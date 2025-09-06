கனவுக் கோட்டைகளை கட்ட உகந்த நாள் இன்று! - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?

செப்டம்பர் 6 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 6, 2025 at 7:13 AM IST
மேஷம்: எதிர்காலத்தைப் பற்றி முடிவெடுக்கும்போது சிந்தித்து செயலாற்றுவது நல்லது. திட்டங்களை தீட்டும்போதும், கணக்கீடுகளை உருவாக்கும்போதும் சொந்த அறிவின் அடிப்படையிலேயே இறுதி முடிவுகளை எடுக்கவும்.
ரிஷபம்: இன்று வாதங்கள், விவாதங்கள் நிறைய இருக்கும். பிற்பகலில் வணிக விவாதங்களை நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது. மாலையில் மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து சிறப்பான கவனிப்பு கிடைக்கும்.
மிதுனம்: கடுமையான பிரச்சினைகளையும் இன்று தீர்ப்பீர்கள். இருப்பினும் அதற்கு அதிக நேரம் எடுக்கும். உறுதியும், கடின உழைப்பும் பலனளிக்கும். காதல் துணையை வெளியில் அழைத்துச் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
கடகம்: இன்று நீங்கள் மற்றவர்களிடம் கடுமையாக நடந்துக்கொள்ள நேரிடலாம். உங்கள் தொழில் கூட்டாளிகளுடன் நேரத்தை செலவிட நேரும். உங்கள் அதிகாரத்தை கட்டுப்பாட்டுடன் பயன்படுத்தினால் முக்கியமான ஒப்பந்தத்தை இன்று முடிக்க முடியும். வாழ்க்கைத்துணை அன்பை பொழிவார்.
சிம்மம்: இன்று உங்கள் கொள்கைகளில் சமரசம் செய்ய வேண்டாம். அதனால் உங்களுக்கு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படும். இருப்பினும், இணக்கமான அணுகுமுறையை கைவிட வேண்டாம். தொழிலில் வர்த்தக ரீதியான அணுகுமுறையை தொடர்வது நன்மையளிக்கும்.
கன்னி: இன்று ஏற்படும் சில சிக்கல்களால் எரிச்சலடையக்கூடும். ஆளுமையை மேம்படுத்துவதற்கான படிப்பை தொடர வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
துலாம்: கடந்த காலத்தின் நல்ல நினைவுகள் மனதில் அலைமோதும். ஒத்த எண்ணம் கொண்டோருடன் அமர்ந்து கருத்துகளை பரிமாறிக்கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு பல எதிர்பாராத ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. பல மர்மங்கள் சுலபமாக அவிழும் சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. தொழில் ரீதியான கூட்டங்கள் மற்றும் வர்த்த பேச்சுவார்த்தைகளில் இறுதி முடிவு உங்களுடையதாக இருக்கும். உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை நகைச்சுவையால் மகிழ வைப்பீர்கள்.
தனுசு: காதல் வாழ்க்கைக்கு உகந்த நாள் என்பதோடு, உங்கள் உள்ளம் கவர்ந்தவருடன் முழு நாளையும் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்று கனவுக் கோட்டைகளை கட்டலாம். நண்பர்களுடன் வெளியே சென்று பொழுதை இனிமையாக கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: அமைதியாக அமர்ந்து கடந்த காலத்தில் செய்த தவறுகளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் குழுவின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றுவீர்கள். இருப்பினும், முயற்சிக்குரிய பாராட்டை பெறாமல் போகலாம். இருப்பினும் அதற்காக கவலைப்பட மாட்டீர்கள்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாள். நண்பர்களுடன் அனைத்துவிதமான உணர்வுகளையும் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். இன்று இரவு வெளியில் நேரத்தை செலவிடலாம் அல்லது காதல் துணையுடன் தொலைக்காட்சியை பார்த்து ரசிக்கலாம்.
மீனம்: காதல் உறவுகளில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக இந்த நாள் இருக்கும். வீட்டிலும், அலுவலகத்தைப் போன்றே கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்துகொள்வீர்கள். மாலையில் அன்புக்குரியவர்களுடன் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.