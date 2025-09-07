கடின உழைப்பால் பாராட்டைப் பெறப்போகும் ராசிக்காரரா நீங்கள்? - உங்கள் ராசிக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 7, 2025 at 7:15 AM IST
மேஷம்: இன்று மிகவும் ஆரோக்கியமாக உணர்வீர்கள். இன்றைய நாளில் சுற்றுப்புறத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதால் மனதில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். சோர்வில்லாமல் சுறுசுறுப்பாக பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
ரிஷபம்: சாதுர்யமான பேச்சால் வியாபார ஒப்பந்தங்களை எளிதில் முடிப்பீர்கள். காலையில் சுறுசுறுப்பாக பணிகளை தொடங்கினாலும் நாளின் இறுதியில் சோர்வாக உணரலாம். உணர்ச்சிகளை அடக்கினால் எதிர்வரும் நாட்களில் பல மோதல்களை தவிர்க்கக்கூடும்.
மிதுனம்: நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்வீர்கள். பல்வேறு நாட்களாக திட்டமிட்ட பயணமாக இருக்கலாம். இன்று முழுவதும் கேளிக்கையும், பொழுதுபோக்கும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.
கடகம்: நிலுவையிலுள்ள பணிகளை செய்து முடிக்க அதிகம் உழைக்க வேண்டும். சொந்த வாழ்க்கையைவிட தொழில் வாழ்க்கைக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் காதல் துணையோடு மகிழ்ச்சியான தருணங்களைக் அனுபவிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: வர்த்தகர்களும், தொழிலதிபர்களும் இன்று அதிக சவால்களையும், போட்டிகளையும் சந்திக்க நேரிடும். நிதி இழப்புகள் ஏற்படும் வாய்ப்புகளும் உண்டு. முதலீடுகள் செய்வதற்கு இன்று உகந்த நாள் அல்ல. பிறருடனான விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் எச்சரிக்கை தேவை.
கன்னி: பேச்சாற்றலும், ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையும் உங்களின் சிறந்த ஆயுதங்கள். வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்பவர் என்றாலும், அழுத்தமோ அல்லது கஷ்டமோ இல்லாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படுகிறது.
துலாம்: செல்வாக்கு கொண்ட நண்பர் ஒருவரால் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். எந்த தடையுமின்றி ஒரு புதிய கூட்டு வணிகத்தை உங்களால் தொடங்க முடியும். உங்கள் செயல்திறனும், கடின உழைப்பும் பாராட்டப்படும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் முதலாளியிடம் பாரட்டைப் பெறலாம். வேலை தேடுபவர்கள் பொறுமையாக இருத்தல் வேண்டும். பணியில் இருப்பவர்கள் நிதானத்துடன், அறிவுப்பூர்வமாக செயலாற்ற வேண்டும்.
தனுசு: உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தும் சரியானது தான் என்பதே உங்கள் நிலைப்பாடாக இருக்கும். அநீதி மற்றும் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக போராட சரியான காரணம் உங்களிடம் இருக்கும். இன்றைய நாள் உங்கள் விருப்பப்படி பிரகாசமாக இருக்கும்.
மகரம்: உங்கள் கடின உழைப்பும், தீட்டிய திட்டங்களும் ஏமாற்றம் அடையலாம். மற்றவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். இவை விவாதங்களாகவும் மாறலாம். அத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள்.
கும்பம்: கனவுகளை நனவாக்க திட்டங்களை தீட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருக்கும் நற்பெயரை அதிகரிக்கும். தலைமைப்பண்பு காரணமாக புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.
மீனம்: வாழ்க்கையில் நிதி திட்டமிடல் இன்றியமையாதது. திடீரென்று பண இழப்பு ஏற்படலாம். குடும்பத்தினரில் ஒருவர் திடீரென நோய்வாய்ப்படுவதால் கவலை ஏற்படலாம். இருப்பினும் இந்த நிலை விரைவில் மாறிவிடும்.