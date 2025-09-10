‘நான் வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ’... இன்று அதிரடியாக வெற்றி பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்!
செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 10, 2025 at 7:05 AM IST
மேஷம்: உங்களிடம் இருப்பதை வைத்து சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக் கொள்ளும் நாள் இன்று. எது நடந்தாலும் நன்மைக்கே என்ற மன பக்குவத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
ரிஷபம்: இன்றைய நாள் மகிழ்ச்சியாக தொடங்கும். திருவிழாக்களில் கலந்துகொள்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. சற்று கவனத்துடன் அனைத்து முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டும். உங்களின் எண்ணங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும் நாளாக இன்று இருக்கும்.
மிதுனம்: வேலை பளு காரணமாக கவலையாக காணப்படுவீர்கள். வாழ்க்கை துணையுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். இருப்பினும், வேலைக்கும், குடும்பத்திற்க்கும் இடையே சரியான நேரத்தை ஒதுக்குவதன் மூலம் இரண்டையும் சிறப்பாக சமாளிக்க முடியும்.
கடகம்: பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்துடன் நேரம் செலவழிப்பது மன நிம்மதியை தேடி தரும். மாலை நேரத்தில் நண்பர்களுடன் உணவகம் சென்று சாப்பிடும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
சிம்மம்: மற்றவர்களுக்கு உதவி புரியும் உங்கள் குணத்தால் இன்று ஒரு நல்லது நடக்க உள்ளது. நாளின் பிற்பகுதியில் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு தெளிவு பிறக்கும். கடினமாக உழைத்து ஒரு விஷயத்தை சாதிப்பீர்கள்.
கன்னி: உங்களின் தைரியமான முடிவுகளால் மற்றவர்களை கவருவீர்கள். எனினும் சில இடர்ப்பாடுகள் இருப்பதால் கவனமாக சிந்தித்து அனைத்து முடிவுகளையும் எடுப்பீர்கள். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
துலாம்: உங்களின் அன்புக்குரியவர்களிடம் காதலை வெளிப்படுத்த விரும்புவீர்கள். உங்களின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்காக தோற்றத்தை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் இறங்குவீர்கள். உங்களை நேசிப்பவர்களிடம் உங்கள் கடந்த கால மகிழ்ச்சியான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: கணவன் மனைவிக்கு இடையே மன ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் திறமையினால் அனைவராலும் பாராட்டப்படுவீர்கள். அனைவரின் கவனத்தை ஈர்க்க வாய்ப்பு உள்ளது. அனைத்து செயல்களிலும் வெற்றி அடைய நன்னாளாக அமையும்.
தனுசு: வணிக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களின் நிதி விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும். வெற்றியைக் கொண்டாடும் நாளாக இன்று அமையப் பெறலாம்.
மகரம்: உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக்கொள்ள அதிகம் உழைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதிக வேலைப்பளுவினால் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அதிருப்தி ஏற்படும். அலுவலக உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவதுடன், எதிரிகளைத் தோல்வியுறச்செய்வீர்கள். இன்று நீங்கள் அதிரடி வெற்றி பெற்று அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்துவீர்கள்.
கும்பம்: வாழ்க்கையில் நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். பிரிந்த நண்பர்கள் ஒன்று கூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் பேச்சு திறமையால் வெற்றி உங்கள் வசப்படும். உங்கள் போட்டியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மட்டுமின்றி எதிரிகளும் உங்கள் திறமையை பாராட்ட வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: வேலைப்பளு மிகுந்த நாளாக இருக்கும். போட்டி மனப்பான்மை காரணமாக அனைவரைவிடவும் அதிகம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும். உங்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கப்பெறும் நன்னாளாக அமையும்.