல்படவும்.
மிதுனம்: எதிர்ப்பாலினத்தவரிடம் உங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்வதன் மூலம், நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். அரசு துறையில் இருப்பவர்கள், மேலதிகாரியிடமிருந்து ஊக்கமும், உதவியும் பெறுவார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் எந்தவிதமான பிரச்சனையும் எதிர்கொண்டு தீர்த்து விடுவார்கள்.
கடகம்: அலுவலகத்தில் நீங்கள் செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். அதே நேரத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் சில கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டாலும், அதிலிருந்து விலகி பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன், நேரத்தை செலவிடுவதற்காக பணியை விரைந்து முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களுக்கு பயணம் செய்வது மிகவும் பிடிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன், பயணம் மேற்கொள்வதற்கான திட்டம் ஒன்றை வகுக்கும் சாத்தியக்கூறு உள்ளது. கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள், அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவார்கள்.
கன்னி: நீங்கள் இன்று, குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, செயல் புரிவீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: உங்களது போட்டியாளர்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமை படும் நிலையில் இருப்பார்கள். உங்கள் வெற்றியை தடுக்கவும் உங்களது புகழை குறைக்கவும் அவர்கள் விரும்புவதால், எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். அவர்களுடன் மோதல் போக்கை கடைப் பிடிப்பதற்கு பதிலாக, அவர்களது பின்புலங்களை அறிந்து கொண்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். உங்கள் வாழ்க்கையில் தோன்றும் புதிய காதல் உறவால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்.
விருச்சிகம்: புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். குறிப்பாக உங்களது ஆளுமைப் பண்பை அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள். மேலதிகாரியிடமிருந்து ஊக்கமும், உதவியும் பெறுவார்கள்.
தனுசு: உங்கள் மனநிலையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு உங்கள் தோற்றத்திலும் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களது புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள்.
மகரம்: பல்வேறு வழிகளில் இருந்து பணவரவு இருக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக அவை அனைத்தும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் கைக்கூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்க கூடும். அதனால் அது தொடர்பான விவரங்களை சேகரித்து, கடன் விண்ணப்பம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: ஒரு நல்ல நாள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. நீங்கள் உங்கள் அனைத்து வேலைகளையும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளாகவே சிறப்பாக செய்து முடித்து விடுவீர்கள். குடும்பத்துடன் விடுமுறைக்காக வெளியில் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். உங்களது நெடுநாள் ஆசையை இன்று நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.