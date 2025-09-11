தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் நாள் இன்று... எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 11, 2025 at 6:47 AM IST
மேஷம்: மலரும் நினைவுகள் உங்கள் மனதை ஆக்கிரமிக்கும். உங்களது கனிவான தன்மை மற்றும் இளகிய மனத்தை பார்த்து மற்றவர்கள் உங்களை வசம் நிற்பார்கள். நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் செலவழித்து, பணத்தை சேமிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: நீங்கள் சொல்வதைக் அனைவரும் கேட்க வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். உங்கள் உறுதியான நிலைப்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. புதிய பணிகள் மற்றும் புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள இது சாதகமான நாள் அல்ல. அதனால் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: நீங்கள், அனைத்து செயல்களையும், சிறந்த வகையில் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புபவராக இருப்பீர்கள். உங்கள் செயல் திறன் முழுவதும், ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி இருக்கும். அதனால், நீங்கள் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம்.
கடகம்: நீங்கள் புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டு, அவர்களுடன் இனிமையாக பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். இருப்பினும் உங்கள் மனதில் சிறிது கவலை இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினர் உங்களை புரிந்து கொள்ளும் நாள் விரைவில் வரும்.
சிம்மம்: உங்கள் உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஈகோ தடையாக இருக்க இடம் கொடுக்காதீர்கள். காதல் வயப்படுவதற்கு சிறப்பான நாளாக இருக்கும். இருப்பினும், அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பு, உங்கள் ஈகோவை புறம் தள்ளுங்கள்.
கன்னி: ஒரு இனம் புரியாத பயம் உங்கள் மனதை வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். நேரம் ஆக ஆக, இந்த பயம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் வெளிநாட்டு நண்பர்களுக்காக, அதிகம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணத்தை சிந்தித்து செலவிடுங்கள்.
துலாம்: ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் காப்பீட்டு திட்டங்களில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு பண வரவு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் குழந்தைகள் புதிய உயரத்தை எட்டுவார்கள். இது உங்கள் மனதுக்கு பெருமை அளிக்கும் விஷயமாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்களுக்கு இன்று எரிச்சலும் கோபமும் அதிகம் ஏற்படக் கூடும். அது வரக் கூடிய அதிர்ஷ்டத்தை பாதிக்கும். சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. ஆனால், மாலையில் நிலைமையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு, நீங்கள் அமைதியாகவும், நிம்மதியாகவும் உணரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தனுசு: ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களது உழைப்பினால் உயர்வை காணும் நாளாக அமையும். நீங்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள். நிதிரீதியாக சிறந்த நாளாக அமையும்.
மகரம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் மகிழ்ச்சிக்காக செய்த தியாகம் எல்லாம் பயனிளிக்கும். கடுமையான பணிகளையும் செய்து முடித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் நாளாக இருக்கும்.
கும்பம்: சிக்கலான விஷயங்களையும், நீங்கள் மிக எளிதாக கையாள்வீர்கள். இதனால் மற்றவர்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்கும் நிலை வந்தாலும் அதை சிறந்த முறையில் கையாள்வீர்கள். பலவீனங்களை வலிமையாக மாற்றும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மீனம்: நீங்கள் தன்னம்பிக்கை குறைவாகவோ, குழப்பமாகவோ காணப்படலாம். இது நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளில் எதிரொலிக்கும். அன்றாட வேலைகளில் கவனம் செலுத்தவும். சர்ச்சைக்குரிய அல்லது பெரிய திட்டங்களை தவிர்க்கவும்.