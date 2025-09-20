இன்று தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அதிர்ஷ்டகார ராசிக்காரர் இவர்தான் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : September 20, 2025 at 7:06 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அவர்களின் எதிகாலத்திற்காக கடுமையாக உழைப்பீர்கள். நெடுநாளாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் இன்று நிறைவடையும். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு இன்று ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணி புரிபவர்களையும், உயர் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: இன்று உணர்வு ரீதியாக நீங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். ஆனால், உங்கள் அதிர்ஷ்டம் உங்களது பாதிப்பை குறைக்கும்.
கடகம்: ஊக்க உணர்வுடன் வருங்காலத்திற்கான திட்டத்தை மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் விரிவான திட்டத்தை அமல்படுத்த இது சரியான நேரமாகும். இன்று மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும் சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் சற்று கவனம் தேவை.
சிம்மம் : புதிய முயற்சிகளையும், வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரம் செலவழிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி: குடும்பத்தினருடன் வெளியில் செல்ல நேரிடும். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்பட்டதன் காரணமாக பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
துலாம்: சுவையான உணவுகளை சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். அதனால், அனைத்து வகையான உணவுகளையும் சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. ஆனாலும், ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும். கடவுளை மனதில் நினைத்து சரியான தேர்வை எளிதாக மேற்கொள்ளவும்.
விருச்சிகம்: இன்று மகிழ்ச்சியையும், குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். உங்களைப் பார்த்து சிரிக்கும் உலகை, நீங்கள் பார்த்து சிரிக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால் அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியில் உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியில் நீங்கள் மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால், மாலை பொழுதில் சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம், வழக்கு தொடர்பாக ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்தால் அதை தீர்க்க இன்று அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். நிதி இழப்பு அபாயம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: இன்று மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் வெளியே செல்வீர்கள். கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: மக்களின் தேவையையும், உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள் மற்றும் வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திபடுத்துவீர்கள். உங்களது சிறந்த தன்மைகளை நீங்கள் இழக்காமல் இருக்க வேண்டும்.